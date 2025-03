Martin Vitík a spol. 5 nejdražších českých fotbalistů v sestavě Sparty

Část 1 / 6



Je to tak – momentálně hrají na Letné prim cizinci. Alespoň co se týče tržní ceny. Český fotbalista je sice na čele žebříčku nejhodnotnějších borců, ale za ním je sedm hráčů s cizím pasem. Kteří tuzemští fotbalisté v tuto chvíli stojí nejvíc? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 5. Patrik Vydra – 55 milionů korun Na jaře roku 2022 debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v dresu Sparty obránce Patrik Vydra. Bylo mu v tu chvíli 18 let a do konce ročníku zvládl naskočit do tří utkání, z toho jednou v základní sestavě. V sezoně 2022/23 se objevil na hřišti v lize pětkrát a v té minulé zasáhl jako střídající hráč do pěti střetnutí a tři zápasy zvládl jako člen základní jedenáctky, z toho dva od první do poslední minuty. Hrál také ve třech zápasech Evropské ligy. Jednou mohou patřit k lídrům. 3 mladí hráči, kteří spojili budoucnost se Spartou Talentovaný stoper je jedním z příslibů Sparty i české reprezentace do 21 let. V prosinci 2021 portál TransferMarkt vyčíslil jeho cenu na 50 tisíc eur, nyní je čtyřiačtyřicetinásobně vyšší a může i nadále růst. Letenští jej loni v létě uvolnili na hostování do Mladé Boleslavi, kde pravidelně nastupoval v základní sestavě a patřil k pilířům defenzívy. V zimě si jej Sparta stáhla zpět a na jaře odehrál všechny duely, byť jen jednou byl v zahajovací jedenáctce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Filip Panák – 67,5 milionu korun Během sezony 2018/19 absolvoval Filip Panák se Spartou zimní přípravu a v poslední den přestupního termínu podepsal na Letné smlouvu na tři a půl roku. Dlouho si ale v novém působišti nekopl do balonu. Musel podstoupit několik operací zraněného kolena a až v ročníku 2021/22 si konečně odbyl ligový debut v rudém dresu. Získal si místo v základní sestavě, znovu si ale poranil koleno a téměř půl roku byl mimo hru. 5 českých stoperů z Chance ligy, kteří nemají víc než 20 let a mají nakročeno k úspěšné kariéře Zlé časy už jsou ale pryč. V minulé sezoně patřil opět do startovní jedenáctky a stejně tak je tomu i v té současné. Odehrál v ní 20 ligových zápasů a jen dvakrát šel na hřiště z lavičky. Většinou bývá na place od první do poslední minuty. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na necelých 68 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 2. – 3. Matěj Ryneš – 100 milionů korun Spartu během předloňského léta opustilo několik hráčů, kteří se nevešli do kádru, Matěj Ryneš však nejenže na Letné zůstal, ale zařadil se k nejvytíženějším hráčům týmu v ligové soutěži. Aktuálně třiadvacetiletý záložník naskakoval v barvách Sparty na hřiště pravidelně pod trenérem Priskem a stejně tak je tomu i po jeho odchodu. Měli dostat šanci? 5 hráčů, kteří se nevešli do konečné nominace na EURO Na Letné jsou si dobře vědomi potenciálu talentovaného fotbalisty, takže prodloužení smlouvy do konce sezony 2026/27 bylo jen logickým krokem. V 17 ligových zápasech této sezony si zapsal Ryneš na konto gól a tři asistence, jednou se radoval z ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. – 3. Jan Kuchta – 100 milionů korun Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Fotbalisté za velké peníze. 9 nejdražších útočníků z Chance ligy podle portálu TransferMarkt Angažmá v Lokomotivu Moskva, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, Jan Kuchta kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouleté hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Martin Vitík – 375 milionů korun Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, zabydlel se v základní sestavě letenského týmu. Aktuálně dvaadvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. Silná generace. 17 hráčů z reprezentace do 21 let, kteří by jednou mohli táhnout seniorský nároďák Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku 2022/23 si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci, v tom minulém měl po 27 odehraných zápasech na kontě čtyři góly a ve stejném stylu vkročil i do současné sezony. Sparta by na něm mohla jednou slušně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu okolo 375 milionů korun. V reprezentaci dospělých zatím odehrál pět zápasů, v kategorii do 21 let jich má na kontě osmnáct a dal v nich dva góly. Foto: Profimedia.cz