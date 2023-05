Martin Nečas a spol. Hráči z každého týmu v NHL, kteří v ročníku 2022/23 nejvíc (mile či nemile) překvapili

Přestože aktuální sezona NHL ještě neskončila, základní část je minulostí. Viděli jsme v ní toho dost. V každém mužstvu najdeme borce, který svými výkony velmi mile, nebo naopak nepříjemně, překvapil. Najdete je v následujících kapitolách.

Anaheim Ducks: Ryan Strome (Kanada) Kanaďan Ryan Strome má pověst bleskurychlého bruslaře se zabijáckými ofenzivními instinkty. Pátý výběr v draftu z roku 2011 má v sobě obrovský potenciál, který však jako by v minulých letech v Edmontonu vyprchal, ale začal se výrazně projevovat až poté, co se vrátil do New Yorku (dříve hrával v Islanders) a začal hrát s Artěmijem Panarinem v Rangers. Já na bráchu, brácha na mě. 22 sourozeneckých dvojic, které se mohou v aktuální sezoně potkat na ledě v NHL Před sezonou 2022/23 zamířil na západ USA a podepsal pětiletou smlouvu v Anaheimu, kde od něho čekali spoustu branek a bodů. Předpoklady se ale naplnily jen částečně. Strome dal pouze 15 gólů a k nim přidal 26 nahrávek, v +/- bodování byl 30 bodů v záporných číslech. Bezpochyby jsou v klubu z jeho výkonů zklamaní. Foto: Profimedia.cz

Arizona Coyotes: Clayton Keller (USA) Od sedmičky draftu z roku 2016 se čekalo hodně. Američan Clayton Keller měl však trochu smůlu, že si ho vybral jeden z nejslabších klubů v NHL – Arizona. Tehdy to byli „bezejmenní“ mladíci. 16 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let S průměrnými hráči kolem sebe podával jen lehce nadprůměrné výkony. Až v aktuální sezoně se posunul na jinou úroveň. V 82 zápasech základní části nastřílel 37 branek a k nim si zapsal do statistik 49 asistencí. Že se mu to povedlo poté, co se zotavil ze zlomeniny nohy a v tak špatném (nicméně stále se lepšícím) týmu, je příjemným překvapením. Foto: Profimedia.cz

Boston Bruins: Linus Ullmark (Švédsko) Boston kraloval základní části aktuální sezony NHL, a nebylo to jen zásluhou fantastické ofenzívy, ale také díky fenomenální obraně a brankářskému tandemu. Jedničkou mezi tyčemi byl devětadvacetiletý Švéd Linus Ullmark, který chytal v životní formě a bude nejspíš jedním z nejvážnějších aspirantů na Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana sezony. Odchytal v ní 49 střetnutí, z nichž rovných čtyřicet dovedl do vítězného konce a úspěšnost zásahů vytáhl téměř na 94 procent. Bohužel pro tým už mu to tolik nešlo v play-off, ale to už je jiný příběh… Foto: Profimedia.cz

Buffalo Sabres: Casey Mittelstadt (USA) Před šesti lety si vybrali skauti Buffala v draftu NHL jako osmého hráče v celkovém pořadí amerického útočníka Caseyho Mittelstadta a už v sezoně 2017/18 dostal poprvé šanci ukázat se na ledě v nejslavnější lize světa. Zvládl to nadmíru dobře. Naskočil do šesti utkání a zaznamenal pět bodů za gól a čtyři nahrávky. 20 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? Bronzový medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2018, na němž se stal s 11 body nejproduktivnějším hráčem a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hokejistu turnaje, je dynamickým hráčem s perfektním bruslením, umí to náramně s pukem a je v každém okamžiku nesmírně tvořivý. Dovede předvídat, kam se bude hra ubírat, chytře se umí vyhnout silnějším a urostlejším protivníkům a překvapivě založit protiútok. Mittelstadt je komplexním hráčem s dravými ofenzivními instinkty, který se však poctivě vrací do defenzívy a pomáhá s obranou. V minulých sezonách ale zůstával (i kvůli zraněním) trochu za očekáváním, až v té současné konečně ukázal, co v něm vězí. Kariérní maximum v základní části si vylepšil o 34 bodů a dostal se na 59 bodů (15+44). Buffalo v něm má velký příslib do budoucnosti. Foto: Profimedia.cz

Calgary Flames: Jacob Markström (Švédsko) Přibližně před třinácti lety prorokovali experti švédskému brankáři Jacobu Markströmovi zářivou budoucnost a měl být příslibem lepších časů Floridy Panthers. V roce 2013 ho však z klubu po sérii katastrofálních výkonů vytrejdovali do Vancouveru, kde naskočil do čtyř utkání a byla to snad ještě větší havárie než v jeho předchozím působišti. Až v sezoně 2015/16 se usadil jako dvojka v týmu Canucks a postupně si vybojoval pozici jedničky, protože podával konzistentní a nesmírně vyrovnané výkony. V létě roku 2020 se stal volným hráčem a o nabídky neměl nouzi. Nakonec si vybral tu, která přišla z Calgary, a s Plameny podepsal šestiletý kontrakt. Calgary jako hřbitov brankářů. David Rittich nebyl „ten pravý“, ale jen další „mrtvolou“ v řadě. A co Dan Vladař? Nejprve to vypadalo, že v kanadském klubu udělali výborný obchod. Především minulý ročník ho zastihl ve fenomenální formě a byl dokonce finalistou v souboji o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana. Čekalo se, že na jeho výkonech bude celek stát i v současném ročníku, to se ale nestalo. Jeho výkonnostní propad byl obrovský a otevřel tak dveře k většímu počtu startů jeho českému parťákovi Danu Vladařovi. Foto: Profimedia.cz

Carolina Hurricanes: Martin Nečas (Česká republika) Martina Nečase si Hurricanes vybrali před šesti lety jako 12. v celkovém pořadí. Talentovaný mladík sice zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul. Šampioni z AHL. Toto je 15 posledních českých vítězů Calder Cupu V roce 2018 zářil Nečas na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Nyní má za sebou už čtyři sezony, v nichž byl nedílnou součástí sestavy Hurricanes. Loni v létě mu skončil nováčkovský kontrakt a podepsal novou dvouletou smlouvu. Finančně si polepšil, ale za výkony, jaké předvádí v aktuální sezoně, by si zasloužil trojnásobný plat. Čtyřiadvacetiletý český borec byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu a nechal za sebou taková jména jako Sebastian Aho, Andrej Svečnikov či Teuvo Teräväinen. Téměř na dvojnásobek si vylepšil kariérní maximum v počtu nastřílených gólů i získaných bodů. Foto: Profimedia.cz

Colorado Avalanche: Mikko Rantanen (Finsko) Finský útočník Mikko Rantanen strávil svou poslední sezonu v Evropě v dresu TPS Turku (2014/15) a navzdory útlému hokejovému věku (bylo mu tehdy 18 let) měl funkci asistenta kapitána. To dost vypovídá o jeho talentu. Byla to tenkrát už jeho třetí sezona mezi dospělými – poprvé naskočil do seniorské soutěže, když mu bylo šestnáct let. Rantanen se představil dvakrát na mistrovství světa juniorů. V roce 2015 dal v pěti zápasech čtyři góly a patřil k nejvýraznějším postavám finského týmu, kterému pomohl ke stříbrným medailím. O rok později už vedl mladý výběr Suomi jako kapitán a přispěl k titulu světových šampionů pěti body v sedmi duelech. Pastrňák a spol. Toto je 11 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 Téměř dvoumetrový a 98 kilogramů vážící obr je typem hráče, který se valí k brance jako tank a je jen těžko k zastavení. Dokáže tvrdě pracovat v soubojích u hrazení a je nesmírně platný v důležitých momentech zápasů, což předváděl už v nižší soutěži AHL, v níž v sezoně 2015/16 doslova zářil a stal se nejlepším nováčkem ligy. Je to hokejista silný na puku, který má kreativní schopnosti, z nichž těží jeho spoluhráči. Jde spíše o tvůrce hry než o střelce gólů, a často preferuje přihrávku před střelou na branku. Není to sice nijak excelentní bruslař, ale nedostatky vynahrazuje agilitou, a to i v obranné činnosti, kde je díky svým fyzickým dispozicím hodně platný. V aktuální sezoně se musel potýkat se zraněními a možná i s kocovinou po loňském vítězství Stanley Cupu, přesto podával nadpozemské výkony. Poprvé v kariéře překonal padesátigólovou metu a hranici sta bodů v základní části soutěže. V NHL dosud odehrál 490 zápasů, ve kterých zaznamenal 513 bodů (220+293). Foto: Profimedia.cz

