Marod i (bývalé) opory. 5 hráčů Slavie, kteří se nedostali na soupisku pro Evropskou ligu

Ve Slavii dlouho patřil ke klíčovým postavám. Trenér Jindřich Trpišovský na něm stavěl, třicetiletý záložník se dostal i na letošní EURO. Jenže časy se mění a Petr Ševčík už v plánech trenérského týmu sešívaných nefiguruje. Tím spíš, když se do Slavie vrátil Ondřej Lingr. Ševčík mohl odejít do Mladé Boleslavi, tam se mu ale nechtělo. Dostane ještě další nabídku?

Dvacetiletý záložník přišel do Slavie v létě ze Zlína. Čekalo se, že odejde na hostování, spekulovalo se o Karviné, Alexandr Bužek ale zůstal v sešívaném týmu. Jenže v lize se na plac nedostal a na soupisku pro Evropu se nevešel. Přeci jen to vypadá, že odejde na hostování.

V posledních dvou ligových sezonách se stal nejlepším střelcem Slavie i celé soutěže, přesto se nepodíval na EURO. Solidně vstoupil i do nového ročníku, místo v sešívaném kádru ale nemá. Pražané mu nebrání v odchodu, v případě zajímavé nabídky Václav Jurečka Eden opustí. Na soupisku pro Evropskou ligu se nedostal, ve Slavii s ním už nepočítají.

Pokračování 6 / 6

Jindřich Staněk

Tady to bylo jasné. Jindřich Staněk se zranil v posledním zápase evropského šampionátu, na kterém byl českou jedničkou. Do Slavie přišel v zimě, tento podzim ale neodchytá. Je otázkou, co se bude dít po jeho návratu. Mezi třemi tyčemi sešívané brány se totiž zabydlel mladý Antonín Kinský.

Mimo hru je kvůli zranění i Tomáš Vlček, jenž už si v této sezoně nejspíš nezahraje.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia