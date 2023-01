Matadoři a veteráni. 17 nejstarších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži

Nejstarším hráčem, který se objevil v aktuálním ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže, je Josef Jinřišek. Stalo se tak 12. listopadu a defenzivní záložník, který hájí barvy Bohemians, měl v době svého (zatím?) posledního startu v elitní soutěži 41 let, osm měsíců a 19 dnů. Nastoupil v základní sestavě, odehrál 90 minut a na konci zápasu musel smutnit ze ztráty bodů po porážce 1:4 na hřišti Baníku Ostrava.

Na ligových trávnících jsme v tomto tisíciletí viděli jen dva starší borce. Nahlédli jsme do statistik od sezony 1999/2000 a vybrali jsme sedmnáct těch nejostřílenějších veteránů, kteří měli co do činění s nejvyšší soutěží. Najdete je i s patřičnými statistickými údaji v následujících kapitolách.