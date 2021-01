Messi či Ronaldo v sukních. 11 fotbalistek, které dosud získaly ocenění pro nejlepší hráčku světa

Přestože historie ženského fotbalu není tak dlouhá a bohatá jako v případě toho mužského, přece jen už má svoje nezapomenutelné hvězdy a legendy. Od roku 2001 uděluje mezinárodní fotbalová federace FIFA ocenění nejlepší hráčce roku a od té doby se z něj radovalo 11 žen. Všechny držitelky Zlatého míče najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Marta (Brazílie) – 6 vítězství (2006 až 2010, 2018) Čtyřiatřicetiletá Marta Vieira da Silva, známá jednoduše pod jménem Marta, je považována za nejlepší brazilskou fotbalistku všech dob. Je to takový Pelé v sukních. Podle mnohých odborníků je vůbec nejtalentovanější hráčkou, která kdy kopala do mičudy. Šikovná útočnice má na kontě skoro 154 zápasů v reprezentačním dresu a drží si průměr téměř jednoho vstřeleného gólu na utkání. V letech 2006 až 2010 byla pětkrát v řadě oceněna jako nejlepší fotbalistka světa, pak byla v anketě čtyřikrát druhá a jednou třetí a po osmi letech se dočkala znovu prvenství. Ve sbírce jí však chybí titul mistryně světa nebo olympijské vítězky. Foto: Profimedia.cz

Birgit Prinz (Německo) – 3 vítězství (2003 až 2005) Útočnice Birgit Prinz je bezkonkurenčně nejlepší německou a zároveň neamerickou fotbalistkou v historii tohoto sportu. V dresu s orlicí na hrudi odehrála 214 zápasů, ve kterých nastřílela 128 branek. Naprosto ohromující je její bilance na klubové úrovni. Ve 262 střetnutích dokázala nasázet soupeřkám neuvěřitelných 282 gólů. Birgit Prinz se stala třikrát nejlepší fotbalistkou planety, přivedla německou reprezentaci ke dvěma titulům mistryň světa a třikrát k bronzovým medailím na olympijských hrách. V životopise má zapsaných také osm bundesligových titulů a tři výhry v evropských pohárech. Profesionální kariéru ukončila v roce 2011. Foto: Profimedia.cz

Carli Lloyd (USA) - 2 vítězství (2015, 2016) Američanka Carli Lloyd už toho má v 38 letech za sebou hodně. Je dvojnásobnou zlatou olympijskou medailistkou a v letech 2015 a 2019 se stala také mistryní světa. Právě skvělé výkony na prvně zmíněném šampionátu v Kanadě jí pomohly k premiérovému prestižnímu ocenění. Ve finále proti Japonsku nastřílela hattrick a stala se první ženou, které se takový kousek v souboji o zlato podařil. Všechny tři branky nasázela v úvodních 16 minutách utkání. Za americký národní celek odehrála od roku 2005 už 294 zápasů a přeskočila metu stovky nastřílených gólů (123). I když byla zpočátku kritizována za nevyrovnané výkony, s postupem času se z ní stala jedna z nejlepších středopolařek na světě. Mezi její charakteristické vlastnosti patří houževnatost, vytrvalost a síla. Když k tomu přidáte taktickou vyspělost a univerzálnost, máte tu komplexní fotbalistku. V roce 2017 byla velmi blízko třetímu triumfu, ale nakonec skončila v hlasování na druhém místě. Foto: Profimedia.cz

Mia Hamm (USA) – 2 vítězství (2001, 2002) Mia Hamm se stala držitelkou prvních dvou ocenění Fotbalistka roku. Ženský fotbal neměl ve své historii moc větších superhvězd než tuto americkou útočnici, která poprvé oblékla reprezentační dres už v patnácti letech. Když jí bylo 19 roků, pomohla národnímu týmu vyhrát mistrovství světa. Během kariéry odehrála za Spojené státy 275 zápasů, ve kterých nastřílela 158 gólů, třikrát vyhrála titul mistryně světa a dvakrát olympijské hry. Kromě toho, že byla dvakrát vyhlášena nejlepší hráčkou světa, dvakrát skončila v hodnocení druhá. Mia Hamm je všeobecně považována za průkopnici nejen ženského fotbalu, ale vůbec ženského sportu v USA. Kariéru ukončila v roce 2004 po zisku zlata na olympiádě v Aténách. Foto: Profimedia.cz

