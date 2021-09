Medvědi bez Davida Krejčího. 5 Čechů, kteří Boston mohou dovést ke Stanley Cupu

Do loňské sezony zasáhl vinou zranění později, přesto znovu nabral parádní formu, což potvrdil dalším triumfem v anketě Zlatá hokejka. David Pastrňák v minulém ročníku posbíral ve 48 zápasech stejný počet bodů a dalších patnáct jich přidal v play-off. O rok dříve atakoval stovku, a nebýt koronavirové stopky, tak by na ni taky dosáhl. Pětadvacetiletý útočník bude znovu při chuti.

Tomáš Hertl

Tak toto by byla pecka. Tomáš Hertl se sice připravuje na poslední rok své smlouvy v San Jose, v zámoří se ale žhavě spekuluje o jeho možném trejdu do Bostonu. V organizaci Sharks vyzrál v lídra, pravidelně sbírá body, jenže San Jose v posledních letech ustoupilo ze slávy. Zato v Bruins, kde by se mohl postavit na post centra druhého útoku, by měl šanci na Stanley Cup. Sedmadvacetiletý forvard má za sebou osm sezon v kádru Sharks, teď se ale možná dočká první změny.

Foto: Profimedia.cz