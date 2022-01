Měli být budoucností Slavie. Pět mladých hráčů, od kterých se v Edenu čekalo víc

Sázky na Tomáše Holeše, Lukáše Provoda nebo Jana Kuchtu se Slavii hodně vyplatily. Jenže ani v Edenu nejsou neomylní, což se v nedávné minulosti ukázalo mimo jiné během angažování pěti talentovaných mladíků, kteří ve Slavii (zatím) neuspěli. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Michal Beran Jednadvacetiletý záložník učaroval realizační tým Slavie v dobách, kdy hrál v Liberci. Na kontě měl sice jen deset ligových startů, přesto přišel v létě roku 2020 do Edenu, kde si od něj hodně slibovali. Michal Beran ale putoval obratem na hostování zpátky pod Ještěd, odkud se do Slavie vrátil loni na jaře a v sešívaném dresu si připsal šest startů. Díru do světa však neudělal a na podzim hostoval v Pardubicích. Ani tam toho ale moc neukázal. Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA / Profimedia

Patrik Hellebrand Mluvilo se o něm jako o záložníkovi s ohromným potenciálem. O Patrika Hellebranda stála Sparta, on ale nakonec přestoupil v polovině sezony 2019/20 do Slavie. Ovšem zatímco ve Slovácku začínal patřit k důležitým článkům sestavy, v Edenu se moc neprosadil. Na jaře zasáhl do deseti zápasů, místo si ale nezískal a loni už hostoval v Uherském Hradišti a Opavě. Uplynulý podzim dvaadvacetiletý záložník odehrál za České Budějovice a na jihu Čech bude působit i na jaře. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jan Matoušek Slavia o něj stála tolik, že za něj na podzim roku 2018 poslala do Liberce něco mezi 35 a 40 miliony korun. Jan Matoušek se ihned trefil v Evropské lize proti Kodani, jinak ale tlak, který na něj v Edenu byl vynaložený, neustál. Proto hostoval zpátky v Příbrami, byl i v Jablonci a teď je druhým rokem v Liberci. Ovšem na to, že by se třiadvacetiletý ofenzivní záložník, o němž se dříve mluvilo jen v samých superlativech, měl vrátit do Edenu, to nyní nevypadá. Foto: Profimedia.cz

Ladislav Takács Slavia jej přivedla v první polovině sezony 2019/20. Ladislav Takács se v Edenu neuvedl vůbec zle, budoval si dobrou pozici, nastoupil i v Lize mistrů a chvíli se zdálo, že by mohl nahradit i Tomáše Součka. Jenže k tomu nedošlo, pětadvacetiletého defenzivního univerzála navíc trápily zdravotní problémy a ve Slavii toho zdaleka neodehrál tolik, kolik by si přál. Vrátil se tak hostovat do Mladé Boleslavi a v létě byl na odchodu do Polska. Sešívaní ale nakonec jeho odchod stopli a hráče si ponechali v kádru. Jenže Takács během podzimu zasáhl jen do dvou ligových duelů a ještě během zimy by se mohl stěhovat do ostravského Baníku. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia