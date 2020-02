Měl by ses přejmenovat na Reymara, radí Kaká brazilské hvězdě Neymarovi

Co udělat pro to, aby se z člověka stal nejlepší fotbalista světa? Stačí se přejmenovat. Tak zní recept bývalé brazilské hvězdy Kaká, který doporučuje změnu svému krajanovi Neymarovi. Udělal by z něj Reymara.