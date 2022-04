Masakry. 6 nepovedených zápasů Josefa Hušbauera, které by nejraději vymazal z paměti

Josef Hušbauer se na trávníku objevil na začátku druhé půle, kdy vystřídal Vojtěcha Machka. To už domácí prohrávali 0:2. Do závěrečného hvizdu musel talentovaný středopolař přetrpět ještě tři branky za záda gólmana Valeše.

V létě roku 2008 bylo Josefu Hušbauerovi teprve 18 let a byl členem reprezentačního výběru do 19 let, který v přátelském utkání změřil síly se svými německými vrstevníky. V českém celku byli například Jan Chramosta, Tomáš Železník či Josef Šural, na soupisce soupeře bychom našli například brankáře Trappa či útočníka Schürrleho, který vstřelil v 25. minutě úvodní gól a nasměroval Němce k vysoké výhře 5:0.

Sparta Praha – Baník Ostrava 4:0 (8. srpna 2010, ligové utkání)

Na začátku sezony 2010/11, konkrétně ve čtvrtém ligovém kole, na sebe narazila Sparta s Baníkem. Na Letné to tehdy bylo „vraždění neviňátek“. Domácí vedli do přestávky po dvou trefách Bonyho Wilfrieda 2:0 a na začátku druhého poločasu poslal ostravský trenér Miroslav Koubek místo Jána Greguše na hřiště Josefa Hušbauera. Mladý talent měl oživit hru hostujícího celku, ale moc to nevyšlo. Sparťané nedlouho po změně stran přidali třetí branku díky Kladrubskému a na konečných 4:0 pečetil v 90. minutě Manuel Pamič. To už hráli Ostravané nějaký čas bez Adama Varadiho, který viděl v 63. minutě po druhé žluté kartě červenou.

Foto: Profimedia.cz