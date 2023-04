Málo frekventovaná přestupní trasa. Jen tito 4 fotbalisté od roku 2015 zamířili z Chelsea do Arsenalu

2020: Willian (Brazílie)

Skvělé jméno si udělal Brazilec Willian během angažmá v Šachtaru Doněck, kde hrál od roku 2007. Na konci zimního přestupního období v lednu 2013 přestoupil do ruské Machačkaly, která tehdy rozhazovala plnými hrstmi miliony, ale klubu došly brzy peníze a William se už v létě téhož roku připojil k Chelsea. S londýnským klubem spojil svůj život na sedm let a byly to věru úspěšné roky. S Blues dvakrát vyhrál Premier League, jednou FA Cup, Ligový pohár a Evropskou ligu.

V roce 2020 mu vypršela smlouva a i když už dopředu avizoval, že by chtěl na Stamford Bridge zůstat, Chelsea mu odmítla nabídnout delší než dvouletý kontrakt. Na to William nepřistoupil a jako volný hráč zamířil do Arsenalu, přestože se o jeho podpis zajímala i Barcelona. Na Emirates Stadium podepsal tříletou smlouvu, ale jeho angažmá v novém prostředí se vůbec nepovedlo. Po pouhém roce se obě strany dohodly na rozvázání smlouvy a William se vrátil do rodné země, konkrétně do klubu Corinthians.

Foto: Profimedia.cz