Columbus Blue Jackets: Elvis Merzlikins (Lotyšsko) Po třech vydařených sezonách se něco pokazilo. Lotyšský brankář Elvis Merzlikins měl být oporou Columbusu, ale místo toho se potýkal se ztrátou formy. V základní části odchytal třicet utkání a dosáhl strašidelného průměru 4,23 gólu na zápas. Procentuální úspěšnost zásahů měl pouze 87,6 %, což je druhé nejnižší procento mezi gólmany, kteří odchytali aspoň 20 střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Dallas Stars: Jamie Benn (Kanada) Příběh Jamieho Benna byl v sezoně 2014/15 jedním z nejsledovanějších v NHL. Útočník, jehož si Dallas vybral v roce 2007 až v pátém kole draftu jako 129. hráče v celkovém pořadí (skautům se nezdál na bruslích dostatečně rychlý), vyhrál kanadské bodování základní části soutěže a získal Art Ross Trophy. Mnozí odborníci to považovali za náhodu a tvrdili, že kdyby se nezranil Sidney Crosby, Benn by nevyhrál. A byli i poměrně skeptičtí, když se mluvilo o tom, že by mohl v podobném duchu válet v další sezoně. Koneckonců, Benn vyhrál soutěž produktivity se ziskem 87 bodů (35+52), což bylo nejnižší skóre vítěze za posledních padesát let. Ale kanadský forvard všem pochybovačům zavřel ústa. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 I v další sezoně se totiž propracoval mezi nejproduktivnější borce ligy. Po 82 odehraných zápasech v základní části soutěže měl na kontě 89 bodů za 41 gólů a 48 asistencí a byl klíčovou osobností Dallasu. Od té doby šla jeho výkonnost dolů, ale v aktuálním ročníku to je zase starý dobrý Jamie Benn. Jeho 35 branek a 45 nahrávek je nejvíc od sezony 2017/18. I jeho zásluhou se občas mluví o Stars jako o týmu, který hraje nejatraktivnější hokej v zámořské lize. Foto: Profimedia.cz

Detroit Red Wings: Ville Husso (Finsko) Detroit loni v létě připravil tříletou smlouvu v hodnotě 14,25 milionu dolarů pro finského brankáře Ville Hussa a v klubu si lebedili, že mají konečně konkurenceschopnou brankářskou jedničku. Ještě první měsíc to vypadalo, že by to tak mohlo být, od Vánoc už to ale byl drsný pocit vystřízlivění. Legendy! Toto je 8 nejpopulárnějších hokejistů Detroitu v historii podle fanoušků klubu Osmadvacetiletý gólman zakončil základní část s průměrem 3,11 inkasovaných branek na utkání a jen 89,6 % úspěšností zákroků. Vzhledem k tomu, že o rok dříve prožil fantastický ročník v St. Louis Blues, šlo jednoznačně o nepříjemné překvapení. Foto: Profimedia.cz

Edmonton Oilers: Jack Campbell (USA) Jack Campbell býval považován za obrovský gólmanský talent. V roce 2010 ho draftoval Dallas už jako 11. hráče v celkovém pořadí, za klub z Texasu ale odchytal jen jediné (nepovedené) utkání. V roce 2016 získalo jeho práva Los Angeles, dvě sezony strávil z velké části ve farmářském týmu, ale v dalším ročníku už byl rovnocenným partnerem Jonathana Quicka a dokonce měl lepší statistická čísla než jeho slavnější kolega. FOTO: Mrázek, Rittich a další brankářská esa. Všichni chtějí masku od Davida Gunnarssona Minulé dvě sezony odváděl solidní práci v Torontu a před aktuálním ročníkem podepsal pětiletý kontrakt za 25 milionů dolarů v Edmontonu. Jenže veškeré naděje, že Campbell bude zdí za zády Connora McDavida a jeho parťáků se rozplynuly. Zatímco v průběhu celé kariéry si stabilně držel úspěšnost zákroků nad 91 procenty, v dresu Oilers se propadl po 89 % a průměr inkasovaných gólů na utkání se blíží 3,5. Jeho špatné výkony však otevřely cestu do branky čtyřiadvacetiletému Stuartu Skinnerovi, který ho překvapivě připravil o pozici jedničky. Foto: Profimedia.cz

Florida Panthers: Brandon Montour (Kanada) Ještě před rokem by zřejmě ani ten největší optimista neřekl, že Kanaďan Brandon Montour bude jedním z pěti nejproduktivnějších zadáků v NHL. Do aktuálního ročníku vstoupil s bodovým maximem 37 bodů, které zaznamenal v předchozí sezoně. Tento výkon však nyní překonal dvojnásobně – dal 16 branek a k nim přidal 57 asistencí. Stal se nepostradatelnou součástí přesilovkových formací a v přečíslení byl jedním z nejlepších obránců v lize. Foto: Profimedia.cz

Chicago Blackhawks: Alex Stalock (USA) Už na začátku sezony se čekalo, že to bude pro Chicago špatný ročník, tudíž není žádným překvapením, že to tak také bylo. I v mizerné sezoně ale lze najít světlý bod a tím je brankář Alex Stalock. Krotitelé puků. 10 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v NHL Na plný úvazek se vrátil do branky poté, co se vypořádal s myokarditidou způsobenou covidem. Navíc během základní části utrpěl otřes mozku a měl problémy s očima. Přesto ale předváděl za bídnou obranou velmi dobré výkony. Odchytal 27 střetnutí s úspěšností zákroků 90,8 %. Ve věku 35 let, kdy musel překonat mnoho zdravotních patálií a v jednom z nejhorších týmů ligy mohl zažít hororovou sezonu, místo toho ukázal vytrvalost a nezměrnou bojovnost hodnou ocenění. Foto: Profimedia.cz

Los Angeles Kings: Pheonix Copley (USA) Po většinu sezony se museli v Los Angeles zaobírat postem brankáře. Cal Petersen chytal tak špatně, že byl odeslán do AHL a Jonathan Quick se hodně trápil. Petersenovo místo zaujal jednatřicetiletý Pheonix Copley a kupodivu zajistil týmu svými výkony klid a sebevědomí. Americký gólman nakonec odchytal v základní části 37 střetnutí s úspěšností zákroků 90,3 % a v únoru si vysloužil prodloužení a vylepšení smlouvy na další sezonu. Foto: Profimedia.cz

Minnesota Wild: Filip Gustavsson (Švédsko) Kolik brankářů se může pochlubit tím, že si v 17 letech zachytalo v prestižní soutěži dospělých? Filip Gustavsson je jedním z těch šťastných, jimž se to podařilo. Čeští hokejoví fanoušci ho mohli vidět v sezoně 2015/16 na Memoriálu Ivana Hlinky, kde pomohl třiadevadesátiprocentní úspěšností zákroků Švédsku ke stříbrným medailím. Gustavsson má stříbrné medaile ze světových šampionátů hráčů do 18 a 20 let a zlato z mistrovství světa dospělých z roku 2018, byť na turnaji neodchytal jediné utkání. Severská kvalita. 13 nejproduktivnějších švédských obránců v historii NHL V roce 2016 byl draftován ve druhém kole Pittsburghem, v jehož dresu se ale nikdy neobjevil v soutěžním utkání. Přes Ottawu, kde v minulých čtyřech letech plnil roli dvojky či trojky, se loni v létě dostal do Minnesoty, kde měl krýt záda legendárnímu Marcu-André Fleurymu. Této role se zhostil nadmíru skvěle. Zatímco Fleury se v prostřední části sezony trápil, čtyřiadvacetiletý Švéd se vyprofiloval v jednoho z nejlepších gólmanů v NHL. Po 39 odchytaných zápasech v základní části měl úctyhodných 93,1 % úspěšných zákroků a 2,1 inkasovaných branek na utkání. Foto: Profimedia.cz

