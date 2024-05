Měli dostat šanci? 5 hráčů, kteří se nevešli do konečné nominace na EURO

Tomáš Vaclík

V reprezentaci kryl dlouho záda Petru Čechovi, po jehož konci dostal pořádnou šanci. Byl oporou na minulém EURU, kde český tým dovedl do čtvrtfinále. V posledních letech si prošel štacemi v Řecku, Anglii a USA, za Atlantikem ovšem nechytal, což jej přibrzdilo. V zimě zamířil do druholigového španělského Albacete, ve kterém se opět vrátil do zápasového tempa. V reprezentaci ale pětatřicetiletý gólman nefiguruje.