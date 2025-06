Máte to za pět, Jaromíre! 12 nejlepších hokejistů, kteří šli v draftu NHL na řadu jako pátí

Část 1 / 13



Možná nechybělo mnoho a mohli se stát jedničkami draftů NHL. Nebo mohli jít na řadu mezi elitní trojicí. První vybírající klub však sáhl po někom jiném a to samé udělal i ten druhý, třetí a čtvrtý. Oni pak šli na řadu hned poté. Mezi pětkami draftů NHL najdeme spoustu vynikajících a legendárních borců, kteří se nesmazatelně zapsali do historie nejprestižnější hokejové soutěže světa. Tucet těch nejlepších najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 13 12. Rick Vaive (Kanada) – draftován v roce 1979 Vancouverem Canucks Bilance v NHL: 876 zápasů – 788 bodů (441+347)

Bilance v play-off: 54 zápasů – 43 bodů (27+16)

Týmové a individuální trofeje: – Kanaďan Rick Vaive byl draftován v roce 1979 Vancouverem těsně po Mikovi Gartnerovi. Sáhl po něm Vancouver, za který však odehrál jen jednu necelou sezonu a byl vyměněn do Toronta. Tam pak prožil přes sedm let a stal se prvním hráčem v historii Maple Leafs, který vstřelil 50 gólů v jednom ročníku. Tuto metu se mu podařilo pokořit tři roky po sobě v letech 1982 až 1984. Až do roku 1989 vždycky nasázel v základní části soutěže nejméně 30 gólů. Z bramborového stupínku ke hvězdám. 17 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako čtvrtí Trojnásobný účastník All-Star Game odešel z NHL v roce 1992 s bilancí 441 branek a 788 bodů v 876 zápasech. Že nikdy nehrál jako džentlmen, dokládá i jeho účet trestných minut, kterých nastřádal více než čtrnáct set. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 13 11. Brayden Schenn (Kanada) – draftován v roce 2009 Los Angeles Kings Bilance v NHL: 1022 zápasů – 685 bodů (278+407)

Bilance v play-off: 82 zápasů – 43 bodů (13+30)

Týmové a individuální trofeje: vítěz Stanley Cupu Sedm zápasů, 18 bodů. Kanaďan Brayden Schenn se stal na přelomu let 2010 a 2011 nejzářivější hvězdou juniorského šampionátu. Tehdy už byl přes rok draftován Los Angeles Kings a měl za sebou také pár zkušeností z NHL. Schenn byl vyhlášen nejen nejužitečnějším hráčem turnaje, ale stal se též nejlepším střelcem i nahrávačem, útočníkem a dostal se do All-Star týmu. Kanada však ani s jeho pomocí na titul nedosáhla a skončila druhá. Ze zlaté medaile se však radoval v roce 2015 na seniorském mistrovství světa v Praze. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver Kompletní nováčkovské sezony v NHL se ale Schenn dočkal až po juniorském šampionátu. V létě roku 2011 byl vyměněn do Philadelphie, kde dostal podstatně víc příležitostí. Postupně vyzrál v kvalitního hráče, což potvrdil, když byl vytrejdován do St. Louis, kde poprvé v kariéře dosáhl na metu 70 bodů (28+42) v základní části soutěže a v roce 2019 významně pomohl týmu, kde je kapitánem, k zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 10. Daymond Langkow (Kanada) – draftován v roce 1995 Tampou Bay Lightning Bilance v NHL: 1090 zápasů – 672 bodů (270+402)

Bilance v play-off: 75 zápasů – 44 bodů (15+29)

Týmové a individuální trofeje: – Kanadský forvard Daymond Langkow je historickým lídrem klubu Tri-City Americans, za který v juniorské lize WHL nastřílel 159 gólů. V roce 1995 byl draftován z páté pozice poté, co zaznamenal 67 branek a nasbíral 140 bodů. Následující rok získal s Kanadou zlato na mistrovství světa juniorů a v roce 1997 odehrál svou první plnou sezonu s Lightning. 10 Evropanů, kteří šli v loňském draftu NHL na řadu v prvním kole. Jak si dnes vede Jiříček a spol? V letech 2000 až 2009 nasbíral pokaždé alespoň 49 bodů a v roce 2007 dosáhl kariérního maxima s 33 góly a 77 body. Kariéru završil v roce 2012 s 270 góly a 672 body. Kromě Tampy Bay, která jej draftovala, hrál ještě za Philadelphii, Phoenix a Calgary. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 13 9. Rick Martin (Kanada) – draftován v roce 1971 Buffalem Sabres Bilance v NHL: 685 zápasů – 701 bodů (384+317)

