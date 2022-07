Mané a spol. 4 nejlepší (staro)noví hráči, kteří se objeví v nadcházející sezoně německé Bundesligy

Je mu 24 let, ale už od roku 2018 nastupuje Noussair Mazraoui v seniorské reprezentaci Maroka. Pravý bek, který pět uplynulých sezon strávil v Ajaxu Amsterdam, je univerzálním zadákem, který může alternovat i na postu defenzivního záložníka a výkonnostně neustále roste. Přesně takový typ hráče trenér Bayernu Julian Nagelsmann hledal. Mazraoui je vynikající driblér a nahrávač, umí podržet balon, mívá však občas potíže s koncentrací. Je skvělý při hře jeden na jednoho. Mnichovský klub s ním podepsal smlouvu do roku 2026.

Sébastien Haller (Borussia Dortmund)

V případě francouzského útočníka Sébastiena Hallera nelze mluvit o „nové tváři“ v Bundeslize, protože v německé soutěži už v minulosti působil, takže správnější je hovořit o „staronové“. Od roku 2017 odehrál dvě povedené sezony v Eintrachtu Frankfurt, načež zamířil do West Hamu, který v jeho osobě realizoval v roce 2019 svůj rekordní přestupní nákup. Do Německa poslal za reprezentanta Pobřeží slonoviny 45 milionů liber. Ale o 18 měsíců a pouhých 14 gólů později se Haller odporoučel do nizozemského Ajaxu Amsterdam. United na tomto obchodu hodně tratili, protože do nového působiště odcházel za poloviční částku.

V holandské Eredivise však výrazně pookřál a patřil k největším hvězdám soutěže. V 66 zápasech ve všech soutěžích nasázel soupeřům úctyhodných 47 branek. Vysloužil si tak další přestup, jenž ho nasměroval zpět do Bundesligy. Na začátku července se upsal na čtyři roky Dortmundu, kde by měl nahradit Erlinga Haalanda, jenž odešel do Manchesteru City. Jeho angažmá se však zkomplikovalo, protože před pár dny mu lékaři diagnostikovali nádor na varleti a není jisté, kdy se bude moci objevit znovu na hřišti.

Foto: Profimedia.cz