Montreal Canadiens: Kirby Dach (Kanada) Nejvýše postaveným Kanaďanem v draftu NHL v roce 2019 byl útočník Kirby Dach, kterého si jako třetího v celkovém pořadí vybralo Chicago. Blackhawks mu okamžitě dali šanci v elitní lize a on v základní části odehrál 64 střetnutí, v nichž posbíral 23 bodů (8+15). Před aktuálním ročníkem se přesunul do Montrealu, kde si vytvořil nové kariérní maximum (38 bodů v 58 zápasech), a to navzdory tomu, že část sezony promarodil. Nejlepší z nejlepších. 10 největších legend v historii Montrealu Canadiens Dvaadvacetiletý urostlý centr má mimořádný cit pro hru. Je velmi obratný, má nesmírně šikovné ruce, výbornou střelu zápěstím a chytrou hlavu. Je to vůdčí typ, který umí diktovat tempo hry a když je třeba, vzít na sebe odpovědnost. Odborníci mu věští skvělou hokejovou budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Nashville Predators: Thomas Novak (USA) Nashville se musel v aktuální sezoně vypořádat s několika zraněními klíčových ofenzivních hráčů – mimo hru byli Ryan Johansen či Filip Forsberg, a tak došlo na povolávání záloh z farmářského klubu. V případě šestadvacetiletého Američana Thomase Novaka to vyšlo parádně. Do týmu Predátorů byl povolán těsně před Vánocemi a od té doby do konce základní části zaznamenal v 51 zápasech 43 bodů za 17 gólů a 26 nahrávek. Mile překvapili. 14 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL Novak prošel draftem NHL v roce 2015, v němž si ho ve třetím kole vybral právě Nashville, šanci představit se v elitní lize ale dostal až v minulé sezoně. Díky překvapivě dobrým výkonům si v únoru vysloužil prodloužení a vylepšení kontraktu o jeden rok. Foto: Profimedia.cz

New Jersey Devils: Lindy Ruff (Kanada) New Jersey je výjimkou v tomto výběru. V kádru Devils nenajdeme žádného hráče, který by nějak zásadně příjemně nebo nemile překvapil, ale neplatí to o trenérovi Lindy Ruffovi. Je to jeho třetí sezona v roli hlavního kouče klubu a vypadá to, že se mu povedlo namíchat koktejl, v němž jsou chemické vazby tak dobré, že mužstvo pod jeho vedením může klidně vyhrát Stanley Cup. Ať už se tak stane nebo ne, Ruff bude jistě jedním z nejžhavějších adeptů na ocenění pro nejlepšího trenéra sezony. Foto: Profimedia.cz

New York Islanders: Hudson Fasching (USA) Sedmadvacetiletý útočník Hudson Fasching byl draftován do NHL v roce 2013 až ze 118. místa, když po něm sáhlo Los Angeles. Od té doby odehrál během sedmi sezon v NHL pouhých 87 utkání, z toho 49 v aktuálním ročníku. Bezejmenný borec byl v prosinci povolán do prvního týmu z farmy v Bridgeportu a chytil příležitost za pačesy. Než skončila základní část, nastřílel deset branek, k nim přidal devět asistencí a vysloužil si prodloužení kontraktu o další dva roky. Foto: Profimedia.cz

