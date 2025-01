Martin Nečas letí vzhůru. 7 Čechů, které od začátku sezony přeskočil v historické tabulce produktivity NHL

Část 1 / 8



Současná sezona NHL ještě není ani v polovině, ale Martin Nečas už během ní přeskočil sedm krajanů v historickém žebříčku produktivity. Která jména nechal bodově nejúspěšnější Čech v tomto ročníku soutěže za sebou, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 8 Jan Bulis – 245 bodů (96+149) Hned ve druhém utkání této sezony se Martin Nečas srovnal v historické tabulce produktivity NHL s Janem Bulisem a v dalším střetnutí už šel před něj. Vicemistr světa z roku 2006 prošel draftem NHL v roce 1996. Tehdy ho ve druhém kole získal Washington, za který v ročníku 1997/98 odehrál 48 zápasů v prestižní zámořské soutěži. U Capitals vydržel ještě necelé tři roky, v sezoně 1999/00 posbíral 31 kanadských bodů, potom zamířil do Montrealu, kde pobyl čtyři sezony a s NHL se rozloučil v roce 2007 po jednom ročníku ve Vancouveru s bilancí 552 odehraných utkání a 245 bodů. Následně odešel do Ruska, kde odehrál dalších osm povedených let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Jiří Šlégr – 249 bodů (56+193) Jiřího Šlégra ulovil ve druhém kole draftu v roce 1990 Vancouver, kde si o dva roky později odbyl premiéru v NHL. Zajímavostí je, že první gól v zámoří vstřelil kanadskému brankáři Patricku Royovi, kterého překonal i v semifinále olympijských her v Naganu. Největší defenzivní talenty. 11 českých beků, kteří šli v draftu NHL na řadu v 1. kole Šlégr svou další kariéru v zámoří spojil s Edmontonem, Pittsburghem, Atlantou, Detroitem a Bostonem, kde v roce 2006 svou zámořskou pouť ukončil. V NHL odehrál 622 zápasů a posbíral 249 bodů. Jeho největším úspěchem je zisk Stanley Cupu, na který dosáhl v roce 2002 společně s Jiřím Fisherem a Dominikem Haškem v Detroitu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 David Volek – 249 bodů (95+154) Útočník David Volek odešel do NHL ještě před změnou politických poměrů v Československu. V roce 1984 byl draftován New Yorkem Islanders v desátém kole a v ročníku 1988/89 už odehrál za Ostrovany kompletní sezonu. A že se mu vydařila! V 77 utkáních posbíral do statistik 59 bodů (25+34) a byl vybrán do All Star týmu nováčků soutěže. O tři roky později si vytvořil osobní maximum ziskem 62 bodů (18+42). Národní rekordmani. Toto jsou nejproduktivnější Češi v historii každého klubu z NHL Šikovný forvard strávil v dresu Islanders šest let. Za tu dobu odehrál 396 střetnutí a zaznamenal 249 bodů. Ve vyřazovacích bojích si však zahrál pouze dvakrát. Dodnes je nejproduktivnějších českým hokejistou v historii klubu.

Pokračování 5 / 8 Jaroslav Modrý – 250 bodů (49+201) Českobudějovický odchovanec Jaroslav Modrý prošel draftem NHL v roce 1990 až v devátém kole, přesto strávil v nejslavnější hokejové lize světa 13 sezon. Nikdy sice nepatřil k extrémně produktivním bekům, přesto zaznamenal tři sezony s více než 30 body a jednu, v níž pokořil čtyřicetibodovou hranici. V ročníku 2001/02 se stal nejproduktivnějším zadákem Los Angeles, kde strávil většinu kariéry, když posbíral v 80 zápasech 42 bodů (4+38). NHL opouštěl v roce 2008 s bilancí 725 odehraných utkání a 250 bodů (49+201). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Josef Beránek – 262 bodů (118+144) V historii české extraligy bychom nenašli moc charismatičtějších kapitánů, než jakým býval Josef Beránek. Litvínovský odchovanec vyválčil tři mistrovské tituly se Vsetínem a pak dvakrát přivedl s céčkem na dresu ke zlatu pražskou Slavii. Na reprezentační úrovni je jeho největším úspěchem zlato z olympiády v Naganu. Nezapomenutelné týmy. 9 nejslavnějších českých sportovních dynastií z uplynulých 30 let V roce 1998 odlétal na turnaj pod pěti kruhy do Japonska jako zkušený harcovník z NHL. Poté, co byl v roce 1989 draftován ve čtvrtém kole Edmontonem, se o tři roky později probil do kádru Oilers a vydržel tam dvě sezony. Pak sloužil ve Philadelphii, ve Vancouveru a krátce se mihl v Pittsburghu, načež zamířil na Valašsko, ale od ročníku 1998/99 už byl zpět v zámoří a oblékal znovu dres Edmontonu. Prestižní zámořskou ligou se rozloučil po sezoně 2000/01, kterou opět odehrál v Pittsburghu. Ve statistikách má 531 střetnutí a 262 bodů. V sedmi z devíti sezon si zahrál v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Václav Nedomanský – 278 bodů (122+156) V pětasedmdesáti letech se stal Václav Nedomanský v roce 2019 druhým Čechem v hokejové Síni slávy NHL. Když ho expert TSN James Duthie uváděl, nazval ho pionýrem a jedním z evropských průkopníků, který pomohl dalším hráčům ze starého kontinentu a ukázal jim cestu do NHL. Pomyslná česká Síň slávy NHL. 15 legend tuzemského hokeje, které už ukončily kariéru, a měly by tam být Do NHL naskočil až v 33 letech poté, co emigroval z Československa. Přesto v elitní lize stačil v barvách Detroitu, New York Rangers a St. Louis odehrát 421 utkání s bilancí 122 gólů a 278 kanadských bodů.

Pokračování 8 / 8 Aleš Kotalík – 284 bodů (136+148) Českobudějovický odchovanec Aleš Kotalík je dodnes nejproduktivnějším Čechem v historii Buffala. Sabres si ho vybrali v draftu v roce 1998 jako 164. hráče v celkovém pořadí a v sezoně 2001/02 si odbyl debut v NHL. V klubu pak odehrál necelých sedm ročníků, než byl vyměněn do Edmontonu. Dlouho tam však nepobyl a pak už střídal další kluby v rychlém sledu – půl sezony strávil v New Yorku Rangers a po výměně do Calgary odehrál v dresu Flames posledních 52 utkání v nejslavnější severoamerické hokejové lize. Rozloučil se s ní po ročníku 2010/11 a zanechal za sebou ve statistikách 542 odehraných utkání a 284 bodů. Zatím je posledním českým hokejistou, kterého Martin Nečas přeskočil v historické tabulce produktivity NHL. Foto: Profimedia.cz