Bilance v play-off: 63 zápasů – 53 bodů (24+29)

Týmové a individuální trofeje: – Snad jen fanoušci Buffala Sabres a pár znalců historie NHL si pamatuje na to, jak fantastickým hráčem býval Rick Martin. Kanadský útočník, jehož v roce 1971 draftovali Sabres už jako pátého v celkovém pořadí, si sedmkrát v řadě zahrál v Utkání hvězd NHL a v roce 1976 se podílel na vítězství reprezentace javorového listu na Kanadském poháru. Martin vlétl do NHL hned po draftu jako vichřice a okamžitě se zařadil mezi osobnosti soutěže. V premiérovém ročníku odehrál 73 zápasů, v nichž nastřílel 44 branek a k nim přidal 30 asistencí. Vysoce konzistentní výkonnost si pak držel prakticky až do konce kariéry, kterou předčasně ukončilo na začátku osmdesátých let vážné zranění. Nezastavitelní! 11 hokejistů, kteří nasázeli ve své první sezoně v NHL nejvíc gólů Ve své nejlepší sezoně (1974/75) zaznamenal v 68 zápasech 95 bodů za 52 branek a 43 asistencí. Během kariéry dokázal pětkrát nastřílet aspoň 44 branek. Martin je dodnes rekordmanem Buffala v počtu nastřílených hattricků, v počtu sezon, v nichž nasázel soupeřům 40 a víc gólů a 50 či více branek. Celkem drží šest klubových rekordů. V roce 1989 byl jeho dres s číslem sedm vyvěšen pod strop arény, kde hrají Sabres domácí utkání. Zemřel v roce 2011 ve věku 59 let.

Pokračování 6 / 13 8. Bill Guerin (USA) – draftován v roce 1989 New Jersey Devils Bilance v NHL: 1263 zápasů – 856 bodů (429+427)

Bilance v play-off: 140 zápasů – 74 bodů (39+35)

Týmové a individuální trofeje: 2x vítěz Stanley Cupu Bill Guerin odehrál v NHL osmnáct sezon a vyhrál dvakrát Stanley Cup – poprvé v roce 1995 jako hráč New Jersey Devils, podruhé o 14 let později, kdy během sezony přišel z New Yorku Islanders do Pittsburghu a výraznou měrou pomohl Penguins k triumfu. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 25 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Spojené státy reprezentoval třikrát na olympijských hrách. V pěti sezonách nastřílel třicet a více gólů a stal se vůbec prvním hráčem v historii NHL, který dal dvacet a víc gólů za sezonu v sedmi různých klubech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 7. Thomas Vanek (Rakousko) – draftován v roce 2003 Buffalem Sabres Bilance v NHL: 1029 zápasů – 789 bodů (373+416)

Bilance v play-off: 69 zápasů – 36 bodů (21+15)

Týmové a individuální trofeje: – Útočník Thomas Vanek je bezpochyby nejlepším rakouským hokejistou všech dob. Do NHL byl draftován v roce 2003 Buffalem a s profesionálním hokejem se rozloučil v 35 letech jako hráč, který odehrál v NHL během 14 sezon 1029 utkání v osmi různých klubech a nasbíral do statistik 789 bodů (373+416). Konečná stanice. 13 nejlepších hokejistů, kteří přišli do Detroitu odehrát svou poslední sezonu v NHL Osmkrát v kariéře dokázal zakončit základní část soutěže s 25 či více brankami na kontě. V roce 2009 si zahrál v All-Star Game a v sezoně 2006/07 byl nejlepším hráčem v +/- bodování v zámořské prestižní lize. Ještě v závěrečném ročníku v elitní soutěži se dokázal přiblížit čtyřicetibodové hranici v základní části a nastřílel 16 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 6. Blake Wheeler (USA) – draftován v roce 2004 Phoenixem Coyotes Bilance v NHL: 1172 zápasů – 943 bodů (321+622)

Bilance v play-off: 66 zápasů – 45 bodů (10+35)

Týmové a individuální trofeje: – Hokejový příběh amerického útočníka Blakea Wheelera je nesmírně zajímavý. V roce 2004 si ho vybrali jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu Kojoti z Phoenixu, ale klub mu nikdy nedal šanci zahrát si v NHL. V roce 2008 podepsal jako volný hráč kontrakt s Bostonem, kde v premiérové sezoně nasbíral 45 bodů byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2008/09. Trefy do černého. Toto jsou nejlepší trejdy v historii každého klubu v NHL V roce 2011 se stal součástí obchodu mezi Bruins a Atlantou Trashers. V novém působišti navázal na solidní výkony z Bostonu a neustále se zlepšoval. V klubu zůstal i poté, co se přestěhoval do Winnipegu. Stal se jednou z největších osobností Jets a také kapitánem mužstva. Ve dvou sezonách zaznamenal přes 90 kanadských bodů. V roce 2023 odcházel odehrát poslední ročník v kariéře do New Yorku Rangers jako klubová legenda a nejproduktivnější hráč v historii kanadského klubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 5. Phil Kessel (USA) – draftován v roce 2006 Bostonem Bruins Bilance v NHL: 1286 zápasů – 992 bodů (413+579)

