Měli našlápnuto k postupu, ale nevyšlo to. 9 nepovedených odvet Sparty v předkolech Ligy mistrů

Sparta a Liga mistrů? Až do aktuální sezony to spoustu let nešlo k sobě. V minulosti se totiž Letenští v předkolech soutěže objevovali celkem často, ale s postupem do hlavní fáze to nebylo nijak slavné ani navzdory nadějnému výsledku z úvodního utkání.



Část 1 / 10



Než loni v létě prošla Sparta úspěšně dvěma předkoly a zápasy play-off v Lize mistrů a postoupila do hlavní fáze soutěže, byla v minulosti před odvetou v předkole Ligy mistrů častokrát ve výhodné pozici, jenže klopýtla. Podívali jsme se do historie a našli devět duelů v odvetách předkol v milionářské soutěži, které Sparťané nezvládli. Bylo jich samozřejmě více, my jsme ale vybrali ty série, ve kterých měli reálnou šanci, že by mohli projít dál. Více se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 10 Göteborg – Sparta Praha 2:0 (1994/95, předkolo) V roce 1994 Sparta v předkole o Ligu mistrů vyfasovala slibného soupeře – švédský Göteborg. Úvodní zápas na Letné zvládla a vyhrála 1:0. Gól dal Václav Budka. Jenže jak se v odvetě ukázalo, jedna branka nestačila. Švédský tým se v domácím duelu prosadil dvakrát a pro Spartu, která měla v týmu Jozefa Chovance, Jiřího Novotného, Pavla Nedvěda, Vratislava Lokvence a v té sezoně i Jana Kollera, pouť soutěží skončila překvapivě brzy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 10 Sparta Praha – Dynamo Kyjev 0:1, na penalty 1:3 (1998/99, 2. předkolo) Sparta hrála v sezoně 1997/98 hlavní fázi Ligy mistrů a chtěla se do ní dostat i v následujícím ročníku. Jenže dohrála už ve druhém předkole. Nad síly českého týmu bylo Dynamo Kyjev. Úvodní zápas se hrál na Ukrajině a Sparta vyhrála 1:0. V odvetě byla velmi blízko postupu, v závěru ale inkasovala smolný gól. A bylo ještě hůř, Dynamo zvládlo lépe penalty a postoupilo dál. Shodou okolností, v Kyjevě skóroval Miroslav Baranek, který v odvetě neproměnil rozhodující penaltu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 Sparta Praha – Genk 4:2 (2002/03, 3. předkolo) Po smolném vyřazení od Dynama Kyjev hrála Sparta tři roky v řadě v hlavní fázi Ligy mistrů, kam chtěla postoupit i v sezoně 2002/03. Nejprve snadno zdolala gruzínské Kutaisi, jenže pak narazila na belgický Genk. V domácí odvetě dala čtyři branky, ale i to bylo málo. V Belgii totiž prohrála 0:2. Genk na Letné dvakrát vedl, pak se dvakrát trefil Jiří Jarošík a sedm minut před koncem ještě Pavel Mareš. Jenže to nestačilo, dva obdržené góly v Praze rozhodly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 Panathinaikos – Sparta Praha 3:0 (2009/10, 3. předkolo) Panathinaikos! Ten soupeř je pro Spartu snad prokletý. Řecký klub vyřadil pražský tým z boje o Ligu mistrů v roce 2008 i 2009. V prvním případě vyhrál oba zápasy, ve druhém byla ale blíže postupu dlouho parta z Letné, která doma díky brankám Jana Holendy, Kamila Vacka a Luboše Kaloudy skórovala třikrát. Soupeř se prosadil jen jednou, jenže tato branka rozhodla. V odvetě v Aténách byla družina okolo Patrika Bergera a na čele útoku s Bonym jalová a prohrála 3:0. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 Žilina – Sparta Praha 1:0 (2010/11, 4. předkolo) Sparta bez problémů zdolala soupeře z Lotyšska, vyřídila i Poznaň, a když jí los ve čtvrtém předkole přisoudil Žilinu, zavládla na Letné euforie. Tu však brzy vystřídalo zklamání. Slovenský mistr vyhrál v České republice 2:0, přesto si Sparta před odvetou věřila. Domácí poslal už v 18. minutě do vedení Ceesay a parta Jozefa Chovance byla bezradná. Postup si nezasloužila a naopak přihlížela historickému úspěchu Žiliny. