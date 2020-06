Měli to být Jágrovi „nástupci“ v dresu Panthers. Kde jsou dnes hráči, které si Florida vybrala v draftu roku 2015?

Ještě před pár lety válel Jaromír Jágr v NHL, i jeho však už věk dohnal a brzy zřejmě pověsí brusle ve sklepě na hřebík. Žádný hráč už ho nejspíš nikdy nenapodobí, ale Florida, kde působil více než dvě sezony v letech 2015 až 2017, si v draftu roku 2015 vybrala jeho nástupce (jak se o nich tehdy psalo). Šlo o osm hokejistů, od kterých v klubu očekávali, že se jednou stanou platnými členy týmu (a teď není řeč jen o postu útočníka). Od výběru uplynulo už pět let, takže se dá opatrně hodnotit, zda skauti Floridy tehdy vsadili na správné koně. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete všech osm hráčů, stručné zhodnocení jejich dosavadních výkonů i prognózu, jak by se jejich kariéra mohla vyvíjet v budoucnosti.

Ryan Bednard (USA) Věk: 23 let

Post: brankář

Pořadí v draftu: 206. v celkovém pořadí

Klub(y) v sezoně 2019/20: Springfield Thunderbirds (AHL), Greenville Swamp Rabbits (ECHL) Poslední volbou Floridy Panthers v draftu před pěti lety byl brankář Ryan Bednard, po němž sáhl klub až v sedmém kole. Talentovaný Američan pak působil tři roky v klubu Bowling Green State University v juniorské soutěži NCAA, v současném ročníku už chytal za farmářský klub ve Springfieldu, ale většinou hájil barvy týmu Greenville Swamp Rabbits v soutěži ECHL. S Floridou má podepsaný vstupní kontrakt, který mu vyprší po příští sezoně. Pokud bude chtít jednou dojít až do NHL, čeká ho hodně dlouhá a trnitá cesta. Jeho šance momentálně nejsou moc vysoko. Foto: Profimedia.cz

Patrick Shea (USA) Věk: 23 let

Post: útočník

Pořadí v draftu: 192. v celkovém pořadí

Klub(y) v sezoně 2019/20: University of Maine (NCAA) Skauty Floridy Panthers v sezoně 2014/15 nesmírně zaujal americký útočník Patrick Shea, který v dresu Kimball Union Academy v juniorské soutěži USHS zaznamenal ve 33 zápasech 39 bodů za 19 gólů a 20 nahrávek. V draftu si ho Panteři pojistili až v sedmém kole, což značí, že možná ani nečekají, že by jednou měl hrát v NHL – ale co kdyby to vyšlo? DRAFT NHL 1999: 10 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony Před ročníkem 2016/17 se stěhoval do celku University of Maine, za který dodnes nastupuje v soutěži NCAA. Tam už tolik bodově neexceluje a patří spíše k průměrným hráčům. Shea je rychlý, slušně bránící centr, který však ustrnul ve vývoji. Umí se sice výborně uvolnit, je neustále v pohybu a atakuje hráče soupeře, takže pro každého protivníka je nesmírně nepříjemně proti němu hrát, ale na NHL to zdaleka nestačí. „Ten kluk má velký motor a je houževnatý jako hřebíky,“ tvrdil o něm před lety trenér Kimball Union Academy Tim Whitehead. Otázkou je, zda to ještě platí i dnes. Foto: goblackbears.com

Christopher Wilkie (USA) Věk: 23 let

Post: útočník

Pořadí v draftu: 162. v celkovém pořadí

Klub(y) v sezoně 2019/20: Colorado College (NCAA) Během dvou sezon před draftem, které strávil v dresu celku Tri-City Storm v juniorské soutěži USHL, nastřílel Christopher Wilkie 52 gólů a nasbíral 91 kanadských bodů, což neuniklo pozornosti skautů. Florida po talentovaném americkém mladíkovi sáhla v šestém kole draftu. Wilkie je rychlým bruslařem s perfektní kontrolou puku a dobrou střelou. Umí proměnit obránce v solné sloupy, kolem nichž prosviští až k brance a skóruje. Před sezonou 2015/16 přestoupil do kvalitnější soutěže NCAA, kde hrál nejprve v univerzitním týmu Severní Dakoty a nyní je hráčem celku Colorado College. Na postup do NHL to ale zatím určitě nevypadá a pokud k němu dojde, nebude to zřejmě v.dresu Floridy. Panthers totiž hráčská práva postoupili Ottawě. Foto: KKTV.com

