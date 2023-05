Měli dostat šanci? 4 Češi z NHL, kteří mohli přijet na mistrovství světa

Loni oslavil s Coloradem zisk Stanley Cupu, v letošním ročníku NHL ale zasáhl jen do 16 zápasů. Avalanche tentokrát vypadli z play-off brzy, Pavel Francouz však na šampionát nepřijel. Místo něj dostali přednost Karel Vejmelka, Šimon Hrubec a Marek Langhamer.

Jakub Vrána

V průběhu sezony bojoval s osobními problémy, potom zase o prostor v Detroitu. Vše vyřešil až odchod do St. Louis, kde znovu ožil. Jakub Vrána se dostal do parádní formy a chtěl pomoct i na mistrovství světa. Trenér Kari Jalonen mu ovšem dal volno, aby si po náročné sezoně pořádně odpočinul. V Rize by se přitom hodil jako sůl.

Foto: Profimedia.cz