Bilance v play-off: 100 zápasů – 83 bodů (34+49)

Týmové a individuální trofeje: 3x vítěz Stanley Cupu, Bill Masterton Trophy Hned na začátku své dráhy v NHL musel Phil Kessel bojovat s rakovinou varlat, ale po úspěšné léčbě se vrátil na led a jako první nováček v historii NHL získal Masterton Trophy. Rodák z Wisconsinu býval považován za jeden z největších talentů amerického hokeje na začátku tisíciletí a měl velkou zásluhu na tom, že Pittsburgh v letech 2016 a 2017 vyhrál Stanley Cup. Mladé pušky. 21 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Ze slavného poháru se pak napil ještě jednou – v sezoně 2022/23 pomohl k premiérovému titulu Rytířům z Las Vegas a následně ukončil kariéru. V ní se skví šest sezon, ve kterých nasázel soupeřům aspoň 30 branek, čtyřikrát pokořil osmdesátibodovou hranici (nejvíc měl v ročníku 2017/18 – 92 bodů). S elitní zámořskou ligou se rozloučil s bilancí 1286 odehraných utkání a ziskem 992 bodů (413+579). Rovnou stovku střetnutí zvládl ve vyřazovacích bojích a posbíral v nich 83 bodů (34+49). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 4. Tom Barrasso (USA) – draftován v roce 1983 Buffalem Sabres Bilance v NHL: 777 zápasů – průměr 3,24 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 89,2 %, 38 čistých kont

Bilance v play-off: 119 zápasů – průměr 3,01 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 90,2 %, 6 čistých kont

Týmové a individuální trofeje: 2x vítěz Stanley Cupu, Calder Trophy, Jennings Trophy, Vezina Trophy Šest sezon hájil americký brankář Tom Barrasso branku Buffala. Sabres si talentovaného gólmana vybrali už jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu v roce 1983 a okamžitě mu dali šanci v NHL. Barrasso naskočil do prestižní soutěže v osmnácti letech rovnou z univerzitního týmu, aniž by kdy hrál v juniorské soutěži, a v premiérové sezoně odchytal 42 zápasů (!). Na konci ročníku se mohl těšit ze zařazení do All-Rookie týmu nejlepších nováčků ligy i do All-Star týmu NHL. Kromě toho získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v soutěži a Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana. Moc lepších startů bychom v historii NHL asi nenašli. Uprostřed sezony 1988/89, kdy mu bylo teprve 23 let, se přesunul do Pittsburghu. Buffalu se tehdy moc nedařilo, a tak generální manažer Garry Meehan rozhodl, že je třeba učinit změny v kádru. S Tučňáky se dohodl na trejdu své brankářské jedničky za obránce Douga Bodgera a za mladého útočníka Darrina Shannona, kterého v roce 1988 draftoval Pittsburgh jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí. Dominik Hašek a spol. 6 nejhorších přestupových kiksů v historii Buffala Sabres Barrasso se stal okamžitě klíčovou součástí úspěšného týmu Penguins, který v letech 1991 a 1992 vybojoval Stanley Cup. Bylo známo, že občas pouštěl hloupé góly a dělal chyby, ale měl jednu úžasnou vlastnost – prakticky nedostával branky, které by mohly srazit jeho tým na kolena nebo rozhodovat o porážce. Byl to dříč, na kterého bylo spolehnutí, když šlo do tuhého. Rodák z Bostonu byl taky pěkný bouřlivák. Nejen na ledě. Občas se pohádal s novináři i s fanoušky a tvrdilo se o něm, že je to nafoukaná primadona. Dodnes však drží klubový rekord v počtu vítězství v jedné sezoně. V ročníku 1992/93 jich vychytal třiačtyřicet. Kromě toho je v historických statistikách Pittsburghu evidován jako gólman, který zvládl sezonu (1997/98) s nejnižším průměrem inkasovaných branek na zápas (2,07). V roce 2010 byl uveden do americké Hokejové síně slávy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 3. Carey Price (Kanada) – draftován v roce 2005 Montrealem Canadiens Bilance v NHL: 712 zápasů – průměr 2,51 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 91,7 %, 49 čistých kont