Homare Sawa (Japonsko) – 1 vítězství (2011) Japonka Hamare Sawa je pravděpodobně nejkreativnější záložníci v historii ženského fotbalu. O jejím bezprecedentním talentu vypovídá fakt, že první zápas v týmu mezi dospělými odehrála v pouhých 12 letech. O tři roky později už debutovala v seniorské reprezentaci země vycházejícího slunce. V roce 2011 se podílela na zisku titulu mistryň světa a zároveň získala Zlatý míč pro nejlepší fotbalistku planety. Na olympiádě v Londýně přivedla japonský celek do finále a ke stříbrným medailím. Ještě v roce 2015 byla na mistrovství světa v Kanadě pro japonskou reprezentaci nesmírně platnou hráčkou. Pak ukončila sportovní kariéru. Foto: Profimedia.cz

Abby Wambach (USA) – 1 vítězství (2012) Žádná fotbalistka v dějinách nenastřílela víc reprezentačních branek než Abby Wambach. Americká útočnice má na kontě 184 gólů z 255 zápasů. Pětadvacetkrát se trefila na vrcholných akcích – buď na mistrovství světa nebo na olympijském turnaji. Ze tří olympiád má ve sbírce tři zlaté medaile, ze čtyř světových šampionátů získala dva bronzy, stříbro a předloni konečně i vytoužené zlato. Šestkrát se stala Amy Wambach nejlepší fotbalistkou Spojených států a stala se vůbec první hráčem fotbalu, který získal ocenění „Nejlepší sportovec roku USA." Foto: Profimedia.cz

Nadine Angerer (Německo) – 1 vítězství (2013) Němka Nadine Angerer se stala první brankářkou, která získala ocenění Zlatý míč. Na zeleném pažitu začínala jako útočnice a mezi tyče se dostala jen náhodou. Když se v mládežnickém celku Hofstettenu, kde s fotbalem začínala, zranila gólmanka, postavila se v rukavicích na brankovou čáru. Okamžitě se projevil její talent a do útoku už se nevrátila. V roce 1996 si odbyla debut v německé reprezentaci a od té doby zvládla v národním dresu odchytat 146 zápasů, dvakrát vyhrála titul mistryně světa (2003 a 2007), pětkrát mistrovství Evropy (1997, 2001, 2005, 2009 a 2013) a třikrát se radovala z bronzu na olympiádě (2000, 2004, 2008). V roce 2007 skončila na třetím místě v anketě o nejlepšího německého sportovce roku. Po mistrovství světa v Kanadě ukončila v roce 2015 profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

Nadine Kessler (Německo) – 1 vítězství (2014) V roce 2014 se stala držitelkou ocenění Hráčka roku Němka Nadine Kessler. Ofenzivní záložnice začínala s fotbalem v chlapeckém týmu a v dívčím celku se objevila až v 16 letech. Zřejmě jí to prospělo, protože se okamžitě stala nejlepší střelkyní. Od roku 2003 následujících pět let reprezentovala Německo v mládežnických výběrech, v nichž odehrála 50 zápasů a nastřílela 16 branek. Kariéru v seniorském týmu si odbyla v roce 2010. Ve sbírce úspěchů má čtyři bundesligové tituly, třetí místo z mistrovství světa hráček do 17 let, zlatou medaili ze šampionátu hráček do 19 let a stejný kov ze seniorského mistrovství světa v roce 2013. Na jaře roku 2016 ukončila fotbalovou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Lieke Martens (Holandsko) - 1 vítězství (2017) Mezi muži má Holandsko dva držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety - Johan Cruyff i Marco van Basten se z prestižní trofeje radovali třikrát. Od roku 2017 mají Nizozemci i nejlepší světovou fotbalistku. Je jí záložnice Lieke Martens. Kromě domácích pažitů už zabořila kopačky také do trávníků v Belgii, Německu, Švédsku a nyní je hráčkou Barcelony. V roce 2010 se stala nejlepší střelkyní na mistrovství Evropy hráček do 19 let, kde dala čtyři góly. V roce 2017 pomohla holandskému celku ke zlatým medailím na evropském šampionátu a přispěla k nim třemi brankami. Foto: Profimedia.cz

Megan Rapinoe (USA) - 1 vítězství (2019) Záložnice Megan Rapinoe patří i v 35 letech do reprezentačního týmu USA. Dosud v něm odehrála 168 utkání a nastřílela 52 branek. Třikrát si zahrála ve finále mistrovství světa, přičemž dvě účasti (2015 a 2019) proměnila ve zlato. V roce 2012 se radovala z triumfu na olympiádě v Londýně. Šampionát v roce 2019 se jí mimořádně povedl. Byl to pro už třetí světový turnaj. Nastřílela na něm šest gólů, včetně branky ve finále proti Holandsku. Ve věku 34 let se stala nejstarší hráčkou v historii, jíž se to povedlo. Získala Zlatou kopačku pro nejlepší střelkyni a na konci roku pak získala ocenění pro nejlepší fotbalistku světa. Foto: Profimedia.cz