New York Rangers: K’Andre Miller (USA) V roce 2018 si Rangers vybrali amerického zadáka K’Andreho Millera v prvním kole draftu a o dva roky později byl zapracován do týmu. Od té doby se stále zlepšuje. K vynikajícím defenzivním atributům přidal v aktuálním ročníku ofenzivní přednosti. Ikonické a nesmrtelné momenty. 15 nejznámějších fotek z hokejové historie V 79 zápasech základní části zaznamenal do statistik 43 bodů, což je více než dvojnásobek z předchozí sezony, která byla jeho dosud nejproduktivnější v NHL. Třiadvacetiletému bekovi vyprší na začátku července vstupní kontrakt a jistě se dočká výrazně vylepšené smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Ottawa Senators: Cam Talbot (Kanada) Ottawa vstupovala do sezony 2022/23 s velkými nadějemi. V klubu věřili, že by se poprvé od roku 2017 mohli probojovat do play-off. Jedním z klíčových přírůstků v týmu se stal brankář Cam Talbot, kterého kanadský klub získal z Minnesoty, kde prožil dva velmi vydařené roky. Jenže zkušený pětatřicetiletý gólman se potýkal se zraněními a výkonnostními výkyvy. Průměr téměř tří inkasovaných branek na zápas a úspěšnost zákroků pod 90 procenty byly velkým zklamáním. Foto: Profimedia.cz

Philadelphia Flyers: Owen Tippett (Kanada) Konečně, mohli by si říct s ulehčením skauti, kteří v roce 2017 odhadovali hokejový potenciál útočníka Owena Tippetta. Tehdy po něm sáhla už jako po desátém hráči Florida, v dresu Panthers se však jeho talent nijak zvlášť nerozvinul. Tohle nevyšlo. 21 největších propadáků z draftů NHL od roku 2000 V minulé sezoně se Panteři kanadského hráče zbavili a vytrejdovali ho do Philadelphie, kde v létě podepsal dvouletou smlouvu. Málokdo asi čekal, že by v podprůměrném týmu mohl nějak výrazněji zazářit, ale stalo se – v 77 zápasech nastřílel 27 branek a posbíral 49 bodů, takže patřil k nejproduktivnějším hráčům mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pittsburgh Penguins: Jeff Carter (Kanada) Nikdo asi od dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Jeffa Cartera neočekával v 38 letech zázraky. Poté, co v minulém ročníku nastřílel 19 branek, posbíral 45 bodů a podepsal novou dvouletou smlouvu za 6,25 milionu dolarů, která obsahuje klauzuli o nemožnosti trejdu do jiného klubu, se však nečekalo, že jeho výkonnostní propad bude tak náhlý a značný, jak se stalo v této sezoně. Dal 14 gólů a zaznamenal 29 bodů. Foto: Profimedia.cz

San Jose Sharks: Erik Karlsson (Švédsko) Obránce Erik Karlsson umí řídit hru, skvěle bruslí a je nesmírně kreativní. Během prvních tří sezon v NHL nasbíral 149 kanadských bodů. Jen jeden švédský bek měl v minulosti tak famózní nástup do soutěže – Nicklas Lidström. Víc asi není třeba dodávat. Zlatem vyvážení chlapi. Takhle by vypadala nejlépe placená pětka s gólmanem v aktuální sezoně NHL Karlsson patří dlouhodobě mezi nejproduktivnější beky soutěže. Dvakrát už získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka v NHL. Experti tvrdí, že je jedním z nejúžasnějších ofenzivních obránců v lize a čísla jim dávají za pravdu. Před ročníkem 2018/19 se po devíti letech, z nichž čtyři poslední zastával funkci kapitána, rozloučil s Ottawou a zamířil do San Jose, v jehož dresu odehrál už pátou sezonu. A i když to z pohledu Sharks nebyl povedený ročník, po individuální stránce si ji Karlsson zapíše do životopisu zlatým písmem. Poprvé v kariéře totiž překonal stobodovou hranici (25+76). Že to dokázal ve věku 32 let je prostě fantastické a těžko si představit, že by za pár týdnů nezvedl nad hlavu svou třetí Norris Trophy. Foto: Profimedia.cz

