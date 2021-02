Měli „hrát blues“ v NHL. Jak si dnes vede 7 Čechů, které si v draftech od roku 2004 vybralo St. Louis?

V minulosti oblékali dres St. Louis například Petr Čajánek, Martin Ručinský či Vladimír Sobotka. V aktuálním ročníku - stejně jako v tom minulém - však v dresu Blues nepůsobí žádný český hokejista. Přitom v draftech po tuzemských nadějích klub občas sahá. Jména sedmi posledních Čechů, které St. Louis získalo v draftech NHL od roku 2004, a jejich osudy, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Marek Schwarz (2004) - 17. v celkovém pořadí St. Louis v roce 2004 draftovalo tři české hokejisty. Už v prvním kole Blues ukázali na brankáře Marka Schwarze, který měl v té době na kontě několik extraligových startů ve Spartě. Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2006/07, během níž odchytal dva zápasy, jenže v dalších letech přidal jen čtyři starty a v sezoně 2008/09 posílil Mladou Boleslav. Chytal také ve Finsku, krátce byl ve Znojmě a zpátky ve Spartě, potom v Liberci a nyní je opět hráčem Mladé Boleslavi, ovšem chytá v druholigovém Ústí nad Labem, kde je na hostování. Foto: Profimedia.cz

Michal Birner (2004) - 116. v celkovém pořadí Ve čtvrtém kole draftu v roce 2004 St. Louis ukázalo na Michala Birnera. Útočník, jenž se v průběhu sezony 2018/19 vrátil ze Švýcarska do Liberce, si ale v NHL nikdy nezahrál. Nějakou dobu se snažil prosadit v nižších zámořských soutěžích, působil také ve Finsku a vyzkoušel si i KHL. Startoval na dvou světových šampionátech, Světovém poháru a olympijských hrách. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Roman Polák (2004) - 180. v celkovém pořadí Bek Roman Polák prošel draftem v roce 2004. Následující sezonu strávil v juniorské lize WHL, další rok odehrál ve Vítkovicích a pak už si odbyl premiéru v NHL. Dres Blues oblékal až do roku 2014, poté hrál také za Toronto, San Jose a Dallas, odkud se před aktuálním ročníkem vrátil domů a podepsal kontrakt ve Vítkovicích. V NHL odehrál přes osm stovek utkání a zaznamenal 140 bodů. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Káňa (2006) - 31. v celkovém pořadí Opavský rodák Tomáš Káňa byl celkově 31. hráčem draftu v roce 2006. V té době působil ve Vítkovicích, odkud se později vydal do zámoří. V sezoně 2009/10 nakoukl i do NHL, ne však v dresu St. Louis, ale šest zápasů odehrál za Columbus. Poté se vrátil domů, hrál i v Kazachstánu, Německu, Rumunsku či Polsku a nyní už druhým rokem náleží do britského týmu Milton Keynes Lightning. Foto: Profimedia.cz

Dmitrij Jaškin (2011) - 41. v celkovém pořadí Psal se rok 2011, když St. Louis v draftu ukázalo na Dmitrije Jaškina. Český útočník s ruskými kořeny zůstal ještě rok ve Slavii a poté odešel do zámoří. Už v sezoně 2012/13 odehrál za Blues dva zápasy a postupně si začal budovat pozici v týmu. Úspěšné i bídné roky. 16 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Největší prostor dostal v ročníku 2017/18, kdy odehrál 76 zápasů a díky 17 (6+11) bodům si stanovil osobní maximum. U zisku Stanley Cupuv roce 2019 už ale nebyl, před sezonou totiž odešel do Washingtonu. Ani tam se ale neprosadil, proto se rozhodl změnit povětří a zamířil do KHL, kde se stal hvězdou první velikosti. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 27 let, není jeho návrat do zámoří vyloučen. Foto: Profimedia.cz

Adam Musil (2015) - 94. v celkovém pořadí Otec - František Musil. Dědeček - Jaroslav Holík. Prastrýc - Jiří Holík. Strýc - Robert Holík. Tento výčet jasně ukazuje, že Adam Musil pochází z ryze hokejové (a nesmírně slavné) rodiny. Rodák z Britské Kolumbie zaujal skauty St. Louis Blues když působil v juniorské soutěži WHL v dresu celku Red Deer Rebels. V roce 2015 si ho vybrali v draftu jako 94. hráče v celkovém pořadí, ale dál než do farmářského týmu to nedotáhl. Před ročníkem 2019/20 zamířil do vlasti a upsal se libereckým Bílým Tygrům. Foto: Profimedia.cz