Měli „hrát blues“ v NHL. Jak si vede 7 Čechů, které si od roku 2011 vybralo v draftech St. Louis?

Dmitrij Jaškin (2011) – 41. v celkovém pořadí

Psal se rok 2011, když St. Louis v draftu ukázalo na Dmitrije Jaškina. Český útočník s ruskými kořeny zůstal ještě rok ve Slavii a poté odešel do zámoří. Už v sezoně 2012/13 odehrál za Blues dva zápasy a postupně si začal budovat pozici v týmu. Největší prostor dostal v ročníku 2017/18, kdy odehrál 76 duelů a díky 17 (6+11) bodům si stanovil osobní maximum. U zisku Stanley Cupu v roce 2019 už ale nebyl, před sezonou totiž odešel do Washingtonu. Ani tam se ale neprosadil, proto se rozhodl změnit povětří a zamířil do KHL, kde se stal hvězdou první velikosti. Do zámoří se vrátil v létě 2021, podepsal ročník kontrakt s Arizonou, ale angažmá se mu vůbec nepodařilo a tak se opět vrátil do Ruska, konkrétně do Petrohradu, kde znovu střelecky zářil. Od minulého ročníku je hráčem Kazaně, kde má podepsanou smlouvu do roku 2026.