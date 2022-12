Maného krajané. 3 fotbalisté ze Senegalu, kteří zanechali v české lize nejlepší dojem

Devět hráčů ze Senegalu se dosud objevilo na pažitech v nejvyšší české soutěži. V aktuální sezoně v ní působí dva borci, kteří navazují na své krajany, kteří na sebe ve Fortuna lize poměrně výrazně upozornili. Jména tří z nich, kteří se dokázali nejvíc prosadit, najdete v následujících kapitolách.

Dame Diop Útočník Dame Diop českou ligu okusil poprvé v sezoně 2014/15 ve Slavii. Poté byl ve Zlíně a v sezoně 2017/18 zamířil do Baníku, kde strávil tři roky. V V nejvyšší tuzemské soutěži odehrál během sedmi ročníků 119 utkání a na konto si připsal 24 přesných zásahů. Z Ostravy odešel do Turecka, ale ještě se nakrátko vrátil do Čech a odehrál jarní část ročníku 2020/21 v budějovickém Dynamu. Foto: Profimedia.cz

Mickael Tavares Francouzský rodák Mickael Tavares reprezentoval Senegal, proto ho zařazujeme do tohoto výběru. V roce 2007 se objevil ve Slavii a ihned se stal oporou tehdejšího týmu trenéra Karla Jarolíma. Sešívaným pomohl k titulu i postupu do Ligy mistrů a po roce a půl zamířil do Hamburku. Tam se ale moc neprosadil, hrál taky v Anglii či Nizozemsku, krátce působil v Mladé Boleslavi a vyzkoušel si také fotbal v Austrálii. V české lize odehrál 49 utkání a zaznamenal čtyři góly. Foto: Profimedia.cz