Bilance v play-off: 92 zápasů – průměr 2,39 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 91,9 %, 8 čistých kont

Týmové a individuální trofeje: Jennings Trophy, Vezina Trophy, Bill Masterton Trophy, Hart Trophy, Ted Lidsay Award Když si roce 2005 Habs vybrali brankáře Careyho Price jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu, klepali si mnozí experti na čelo, protože pochybovali o jeho výjimečnosti. Jenže Price získal v roce 2014 s kanadským výběrem zlato na olympiádě v Soči, vyhrál Světový pohár a už dříve se stal šampionem na mistrovství světa dvacítek. V roce 2015 se radoval z prestižního individuálního ocenění v podobě Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL. Ve stejném roce obdržel také Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Ve sbírce úspěchů však postrádá Stanley Cup a už je jisté, že jej nezíská. V Mekce kanadského hokeje má sice podepsanou smlouvu do roku 2026, ale dlouhodobě je mimo hru se zraněním kolena a na led už se zcela určitě nevrátí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 2. Scott Stevens (Kanada) – draftován v roce 1982 Washingtonem Capitals Bilance v NHL: 1635 zápasů – 908 bodů (196+712)

Bilance v play-off: 233 zápasů – 118 bodů (26+92)

Týmové a individuální trofeje: 3x vítěz Stanley Cupu, Conn Smythe Trophy Kariéra kanadského obránce Scotta Stevense zahrnuje 22 sezon v NHL, jež kromě jediné, kterou strávil v St. Louis, odehrál ve Washingtonu a v dresu New Jersey Devils. Je obdivuhodné, že během předlouhého hokejového života chyběl jen jedinkrát v play-off. Stevens je trojnásobným vítězem Stanley Cupu – všechny prsteny získal během angažmá v New Jersey. Nekompromisní a tvrdý bek s vůdčími schopnostmi byl na ledě pro každého protivníka nesmírně nepříjemným soupeřem, z něhož šel strach. Málokdo se s ním chtěl setkat v soubojích u mantinelů a v rohu kluziště. Pověstný byl pro svůj tah na branku – když se s hlavou dole jako zarputilý buldok vrhal dopředu směrem k brankáři, nebylo radno mu stát v cestě. Povídat by o tom mohli třeba Paul Kariya, Ron Francis nebo Eric Lindros, jemuž Stevens podstatně zkrátil hokejový život. „Zapomnělo“ se na ně. 20 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří neprošli draftem Především v první dekádě své kariéry patřil k nejtrestanějším hokejistům v soutěži, zároveň se však řadil k těm nejužitečnějším. V roce 1994 nasbíral vůbec nejvíc kladných bodů v +/- bodování (+53) a pravidelně v tomto ohledu patřil k absolutní špičce v NHL. Nikdy v základní části neskončil v záporných číslech. Je s podivem, že nevyhrál ani jednou Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 1. Jaromír Jágr (Česká republika) – draftován v roce 1990 Piitsburghem Penguins Bilance v NHL: 1733 zápasů – 1921 bodů (766+1155)

Bilance v play-off: 208 zápasů – 201 bodů (78+123)

Týmové a individuální trofeje: 2x vítěz Stanley Cupu, Bill Masterton Trophy, Hart Trophy, 5x Art Ross Trophy, 3x Ted Lindsay Award Když Jaromír Jágr v roce 2008 opustil New York Rangers a zamířil do ruského Avangardu Omsk, rozloučili se v NHL s jednou z největších person soutěže, sečetli statistická data z jeho kariéry a plánovali, že jej brzy uvedou do Hokejové síně slávy. Pětinásobný vítěz bodování základní části a nejlepší Evropan v historii NHL však zase jednou všechny překvapil a o tři roky později se vrátil zpět. 11 Čechů, kteří nastříleli v NHL v průměru nejvíc přesilovkových gólů na zápas. Pastrňák už je na vrcholu Téměř ve všech statistikách soutěže patří Jágr do nejlepší desítky. Nebýt odchodu do KHL, mohl v historických tabulkách figurovat ještě výš. I tak je úžasné, kam to kladenský odchovanec dotáhl. Ve sbírce má dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu, zlato z olympiády i ze světového šampionátu. V nejlepších dobách byl nezastavitelný. Prakticky nešel odstavit od puku a z obránců často dělal jen statisty, kteří sledovali jeho exhibici. S Mariem Lemieuxem vytvořil v Pittsburghu jednu z nejúchvatnějších hokejových dvojic v dějinách. Foto: Profimedia.cz