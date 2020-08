Manchester City je klubem pro praní špinavé pověsti represivního režimu

Šejk Mansour, majitel Manchesteru City, si nepořídil v roce 2008 anglický klub jen kvůli fotbalu. Jako už mnohokrát v historii se na sport nabalila silně páchnoucí politika.

Fotbal jako maska

Je to jen zástěrka. Maska, která má ošálit svět a odvést pozornost jinam, pryč od represí, jež mají umlčet oponenty režimu v Abu Dhabí.

Nespravedlivé a zinscenované procesy, tvrdé tresty, proti nimž není odvolání, mučení vězňů – tak popisují realitu v emirátu organizace Amnesty International a Human Rights Watch. Majitel Manchesteru City a jeho rodina, která patří k vládnoucí klice v zemi, bez milosti drtí jakoukoli formu disentu.

Před pár lety bylo zatčeno 94 lidí poté, co volali po větší demokracii a svobodě projevu, a vyjádřili se kriticky na adresu režimu. Především to byli právníci, učitelé a akademičtí pracovníci,. Byli obviněni ze spiknutí za účelem svržení vlády ve Spojených arabských emirátech a posléze jich bylo 69 odsouzeno. Někteří až na deset let.

Ve Spojených arabských emirátech má jen menšina obyvatel hlasovací právo a veškerá rozhodnutí o chodu země jsou v kompetenci rodin, které v emirátech vládnou už po staletí. Kritika vůdců se považuje za zločin.

Přeplácené fotbalové hvězdy vs. mučení vězňů

Podle Amnesty Internetional a Human Rights Watch jsou obžalovaní ve vězeních systematicky mučeni, aby se přiznali k vykonstruovaným zločinům. To je obraz země, která se navenek snaží prezentovat jako moderní a pokroková.

Organizace Human Rights Watch tvrdí, že vlastníci Manchesteru City používají úspěšný klub jako public relation. Vytvářejí obraz dynamického a bohatého státu v Perském zálivu a odvádějí tak pozornost od skutečné tváře Abu Dhabí.

„Abu Dhabí je černou dírou, která pohlcuje základní lidská práva,“ prohlásil Nicholas McGeehan z Human Rights Watch. „Klub z Premier League se používá jen jako značka, jež má vyprat pověst země, která systematicky porušuje lidská práva. Znepokojovat by to mělo i fanoušky klubu.“

Šejk Mansour, který je vicepremiérem Abu Dhabí a má na starosti justici a investiční fondy, utratil od roku 2008 v souvislosti s vlastnictvím klubu už téměř sto miliard korun). Většina peněz šla na nákup předražených fotbalových hvězd a na jejich platy.

V roce 2013 Citizens bez většího humbuku utratili za čtyři hráče (Fernandinho, Jesus Navas, Stevan Jovetič a Almaro Negredo) pro kouče Manuela Pellegriniho 87 milionů liber (přes 2,6 miliardy korun). O rok později pak klub nakoupil další čtyři hráče v souhrnné hodnotě 53 milionů liber, k nim přibyl později útočník Wilfried Bony, za něhož šejkové poslali do Swansea 28 milionů liber. A v létě roku 2015 to rozjeli ještě tvrději - Raheem Sterling stál 44 milionů liber, Nicolas Otamendi 32 milionů a Kevin De Bruyne dokonce 55 milionů liber.

V roce 2016 klub koupil za 50 milionů liber obránce Johna Stonese z Evertonu a jen o pět milionů levnější byl teprve dvacetiletý Leroy Sané z německého Schalke a téměř 29 milionů stál útočník Gabriel Jesus. A roztáčení miliard (korun) pokračovalo. V roce 2017 Citizens koupili za téměř 52 milionů liber obránce Benjamina Mendyho z Monaka, 47 milionů vyplatili za Kylea Walkera z Tottenhamu, jen o dva miliony méně stál Bernardo Silva a na 36 milionů liber přišel gólman Ederson z Benfiky Lisabon. A v dalších letech utrácení v bezuzdném duchu pokračovalo.

Paradoxem je, že Manchester se stal na začátku 19. století prvním průmyslovým městem světa, zatímco v Abu Dhabí nebyla ještě v roce 1961 jediná zpevněná silnice. To se změnilo až poté, co byly v zemi nalezeny velké zásoby ropy. A právě tato strategická surovina všechno obrátila naruby.

V roce 1980 zkolaboval v Manchesteru průmysl a o práci přišlo 150 tisíc lidí. Město se z této rány nikdy docela nevzpamatovalo. I proto v době ekonomické krize dychtivě přijalo arabské petrodolary z Perského zálivu.

Klub šlape, šejkové investují miliony liber do výstavby ve východní části města, a tak je lepší se směrem k Abu Dhabí raději ani nedívat. Není to přece starost fanoušků Manchesteru City, kteří v roce 2009 vyvěsili na stadionu naproti boxu majitele transparent s nápisem „Manchester ti děkuje, Šejku Mansoure.“

Foto: Profimedia.cz