Seattle Kraken: Daniel Sprong (Nizozemí) Útočník Daniel Sprong je rodákem z Amsterdamu, kde také s hokejem začínal. Jako čtyř a pětiletý už hrával s dvanáctiletými. V roce 2005 se rodina přestěhovala do kanadského Quebecu, aby se talentovaný kluk mohl v tomto sportu rozvíjet. Na mezinárodní úrovni odmítl Sprong hrát za Holandsko, protože doufal, že jako majitel kanadského pasu by jednou mohl reprezentovat zemi javorového listu. Hráč, jehož si vybral v draftu v roce 2015 Pittsburgh, posléze vyzrával v juniorské soutěži QMJHL a vedl si tam nadmíru dobře. Číňan, Belgičan a další „exoti“, které v minulosti draftovaly kluby z NHL Je to dynamický bruslař s kreativními schopnostmi, který má šikovné ruce a s pukem na hokejce dokáže spoustu věcí. Kromě ofenzivních kvalit je to však také poctivý pracant v defenzívě. V NHL si kromě Pittsburghu zahrál i v Anaheimu, Washingtonu a nyní je hráčem Seattlu, kde se jeho talent rozzářil naplno. Než zakotvil na severozápadě Spojených států, odehrál v NHL186 utkání, nastřílel 40 branek a zaznamenal 24 asistencí. V aktuální sezoně má na kontě 21 přesných zásahů a 25 nahrávek v 66 zápasech základní části soutěže. Šestadvacetiletý borec bude po sezoně volným hráčem a o lukrativní nabídky nebude mít jistě nouzi. Foto: Profimedia.cz

St. Louis Blues: Colton Parayko (Kanada) Kanaďan Colton Parayko, kterého Bluesmani draftovali v roce 2012 jako 86. hráče v celkovém pořadí, dostal první pořádnou šanci v prestižní soutěži v sezoně 2015/16 a chytil ji pořádně za pačesy. Talentovaný obránce ukázal, že má potenciál na to, aby se stal jedním z nejlepších zadáků týmu. V roce 2017 podepsal v klubu lukrativní pětiletou smlouvu, kterou předloni prodloužil o osm sezon až do roku 2030. Téměř dvoumetrový obr patřil v minulosti mezi nejplatnější beky v lize a v roce 2019 se podílel na překvapivém zisku Stanley Cupu. DRAFT NHL 2012: 9 podceněných hráčů, ze kterých vyrostly osobnosti soutěže Aktuální ročník si ale devětadvacetiletý borec zlatým písmem do hokejového životopisu nezapíše. Při jeho účasti na ledě Blues inkasovali nejvíc branek a jen nemnoho jich zaznamenali. To se projevilo i v jeho +/- bodování, kde měl po odehrání 79 zápasů 19 záporných bodů. U hráče, který býval v tomto ohledu pravidelně vysoko v plusových číslech, je to nepříjemné překvapení. Foto: Profimedia.cz

Tampa Bay Lightning: Brayden Point (Kanada) Když člověk přemýšlí o největších hvězdách Tampy Bay, okamžitě ho napadnou jména Nikity Kučerova, Stevena Stamkose či Andreje Vasilevského. Jenže mezi tyto osobnosti bezpochyby patří také sedmadvacetiletý Kanaďan Brayden Point. Pastrňák a spol. Toto je 11 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 Sezona 2022/23 byla jeho životní. Nastřílel v ní 51 branek a posbíral 95 bodů. Po třech letech, ve kterých ho sužovaly nejrůznější zdravotní lapálie, byl naprosto fit a to se příznivě projevilo na jeho herní pohodě. Když po něm v roce 2014 sáhl floridský klub až ve třetím kole draftu, zřejmě nikdo nečekal, že se stane jedním z nejlepších hráčů z ročníku 1996 v NHL. Foto: Profimedia.cz

Toronto Maple Leafs: Ilja Samsonov (Rusko) Urostlý ruský gólman Ilja Samsonov byl v draftu roku 2015 dvaadvacátou volbou v celkovém pořadí. Na svou šanci v NHL však musel počkat až do sezony 2019/20. Capitals ho po draftu totiž nechávali dozrát v Magnitogorsku, za který pravidelně chytal do konce ročníku 2017/18 v KHL. V tom následujícím už se adaptoval na zámořský hokej ve farmářském celku v AHL. 21 českých gólmanů v NHL. Překoná jednou někdo Dominika Haška? Začátek za oceánem byl krušný, ale postupem času Samsonov ukázal, že v něm vězí opravdu velký talent. Ve Washingtonu vytvořil s Čechem Vítkem Vaněčkem jednu z nejsilnějších brankářských dvojic v NHL, ale postupně výkonnostně uvadal. Z hlavního města Spojených států se v létě vydal na sever a zakotvil v Torontu. V dresu Maple Leafs se našel a stal se jasnou jedničkou mezi tyčemi. V 26 letech dokazuje, že by mohl příštích několik sezon patřit mezi brankářské hvězdy NHL. Foto: Profimedia.cz

Vancouver Canucks: Andrej Kuzmenko (Rusko) V sedmadvaceti letech má za sebou ruský útočník Andrej Kuzmenko premiérovou sezonu v NHL a může si spokojeně říct, že byla mimořádně povedená. Přestože byl v minulých letech v KHL slušným střelcem, nikdo asi nemohl tušit, jak mu zámořská soutěž hned od začátku sedne. A vyšlo to na výbornou. FOTO: Hokejoví fanoušci Vancouveru dobývají svět. A daří se jim to Šikovný forvard posbíral v 81 zápasech 74 bodů a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Canucks. S 39 brankami společně s Eliasem Pettersonem kraloval klubové tabulce kanonýrů. Je to velmi působivý debut, zvlášť, kdy si člověk uvědomí, že během předchozích osmi sezon v KHL nastřílel celkem 85 gólů a zaznamenal dvě stě bodů. Foto: Profimedia.cz

Vegas Golden Knights: Logan Thompson (Kanada) Před startem sezony měli v Las Vegas jednu nedořešenou otázku – kdo se stane brankářskou jedničkou, když Robin Lehner bude celý ročník vyřazen ze hry kvůli operaci kyčle? Jakmile ale sezona odstartovala, byl to Logan Thompson, kdo jasně přesvědčil o svých kvalitách. Než se na začátku února kvůli zranění stáhl mimo hru, pomohl Vegas dotáhnout se na čelo Západní konference. Foto: Profimedia.cz

Washington Capitals: Jevgenij Kuzněcov (Rusko) Téměř čtyři roky musely uplynout od chvíle, co si Washington vybral v prvním kole draftu ruského útočníka Jevgenije Kuzněcova, než talentovaný hráč oblékl dres Capitals. Stalo se to až v průběhu sezony 2013/14, kdy se do Ameriky přesunul z Traktoru Čeljabinsk. Urostlý forvard tehdy odehrál v NHL 17 zápasů, nasbíral devět bodů za tři góly a šest asistencí a experti o něm hovořili v superlativech. Kuzněcov je šikovný hokejista, který skvěle ovládá puk, výborně bruslí a je mimořádně kreativní. Jenže v sezoně 2014/15 se ukázalo, že potřebuje nějaký čas, aby vyzrál. Podle mnohých měl být kandidátem na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, ale tyto předpoklady se zdaleka nenaplnily. Následovníci Alexandra Ovečkina? 7 potenciálních hvězd Washingtonu Capitals, jimž není víc než 24 let Ovšem od sezony 2015/16 už na ledě řádil úplně jiný Kuzněcov než na startu jeho kariéry v NHL a skvěle sekundoval největší hvězdě týmu, krajanovi Alexandrovi Ovečkinovi. Měl také lví podíl na zisku Stanley Cupu v roce 2018. Od té doby šel výkonnostně trochu dolů, ale minulý ročník ho opět zastihl ve výborné formě. V tom současném se ale znovu propadl – dal jen 12 branek a nasbíral 55 bodů. Pro mnoho jiných borců by to byl super výsledek, ne tak ale pro třicetiletého Rusa. Foto: Profimedia.cz