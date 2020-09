Měli by patřit k nejlepším. 5 českých brankářů, kteří se objeví v novém ročníku KHL

Poslední sezona KHL se nedohrála. Ta nová ale začíná už ve středu a v akci znovu bude i řada českých hokejistů. Do nového ročníku Kontinentální hokejové ligy zasáhne i pět českých brankářů, jejichž jména najdete v následujících kapitolách.

Dominik Furch v roce 2015 opustil Slavii a zamířil do Omsku, kde vydržel tři roky. Působil taky v Čerepovci, loni byl ve Švédsku, teď už je ale zase zpátky v KHL. Třicetiletý Dominik Furch se chystá na sezonu v Dinamu Minsk.

Účastník posledních světového šampionátu má za sebou premiérovou sezonu v KHL. Šimon Hrubec během ní odchytal 32 zápasů za Kunlun, který na něj hodně spoléhal. Devětadvacetiletý gólman, jenž působil řadu let v Třinci, by měl i letos patřit ke klíčovým postavám čínského celku, který bude hrát své domácí zápasy v Mytišči.

Česká stálice v KHL. Jakub Kovář chytá v Jekatěrinburgu, s výjimkou jedné sezony, už od ročníku 2013/14. Pravidelně se řadí mezi nejlepší gólmany KHL a patří ke klíčovým postavám Jekatěrinburgu. Ten bude na dvaatřicetiletého Kováře, který v posledním ročníku i s play-off zasáhl do 52 zápasů, spoléhat i letos.

Dalším českým gólmanem, který se objeví v novém ročníku KHL, je Marek Langhamer. Šestadvacetiletý rodák z Moravské Třebové, jenž v barvách Arizony okusil i NHL, do Ruska odešel v průběhu sezony 2018/19 z Komety. Loni si připsal 25 startů, kolik prostoru dostane letos?

Roman Will (Traktor Čeljabinsk)

Osmadvacetiletý Roman Will, který má na kontě i jeden start v NHL, se chystá na svou premiéru v Kontinentální hokejové lize. Loni po třech letech opustil Liberec a zamířil do švédského Rögle, kde předváděl parádní výkony a dostal se i do reprezentace. Teď hájí barvy Čeljabinsku, ve kterém dříve působil i Pavel Francouz.