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 10 Malmö – Sparta Praha 2:0 (2014/15, 3. předkolo) Když Sparťané vyhráli v roce 2014 ve třetím předkole Ligy mistrů nad švédským Malmö 4:2, málokdo pochyboval o tom, že by mohli v odvetě na hřišti soupeře klopýtnout. Letenští si mohli dovolit i luxus v podobě porážky o jeden gól. Nakonec prohráli o dvě branky, žádnou nedali a sen o postupu do základní skupiny se rozplynul. Za vyřazením stály dvě individuální minely hostujících hráčů. Nejprve v první půli využil švédský celek hrubé chyby Váchy při rozehrávce, deset minut po začátku druhého poločasu chyboval při odkopu brankář Bičík, protiútok hostů zastavil Matějovský jen za cenu faulu a z následného přímého kopu rozhodl o postupu Malmö svým druhým gólem Rosenberg. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 Sparta Praha – CSKA Moskva 2:3 (2015/16, 3. předkolo) Sparťané vstoupili do třetího předkola výtečně. Na hřišti CSKA Moskva uhráli cennou remízu 2:2 a při troše štěstí mohli i vyhrát. K odvetě na domácí půdě vzhlíželi hráči i fanoušci s velkými nadějemi, jenže jak už se stalo v posledních letech zvykem, nedošly naplnění. Začátek zápasu Letenští zvládli fantasticky. Už v šesté minutě poslal Spartu do vedení Krejčí a o deset minut později už to bylo po ráně Fataie 2:0. Jenže mix sebeuspokojení, smůly v podobě nastřelené tyče, špatných výroků rozhodčího, které domácí poškodily, a vyloučení obránce Matějovského, to vše nakonec mužstvo připravilo o miliony z nejbohatší fotbalové soutěže světa. Hosté ještě do přestávky snížili na 1:2 a ve druhé půli dvěma brankami otočili skóre. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 Steaua Bukurešť – Sparta Praha 2:0 (2016/17, 3. předkolo) Tragický příběh v odvetě předkola Ligy mistrů napsala Sparta v létě roku 2016. Los jí přiřkl silnou, ale ne neporazitelnou, Steau Bukurešť, ale v prvním zápase před vlastními fanoušky podali Letenští rozpačitý výkon. Dlouho sice vedli po brance Šurala, ale čtvrt hodiny před koncem srovnal na konečných 1:1 Stanciu. Jak se později ukázalo, právě on měl být nakonec katem pražského celku. Ani domácí remíza však ještě neznamenala tragédii a do Rumunska odlétal celek s odhodláním poprat se o postup. Jenže v 31. minutě poslal Stanciu po chybě Brabce míč poprvé do sítě a naděje Sparty se začaly vytrácet. Když po hodině hry přidal stejný hráč další gól, bylo jasné, že si Pražané budou muset na postup do základní části Ligy mistrů ještě nějaký rok počkat. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 Sparta Praha – FC Kodaň 3:3 (2023/24, 3. předkolo) V kvalifikaci o postup do Ligy mistrů v sezoně 2023/24 byla Sparta nasazena až do třetího předkola a los jí přihrál stravitelného protivníka - dánský celek FC Kodaň. Když Letenští vyválčili v úvodním střetnutí na soupeřově hřišti bezbrankovou remízu 0:0, zavládl mezi pražskými fanoušky optimismus a tušení, že postup do milionářské soutěže je na dosah. V odvetě však po třech hodinách vyčerpávajícího boje padli hráči Sparty zdrceně na trávník. V utkání brzy prohrávali, po přestávce vyrovnali, v prodloužení dvakrát vedli, ale dánský tým srovnal na 3:3. V penaltovém rozstřelu pak selhali Krejčí se Sörensenem, zato hosté byli suverénní a slavili postup. I přes porážku si však mužstvo od fanoušků vysloužilo velký potlesk za nasazení a bojovnost. Foto: Profimedia.cz