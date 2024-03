Matadoři z bojů o Stanley Cup. 9 aktivních hráčů, kteří odehráli aspoň 150 zápasů v play-off NHL

Část 1 / 10



Někteří ostřílení veteráni z vyřazovacích bojů o Stanley Cup si za pár dnů budou do statistik připisovat další zápasy, jiní zůstanou na číslech, která mají v análech zapsané od minulých sezon. V následujících kapitolách najdete všech devět aktivních borců, kteří mají na kontě minimálně 150 střetnutí v play-off a stále patří mezi aktivní hráče.

Pokračování 2 / 10 8. – 9. Ondřej Palát (New Jersey Devils) – 150 zápasů v play-off V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. Chlapi pro vyřazovací boje. 13 Čechů, kteří během kariéry odehráli přes 100 zápasů v play-off NHL V NHL zvládl dosud odehrát 736 utkání, v nichž zaznamenal 474 bodů (160+314), dalších 150 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 51 góly a 50 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a předloni v létě zamířil za novou štací do New Jersey. Bohužel, jeho rozjezd v novém působišti značně zbrzdilo zranění, které ho poměrně nadlouho vyřadilo ze hry. V New Jersey věřili, že v aktuálním ročníku bude fit a ukáže svoje kvality, ale zatím jsou jeho výkony trochu za očekáváním. Jenže Palát obvykle předvádí ty nejlepší výkony v play-off, takže by mohl být esem Devils v bojích o cenný pohár. Pokud o něj budou hrát. Zatím to vypadá, že do vyřazovacích bojů neproniknou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 10 8. – 9. Patrick Maroon (Boston Bruins) – 150 zápasů v play-off Pětatřicetiletý kanadský útočník Patrick Maroon kroutí v NHL už třináctou sezonu. Na začátku března byl vyměněn z Minnesoty do Bostonu, takže má jistotu, že si letos zahraje už podesáté o Stanley Cup. A pokud by nejcennější trofej zvedl s Bruins nad hlavu, bylo by to už počtvrté v jeho kariéře. Podařilo se mu to třikrát za sebou v letech 2019 až 2021. Nejprve se radoval v dresu St. Louis a pak dvakrát pomohl k triumfu Tampě Bay. Ne, že by v NHL bodově exceloval, ale jeho úlohou spíše tvrdá práce, ochrana hvězd a bourání soupeřových hráčů. Borec, který je ideálním typem hráče pro play-off, sehrál dosud ve vyřazovacích bojích 150 utkání, zaznamenal v nich 51 bodů (23+28), ale také 197 trestných minut. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 7. Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) – 160 zápasů v play-off Sezona 2016/17 byla z pohledu produktivity pro Victora Hedmana tou nejlepší v kariéře. Na málokterém hráči byl znát tak obrovský výkonnostní skok dopředu jako právě na tomto švédském obránci. V 79 zápasech nasbíral 72 bodů za 16 gólů a 56 nahrávek, což ho katapultovalo mezi nejproduktivnější beky v NHL. A vypadá to, že v současném ročníku se poprvé v kariéře dostane nad osmdesátibodovou metu. 13 aktivních hráčů, kteří zaznamenali v bojích o Stanley Cup aspoň 100 bodů. Brzy budou sbírat další Hedman si naprosto zaslouží osmiletou lukrativní smlouvu, kterou podepsal v roce 2016. Vedle Stamkose a Kučerova je totiž švédský zadák jednou z největších zbraní Tampy Bay a napříč celou soutěží se těší zaslouženému respektu. Držitel Norris Trophy pro nejlepšího zadáka ligy ze sezony 2017/18 se dvakrát velmi výrazně zasloužil o zisk Stanley Cupu. V roce 2020 byl naprosto excelentní. V 25 utkáních o cenný pohár zaznamenal 22 bodů za deset branek a 12 nahrávek. V plus mínus bodování byl 13 bodů v kladných číslech, což jasně vypovídá o jeho významu pro tým. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 6. Marc-André Fleury (Minnesota Wild) – 169 zápasů v play-off Gólman Marc-André Fleury se stal v roce 2003 jedničkou draftu poté, co získal v juniorské soutěži QMJHL Mike Bossy Trophy. Ještě než se v rozšiřovacím draftu NHL přestěhoval do nového klubu z Las Vegas, zvedl v dresu Pittsburghu nad hlavu třikrát Stanley Cup. Lemieux, Hemský a spol. Když byli mladí, získali Mike Bossy Trophy, pak se z nich staly osobnosti NHL Stříbrný medailista a nejužitečnější hráč z juniorského šampionátu v roce 2003 do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2003/04. Ve sbírce úspěchů má kromě Stanley Cupů z let 2009, 2016 a 2017 také zlato z olympiády ve Vancouveru. Fleury je živoucí legendou bojů o Stanley Cup. Ve vyřazovací fázi se objevil v 17 sezonách a odchytal 169 utkání. O tom, zda přidá další účast v současném ročníku, ještě nemá jasno. Minnesota se totiž na hraně postupu a tvrdě o něj bojuje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 5. Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) – 177 zápasů v play-off Když má svůj den, není na světě lepšího hokejisty. Bruslí jako Sergej Fjodorov, umí si pokrýt puk jako Jaromír Jágr a dokáže prosvištět mezi obránci jako Mario Lemieux. To je stručná vizitka Jevgenije Malkina. Sedmatřicetiletý forvard má na kontě tři sezony, ve kterých nasbíral v základní části NHL přes sto bodů, a kdyby odehrál všechny zápasy v některých z minulých ročníků, nejspíš by se přes tuto hranici dostal víckrát. V Pittsburghu si ho smluvně pojistili do roku 2026 a vyplácí mu průměrně ročně 6,5 milionu dolarů, což jsou na hráče v jeho věku hodně velké peníze. Pracháči. Toto jsou nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2023/24 V NHL odehrál už přes 1100 utkání a drží si skvělý průměr více než bodu na utkání (1,13). Více než bod na utkání má také ve statistikách play-off. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu dosud nastoupil do 177 střetnutí a posbíral v nich 180 bodů. Pittsburgh má ale letos do vyřazovacích bojů daleko, takže stejně jako loni asi další utkání do statistik nepřidá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 10 4. Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) – 180 zápasů v play-off Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků posledních let v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou , který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Nehasnoucí stálice. 15 útočníků z NHL, kteří podávají od sezony 2016/17 nejvyrovnanější výkony V šestatřiceti letech má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, v letech 2010 a 2017 si odnesl Maurice Richard Trophy a Stanley Cup vyhrál třikrát – naposled v roce 2017, kdy se stal podruhé v řadě nejužitečnějším hráčem play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 3. Joe Pavelski (Dallas Stars) – 182 zápasů v play-off V San Jose, které amerického útočníka Joea Pavelskiho draftovalo v sedmém kole jako 205. v celkovém pořadí, od něho asi nečekali žádné zázraky, ale v roce 2006 mu dali příležitost v prvním týmu a dobře udělali. Od té doby odehrál během 18 sezon v NHL přes třináct stovek zápasů a nasbíral do statistik v základní části soutěže přes tisíc bodů. Ve vyřazovacích bojích zvládl 182 duelů s bilancí 73 branek a 66 asistencí. Od ročníku 2019/20 válí v barvách Dallasu. Pavelski patří k nejlépe bránícím útočníkům v NHL. Mezi jeho největší přednosti patří kreativita a předvídavost. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 2. Ryan McDonagh (Nashville Predators) – 185 zápasů v play-off O tom, že Ryan McDonagh patří k nejlepším obráncům v NHL, pochyboval ještě před pár lety málokdo. I proto mu v roce 2018, jen pár měsíců poté, kdy byl tehdejší kapitán New Yorku Rangers vytrejdován na Floridu, nabídla Tampa Bay lukrativní sedmiletou smlouvu. Od té doby však šly výkony čtyřiatřicetiletého Američana poněkud dolů. Předloni v létě byl z floridského klubu, jemuž pomohl v letech 2020 a 2021 ke Stanley Cupu, vyměněn do Nashvillu, kde mu běží zbytek smlouvy, jež vyprší až v roce 2026 a která mu zaručuje roční průměrný příjem ve výši 6,75 milionu dolarů. Je to jeho třetí působiště v NHL a v minulém ročníku si s Predátory v play-off nezahrál, letos to však vypadá, že do statistik přidá je 185 zápasům další starty v bojích o Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 1. Corey Perry (Edmonton Oilers) – 196 zápasů v play-off Hrát proti kanadskému útočníkovi Coreymu Perrymu je pro každého soupeře strašně nepříjemné. Vyznává totiž agresivní styl, má zalíbení v sekání, hákování a sestřelování protivníků v každém okamžiku, kdy je to jen trochu možné. Kromě toho mu nedělá problém verbálně urážet každého soupeře, který se mu znelíbí. Kdysi to všechno vyvažoval skvělou produktivitou a v ročníku 2010/11 dokonce nastřílel 50 branek, v posledních sezonách už ale jeho výkony upadly do průměru. 4 velké trejdy v NHL, které byly téměř upečené, ale nikdy se neuskutečnily Vítězi Stanley Cupu, olympijskému šampionovi a zlatému medailistovi z mistrovství světa, který patří mezi vyvolené v Triple Gold Clubu, skončil loni v létě dvouletý kontrakt v Tampě Bay. Za nijak závratnou výplatu odvedl slušnou porci práce a svoje zkušenosti ukázal v play-off, ale ve věku 38 let už nemohl čekat smlouvu na více než jednu sezonu. A právě takovou mu nabídli v Chicagu. Tam však dlouho nevydržel. Na podzim se totiž začaly šířit fámy, že zkušený veterán měl sex s matkou loňské jedničky draftu Connorem Bedardem. Toho si vybrali právě Blackhawks. Po interním vyšetřování klub s Perrym ukončil smlouvu. Ostřílený borec však zůstal bez práce jen dva měsíce a v lednu se do konce sezony upsal Edmontonu. To je pro něj možná štěstí, protože zatímco s Chicagem by si v play-off určitě nezahrál, Oilers mají do vyřazovacích bojů nakročeno a budou patřit k favoritům na zisk Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz