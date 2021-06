Messi, nebo Ronaldo? V Londýně se hlasovalo nedopalky od cigaret

Je to věc, o kterou se léta pře celý (fotbalový) svět. Je lepším hráčem Lionel Messi, nebo Cristiano Ronaldo? Co člověk, to názor. Oba jsou výjimeční a určit, kdo má mírně navrch, je nesmírně složité. A tak se o tom hlasuje, občas netradičně…