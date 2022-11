Messi či Ronaldo v sukních. 12 fotbalistek, které dosud získaly ocenění pro nejlepší hráčku světa

Šestatřicetiletá Marta Vieira da Silva, známá jednoduše pod jménem Marta, je považována za nejlepší brazilskou fotbalistku všech dob. Je to takový Pelé v sukních. Podle mnohých odborníků je vůbec nejtalentovanější hráčkou, která kdy kopala do mičudy. Šikovná útočnice má na kontě skoro 171 zápasů v reprezentačním dresu a 115 gólů.

Nadine Kessler (Německo) – 1 vítězství (2014)

V roce 2014 se stala držitelkou ocenění Hráčka roku Němka Nadine Kessler. Ofenzivní záložnice začínala s fotbalem v chlapeckém týmu a v dívčím celku se objevila až v 16 letech. Zřejmě jí to prospělo, protože se okamžitě stala nejlepší střelkyní.

Od roku 2003 následujících pět let reprezentovala Německo v mládežnických výběrech, v nichž odehrála 50 zápasů a nastřílela 16 branek. Kariéru v seniorském týmu si odbyla v roce 2010. Ve sbírce úspěchů má čtyři bundesligové tituly, třetí místo z mistrovství světa hráček do 17 let, zlatou medaili ze šampionátu hráček do 19 let a stejný kov ze seniorského mistrovství světa v roce 2013. Na jaře roku 2016 ukončila fotbalovou kariéru.

Foto: Profimedia.cz