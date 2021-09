Marodi, posila i skvělý Pešek. 6 hráčů, které Sparta (ne)může použít na levém kraji sestavy

Na Letné věřili, že Casper Höjer definitivně vyřeší problémy na levém kraji obrany. Dánský bek se ihned po svém letním příchodu postavil do základní sestavy a ukázal, že může být opravdovou posilou. Jenže šestadvacetiletý zadák se zranil v odvetě Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň a Spartě bude nejspíš dlouho chybět. V lize odehrál jediné utkání.

Höjera ve sparťanské sestavě nahradil Matěj Polidar. Jednadvacetiletý fotbalista přicházel na Letnou sice jako posila do ofenzivy, ukázal ale, že může hrát i na kraji obrany. V lize letos naskočil do pěti zápasů a proti Hradci Králové se prosadil i střelecky. Jenže v posledním duelu s Českými Budějovicemi se zranil.

Aktuální situace donutila vedení Sparty jednat. Možný příchod Michala Sadílka padl, a tak Pražané začali lovit v Itálii, kde si vyhlédli Lukáše Haraslína. Šestadvacetiletý slovenský reprezentant přišel na Letnou na hostování s opcí ze Sassuola a ve Spartě s ním ihned počítají do základní sestavy.

Jakub Pešek

Haraslín by mohl vytvořit úderné duo s Jakubem Peškem. Ten přišel do Sparty v létě z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů sestavy. Osmadvacetiletý ofenzivní záložník pražskému týmu pomohl už třemi ligovými góly, trefil se i proti Rapidu Vídeň a dobrou formu si přenesl taky do reprezentace. Sázka na něj se Pražanům vyplatila.

Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia