Marodi i náhradníci. 5 hráčů Sparty, kteří se letos v lize ještě nedostali na hřiště

Sparta se v létě zbavila zbytečných cizinců a přivedla několik nových posil. Pražané šlapou, vládnou ligové tabulce a vrátili se i do pohárové Evropy. Pět hráčů letenského kádru (nepočítáme mezi ně Davida Pavelku) se však letos v lize ještě nedostalo do akce. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.​

Srdjan Plavšič

Srbský rychlík ve Spartě načal už čtvrtou sezonu, je však otázkou, co s ním bude dál. Ještě v loňském ročníku Srdjan Plavšič zasáhl do dvaceti ligových zápasů, naposledy byl však v akci v březnovém derby proti Slavii. Od té doby do akce nezasáhl, v létě se dokonce psalo o jeho možném odchodu do Bělehradu.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia