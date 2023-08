Medvědí kolonie se rozpadla. 4 čeští hokejisté, kteří zůstali v Bostonu

Svou kariéru v NHL definitivně uzavřel David Krejčí. V Bostonu už nepokračuje ani Tomáš Nosek, který zamířil do New Jersey. Dres Bruins však budou i nadále oblékat čtyři další čeští hokejisté. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Boston jej draftoval v roce 2018, talentovaný útočník se ale dočkal premiéry v NHL až v minulém ročníku. Třiadvacetiletý Jakub Lauko zasáhl v základní části do 23 zápasů, ve kterých dal čtyři góly a připsal si tři nahrávky. Tři starty pak přidal i v play-off. V následujícím ročníku by mohl dostat více prostoru.

Česká jednička v NHL, jeden z nejlepších hráčů současnosti. David Pastrňák má v kapse luxusní kontrakt na několik let, v minulém ročníku poprvé překonal magickou stovku a dostal se na 113 (61+52) kanadských bodů. Všichni už jsou zvědaví, co sedmadvacetiletý bourák z Havířova předvede příště.

Pavel Zacha

Před rokem skončil v New Jersey a poprvé v NHL změnil dres. Pavlu Zachovi výměna do Bostonu sedla a v lednu s organizací podepsal kontrakt až do roku 2027. Šestadvacetiletý útočník posbíral 57 bodů, vytvořil si tak nové maximum a stal se čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v NHL. Dalších šest bodů přidal v sedmi zápasech play-off.

