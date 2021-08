MANUÁL: Naučte se smrkat jako nejlepší profesionální fotbalisté

V současnosti už nestačí být jen dobrým fotbalistou, dávat góly, přesně přihrávat, účinně bránit, běhat po hřišti jako klon Usaina Bolta a Tirunesh Dibabaové, a po sebemenším kontaktu s protivníkem se válet po trávníku jako rozmazlený fracek, kterému rodiče odmítli na pouti koupit turecký med. Kdepak. Do rejstříku fotbalových dovedností dnes neodmyslitelně patří i smrk. V tomto případě nejde o dřevinu z našich monokulturních lesů devastovaných kůrovcem, ale o efektní vypuštění hlenu z nosu.

Jak být v tomto ohledu na výši a přiblížit se umění těch nejlepších hráčů? Na tuto otázku vám odpoví náš manuál.

1. Konzumujte dostatek mléčných výrobků. Je totiž prokázáno, že mají zásadní vliv na konzistenci a vazkost hlenů. Čím hladší a jemnější sopel máte, tím rychleji a efektněji může opustit váš nos. Některé fotbalové hvězdy kvůli tomu vypijí před zápasem 30 až 40 litrů mléka. Mezi profesionálními fotbalisty je nesmírně oblíbený také řecký jogurt. Je sice známo, že kyselina mléčná způsobuje během výkonu na hřišti křeče a další problémy, ale to je jen malá cena, kterou zaplatíte za několik dokonalých smrkanců.

2. Vyhýbejte se kokainu a dalším drogám, které se dostávají do těla šňupáním. Podívejte se, jak dopadl Diego Maradona. Než začal sjíždět lajny koksu, býval to fantastický fotbalista, ale jakmile začal ujíždět na sněhu, jeho sopel už nestál za nic. Kokain sice zlepšuje výdrž, ale destruuje nosní výstelku a zabraňuje tvorbě hlenu. A když už ze sebe nějakou tu nudli dostanete, může vás usvědčit z dopingu. Takže nebuďte hloupí – pokud chcete hrát fotbal, najděte si jinou drogu než kokain.

3. Technika je klíčem k úspěchu. Věděli jste, že Jan Koller dokázal vystřelit nudli z nosu rychlostí 112 kilometrů v hodině? V jednom utkání se mu podařilo dostal sopel od půlící čáry až k rohovému praporku. Jak se to dělá? Chce to jen trochu praxe, takže je třeba cvičit, cvičit a cvičit. Naučte se ukazovákem neprodyšně uzavřít jednu nosní dírku a pak ve zlomku vteřiny ze všech sil frkněte, aby veškerý obsah vašeho čichového orgánu vyletěl první kosmickou rychlostí ven volným otvorem (nejlépe nosním). Můžete dokonce experimentovat s přesností střelby. Najdou se i borci, kteří chrlí hleny oběma dírkami naráz. Vyzkoušejte oba způsoby a vyberte si ten, který vám víc vyhovuje. Koneckonců, je to váš sopel, takže si vytvořte vlastní originální podpis, kterým budete zapsáni do fotbalové historie.

4. I ten nejlepší smrkanec je zbytečný, pokud váš výkon neuvidí početné publikum. Proto se vždycky ujistěte, že je pozornost diváků a kamer upřena právě na vás. Když předvedete kvalitní smrk ve chvíli, kdy vám rozhodčí ukazuje žlutou kartu nebo těsně předtím, než zahrajete rohový kop, máte napůl vyhráno. To je ideální čas, kdy můžete zazářit. Hlavně neplýtvejte zbytečně cenným materiálem a silami na exhibice, kterých si všimne jen pár pozorných čumilů.

Suma sumárum – dobrý smrkanec je zkrátka věda a člověk musí hodně trénovat, aby se stal v tomto ohledu skutečným mistrem. Následující fotogalerii tedy berte jako výukovou pomůcku, díky níž se můžete učit od opravdových šampionů.



Tak soplí mistři! Prostudujte si smrkací techniku fotbalistů, kteří v tomto ohledu na trávnících vynikají. (Foto: Profimedia.cz)