Karch Bachman (USA) Věk: 23 let

Post: útočník

Pořadí v draftu: 132. v celkovém pořadí

Klub(y) v sezoně 2019/20: Miami University (NCAA) Rodák z americké Indiany Karch Bachman není neznámý ani českým fanouškům. Vidět ho mohli v sezoně 2014/15 na Memoriálu Ivana Hlinky, kde pomohl americkému výběru k bronzovým medailím. Od ročníku 2016/17 je hráčem univerzitního celku Miami v soutěži NCAA. Vybruslí si odtud cestu do NHL? Zatím to vypadá, že se mu to nejspíš nepovede... Foto: goriverhawks.com

Denis Malgin (Švýcarsko) Věk: 23 let

Post: útočník

Pořadí v draftu: 102. v celkovém pořadí

Klub(y) v sezoně 2019/20: Toronto Maple Leafs Švýcar Denis Malgin se - na rozdíl od mnoha evropských vrstevníků, kteří prošli draftem NHL - nerozhodl pro odchod do zámoří a vyzrával v domácí soutěži. Subtilní útočník hrál do konce sezony 2015/16 nejvyšší švýcarskou seniorskou soutěž v dresu celku ZSC Lions. V létě roku 2016 se ale přesunul za Atlantik a okamžitě odehrál 47 zápasů v dresu Panthers. Nasbíral do statistik deset bodů za šest gólů a čtyři nahrávky. V dalším ročníku zvládl o čtyři střetnutí víc a na kontě měl 22 bodů (11+11). Malgin hrál také na dvou juniorských šampionátech (2015 a 2016) a v roce 2017 si zahrál ve švýcarském dresu i na šampionátu dospělých. DRAFT NHL 2003: 11 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony Malginovým handicapem je nevysoký vzrůst (měří jen 175 centimetrů), ale co mu chybí na výšce a na kilogramech, to dohání v chytrosti a tvořivosti. Dokáže perfektně kontrolovat puk, má skvělý přehled o dění na ledě a k tomu je rychlým bruslařem. Potřeboval by zesílit. Přestože umí přesně vystřelit, jeho rány postrádají sílu. Zlepšit by se měl také na vhazování. V průběhu sezony byl vytrejdován do Toronta. Foto: Profimedia.cz

Thomas Schemitsch (Kanada) Věk: 23 let

Post: obránce

Pořadí v draftu: 88. v celkovém pořadí

Klub(y) v sezoně 2019/20: Springfield Thunderbirds (AHL) Kanaďan Thomas Schemitsch je „pravoruký“ obránce, na kterého Florida uplatnila nárok ve třetím kole draftu v roce 2015. Urostlý (193 centimetrů vysoký a 91 kilogramů vážící) borec je moderním ofenzivním bekem. Je to výborný bruslař s kreativním myšlením, který umí podržet puk a chytře rozehrát nebo nahrát do vyložené šance spoluhráči. 3 nejlepší mladí obránci, o které se strhl v draftu NHL v roce 2014 největší boj Schemitsch letos působil už čtvrtým rokem v klubu Springfield Thunderbirds v soutěži AHL. V aktuální sezoně odehrál 57 zápasů, v nichž zaznamenal 15 bodů za čtyři góly a 11 nahrávek. Pokud se ale chce probít do NHL, ještě na sobě bude muset pořádně zapracovat.

Samuel Montembeault (Kanada) Věk: 23 let

Post: brankář

Pořadí v draftu: 77. v celkovém pořadí

Klub(y) v sezoně 2019/20: Springfield Thunderbirds (AHL), Florida Panthers Kanadský gólman Samuel Montembeault se stal kořistí Floridy ve třetím kole draftu. Momentálně třiadvacetiletý borec hájil čtyři sezony branku celku Blainville-Boisbriand Armada v juniorské lize QMJHL. Nyní je už třetím rokem na farmě ve Springfieldu. Na kontě už má ale 25 utkání v NHL. VÝBĚR: 10 největších propadáků z draftů NHL v uplynulých 11 letech Je to typ moderního, vysokého gólmana, který byl nominován do kanadského týmu pro juniorské mistrovství světa na přelomu let 2015/16. Do žádného zápasu však nezasáhl. Podle expertů by měl vyzrát v kvalitního brankáře. Pokud se mu bude v soutěži AHL dařit jako dosud, mohl by začít pomýšlet i na budoucnost v NHL. Foto: Profimedia.cz