Měli zkušeností na rozdávání. 12 Čechů z olympijského týmu v Pekingu, kteří si zahráli v NHL

David Pastrňák, Ondřej Palát nebo Tomáš Hertl museli na účast v Pekingu v roce 2022 zapomenout. Všichni totiž působili v NHL a liga své hráče na turnaj pod pěti kruhy nepustila. Na olympiádě se však představila řada hráčů, kteří se v NHL dříve objevili. A dvanáct jich bylo i v české nominaci. O kom je řeč a jak si vedli? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 13 Roman Will Brankář Roman Will si v sezoně 2015/16 připsal jeden start za Colorado. To bylo vše, co v elitní zámořské lize zvládl a co mu bylo dopřáno. Talentovaný gólman sice neprošel nikdy draftem NHL, upozornil však na sebe v soutěži ECHL, a tak dostal od Avalanche nabídku smlouvy. Po dvou letech se vrátil do Evropy a postupně chytal v Liberci, ve švédském Rögle, v ruském Čeljabinsku a nyní je druhým rokem jedničkou v brance Pardubic. Na olympiádě v Pekingu se do branky nedostal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 13 Jakub Jeřábek Obránce Jakub Jeřábek pobyl v NHL dva roky, během nichž zasáhl do 37 zápasů. Postupně prošel Montrealem, Washingtonem, Edmontonem (za který ale nehrál) a St. Louis. V dresu Blues však odehrál jediný duel a před sezonou 2019/20 se vrátil do Ruska, odkud do zámoří odcházel. Po třech letech v KHL v Podolsku a Spartaku Moskva se nyní dvaatřicetiletý bek vrátil domů a druhým rokem nastupuje za Třinec. Na olympiádě v Pekingu odehrál čtyři zápasy, do statistik ale zapsal pouze čtyři trestné minuty a čtyři záporné body v +/- bodování. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 Libor Šulák Na hokejovou scénu vlétl Libor Šulák jako uragán, zazářil na mistrovství světa v roce 2017 a následně odešel do zámoří. V NHL ale odehrál jen šest zápasů v sezoně 2018/19 za Detroit a poté se vrátil do Evropy. Nyní devětadvacetiletý bek patří Vladivostoku. Jeho olympijská bilance na hrách v Pekingu čítala čtyři zápasy a dva body za gól a asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 13 Vojtěch Mozík Obránce Vojtěch Mozík nakoukl do NHL v sezoně 2015/16, moc toho v prestižní lize ale neodehrál. Aktuálně třicetiletý bek si připsal v nejlepší lize světa sedm startů za New Jersey, ale ani jednou v nich nebodoval. Na olympijský turnaj do Pekingu, kde odehrál tři utkání, přicestoval jako hráč Vladivostoku, odkud pak zamířil do švédského Rögle. Nyní je hráčem Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 13 Tomáš Kundrátek Třinecký Tomáš Kundrátek patřil k nejlepším bekům extraligy v minulých sezonách, takže jeho nominace na olympijský turnaj do Pekingu byla logickou volbou. Pod pěti kruhy se představil podruhé. Na hrách v Jižní Koreji v roce 2018 zaznamenal v pěti zápasech jeden bod, v Číně měl po čtyřech duelech na kontě branku a asistenci. V NHL nastupoval dvě sezony za Washington, za který odehrál 30 zápasů a posbíral v nich 7 (1+6) bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 Roman Červenka Roman Červenka byl dlouhodobě považován za jednoho z nejlepších útočníků v Evropě. Býval hvězdou v Rusku a i v 36 letech, v době olympijského turnaje v Pekingu, se řadí mezi nejlepší hráče švýcarské ligy. V NHL se ale příliš neprosadil. V sezoně 2012/13 odehrál 39 zápasů za Calgary, ve kterých dal devět branek a přidal osm asistencí, v zámoří ale nezaujal a další šanci už nedostal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 Vladimír Sobotka V Pekingu měl Vladimír Sobotka patřit k nejzkušenějším českým hráčům. Měl za sebou dlouhou a celkem povedenou kariéru v zámoří, během které odehrál 548 zápasů v NHL a pět desítek dalších v bojích o Stanley Cup. Postupně prošel Bostonem, St. Louis a Buffalem, na olympiádě se ale ve čtyřiatřiceti letech ukázal poprvé. Ve čtyřech zápasech však zaznamenal pouze jednu asistenci. Nyní je už třetím rokem oporou pražské Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 Michal Řepík Stejně jako Vladimír Sobotka je nyní hráčem Sparty i Michal Řepík, jenž je v pražském týmu dokonce kapitánem. Na olympiádě hrál už v roce 2018 a ve třiatřiceti letech zamířil i do Pekingu, kde ve čtyřech zápasech vyšel bodově naprázdno. Řepík si zahrál i v NHL, kde během čtyř let odehrál 72 zápasů za Floridu. Do statistik zapsal 20 (9+11) bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 Lukáš Sedlák Pro Lukáše Sedláka byla olympiáda v Pekingu prvním velkým turnajem. Bývalý útočník Columbusu, za který odehrál více než 160 zápasů, byl v době konání her hráčem Čeljabinsku a patřil k nejlepším Čechům v KHL. Ve čtyřech zápasech pod pěti kruhy zaznamenal ve čtyřech utkáních jeden bod za asistenci. Po sezoně pak zamířil ještě jednou do NHL, oblékal dresy Colorada a Philadelphie, následně se ale vrátil domů a válí s kapitánským céčkem v barvách Pardubic. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 Tomáš Hyka Forvard Tomáš Hyka se o místo v NHL rval dva roky, během nichž odehrál 27 zápasů za Las Vegas. Dal v nich dva góly a přidal pět nahrávek. I když ve farmářském týmu patřil k nejlepším hráčům, v elitní zámořské lize se neprosadil a v roce 2019 zamířil do KHL. Na olympiádu, kde dal ve čtyřech zápasech jeden gól, přicestoval jako člen Traktoru Čeljabinsk, od minulé sezony hraje v Pardubicích. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 Michael Frolík Ještě před pár měsíců před olympiádou se rval Michael Frolíko místo v NHL, smlouvu ale nedostal, a tak se po letech vrátil do Evropy a zamířil do Švýcarska. Své služby nabídl i reprezentaci, ve které odehrál parádní světový šampionát v roce 2019 v Bratislavě. V NHL hrával za Montreal, Buffalo, Calgary, Winnipeg, Chicago, se kterým získal Stanley Cup, a také za Floridu. Na hrách v Pekingu zasáhl do dvou utkání a nebodoval. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 David Krejčí David Krejčí měl být největším esem českého týmu na olympiádě v Pekingu. Tehdy pětatřicetiletý útočník mohl ještě hravě působit v NHL, elitní český centr se ale v létě 2021 vrátil domů a posílil Olomouc. Do zámoří si však dveře nezavřel a v NHL se pak ještě v jednom ročníku. V nejlepší lize světa dosud hrál jinde než v Bostonu, se kterým v roce 2011 získal Stanley Cup. Na turnaji pod pěti kruhy v Číně nasbíral ve čtyřech zápasech čtyři body (1+3). Foto: Profimedia.cz