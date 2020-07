Měli by se dostat do stovky. Toto je 5 největších českých nadějí letošního draftu NHL

Jedničkou letošního draftu NHL se stane kanadský útočník Alexis Lafreniere. Jak ale dopadnou Češi? Půjde někdo z nich na řadu už v prvním kole? A kteří čeští hokejisté jsou největšími favority? Jména pěti Čechů, kteří by se podle prognóz a odhadů mohli vejít do první stovky, najdete v následujících kapitolách.

Jaromír Pytlík

Jedním z českých hráčů, který by se mohl vejít do první stovky draftu, je Jaromír Pytlík. Osmnáctiletý útočník, jenž už v sezoně 2017/18 naskočil ve vítkovickém dresu do extraligy, má za sebou povedenou sezonu v OHL. V dresu Soo Greyhounds odehrál 56 zápasů a posbíral v nich 50 (22+28) bodů. Pět startů si připsal taky na juniorském šampionátu.

Foto: Profimedia.cz