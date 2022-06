Mančaft snů. Takto by vypadal All-star tým z hráčů, které v Manchesteru United vedl Alex Ferguson

Šestadvacet let je hodně dlouhá doba a skládat hvězdnou jedenáctku z hráčů, kteří se během ní objevili v dresu Manchesteru United pod vedením legendárního kouče Alexe Fergusona, je ošemetná věc. Přesto jsme se o to pokusili. Zvolili jsme rozestavení 4-4-2 a výsledek najdete v následujících kapitolách.

Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího evropského a dvakrát pro světového brankáře roku. A to ho Alex Ferguson přivedl na Old Trafford z dánského Brondby Kodaň za pouhých 550 tisíc liber…

Pro Manchester šlo o skvělou investici, protože Vidič vyrostl v nejlepšího obránce Fergusonova celku. Pětkrát pomohl vyhrát anglickou ligu, v roce 2008 se radoval ze zisku poháru pro vítěze Ligy mistrů. Jeho angažmá na Old Trafford se uzavřelo v roce 2014, kdy klub po osmi letech opustil a zamířil do Interu Milán.

V osobě Cristiana Ronalda se povedl kouči Alexi Fergusonovi jeden z nejlepších nákupů jeho kariéry. V roce 2003 bylo Ronaldovi teprve osmnáct let a Ferguson za něho poslal do Sportingu Lisabon něco víc než 12 milionů liber.

Pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa v tomto výběru samozřejmě nemůže chybět. Cristiano Ronaldo sice není záložník, ale v naší sestavě ho na tento post zařazujeme, protože v United hrával na pravé straně hřiště. Ostatně, on by svou výjimečnost jistě potvrdil kdekoli.

Legendární muž ze zlatého týmu Alexe Fergusona. To, co na Old Trafford dokázal během hráčské kariéry Paul Scholes, může zopakovat jen málokdo. Zinedine Zidane či Steven Gerrard prohlásili, že byl nejlepším záložníkem, proti kterému kdy nastoupili.

Ryan Giggs je legendou Manchetesru United. Na Old Trafford odehrál první utkání v sezoně 1990/91 a v rudém dresu hrál bez přestávky až do roku 2014. Pak dělal asistenta trenérovi Louisi van Gaalovi, ale po příchodu Josého Mourinha na Old Trafford klub opustil.

Útočník: Eric Cantona (1992 – 1997)

Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu.

Revoluce jménem „Cantona“. 26 let od příchodu legendy do Manchesteru United

Francouzský forvard, který proslul nejen svým nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel přes 150 gólů.

