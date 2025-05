Málo frekventovaná přestupní trasa. Jen těchto 5 fotbalistů od roku 2015 zamířilo z Chelsea do Arsenalu

Část 1 / 6



Londýnští konkurenti – Chelsea a Arsenal – o hráče na přestupovém trhu svádějí většinou přímý souboj, než aby s nimi vzájemně obchodovali. Od roku 2015 putovalo na trase mezi Stamford Bridge a Emirates Stadium jen pět fotbalistů (nebereme v potaz hostování Raheema Sterlinga v aktuálním ročníku). Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 Červenec 2015: Petr Čech (Česká republika) – 14 milionů eur V roce 2015 přivítal Tomáš Rosický v Arsenalu českého parťáka. Dres Kanonýrů oblékl Petr Čech, který předtím dlouhých jedenáct let hájil barvy konkurenční Chelsea. O jeho příchodu do Arsenalu se spekulovalo už dříve, nakonec k němu došlo ale až poté, co Čecha definitivně připravil o místo jedničky v brance Blues Belgičan Thibaut Courtois. Hvězdy i náhradníci. 8 českých gólmanů, kteří si zachytali v anglické Premier League Český gólman, jehož Arsenal získal za 14 milionů eur, dovedl mužstvo k triumfu v FA Cupu, dvakrát s ním vyhrál FA Community Shield a v týmu Kanonýrů vydržel čtyři sezony. V létě roku 2019 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Srpen 2019: David Luiz (Brazílie) – 8,7 milionu eur Brazilský stoper David Luiz se v osmatřiceti letech blíží ke konci kariéry. Za sebou má několik opravdu drahých transferů. Chelsea ho získala v roce 2011 z Benfiky Lisabon za 25 milionů eur, o tři roky později na něm vydělal londýnský klub pořádný balík, když zamířil do francouzského Paris Saint-Germain. Arabští majitelé klubu za jeho schopnosti zaplatili téměř padesát milionů eur. Fotbalové kšeftování. 5 velkých hráčských výměn. Kdo na nich nejvíc vydělal? Jen o dva roky později ho šejkové „vrátili“ zpět na Stamford Bridge, to už ale jeho cena byla o více než třetinu nižší. Luiz perfektně zapadl do plánů kouče Antonia Conteho, stal se pilířem zadních řad Chlesea a výrazně se podepsal pod zisk anglického titulu a posléze i Evropské ligy, kterou vyhrál s Blues podruhé – poprvé to zvládl během prvního angažmá v roce 2013. O rok dříve se radoval z triumfu v Lize mistrů. V srpnu 2019 se za téměř devět milionů eur stěhoval na novou londýnskou adresu a upsal se Arsenalu. Na Emirates Stadium strávil dva ročníky a Kanonýrům pomohl vyhrát dvě trofeje – FA Cup a FA Community Shield. V roce 2021 odešel jako volný hráč zadarmo do brazilského Flamenga. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Srpen 2020: Willian (Brazílie) – volný hráč zadarmo Skvělé jméno si udělal Brazilec Willian během angažmá v Šachtaru Doněck, kde hrál od roku 2007. Na konci zimního přestupního období v lednu 2013 přestoupil do ruské Machačkaly, která tehdy rozhazovala plnými hrstmi miliony, ale klubu došly brzy peníze a William se už v létě téhož roku připojil k Chelsea. S londýnským klubem spojil svůj život na sedm let a byly to věru úspěšné roky. S Blues dvakrát vyhrál Premier League, jednou FA Cup, Ligový pohár a Evropskou ligu. Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná V roce 2020 mu vypršela smlouva a i když už dopředu avizoval, že by chtěl na Stamford Bridge zůstat, Chelsea mu odmítla nabídnout delší než dvouletý kontrakt. Na to William nepřistoupil a jako volný hráč zamířil do Arsenalu, přestože se o jeho podpis zajímala i Barcelona. Na Emirates Stadium podepsal tříletou smlouvu, ale jeho angažmá v novém prostředí se vůbec nepovedlo. Po pouhém roce se obě strany dohodly na rozvázání smlouvy a William se vrátil do rodné země, konkrétně do klubu Corinthians. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Leden 2023: Jorginho (Brazílie) – 11,3 milionu eur Záložník Jorginho se sice narodil v Brazílii, ale reprezentuje Itálii. Od roku 2018 byl neodmyslitelnou součástí Chelsea, kam se přesunul za 57 milionů eur z Neapole. V dresu Blues odehrál 213 utkání a nastřílel 29 branek ve všech soutěžích. V roce 2021 vyhrál s londýnským celkem Ligu mistrů, Superpohár UEFA a mistrovství světa klubů, o dva roky dříve se radoval z vítězství v Evropské lize. Mezitím se stal s reprezentací Itálie evropským šampionem. Když Chelsea utrácí jako splašená. 15 nejdražších posil v historii londýnského klubu Předloni v lednu se v poslední den přestupního termínu rozhodlo o jeho stěhování na novou adresu. Arsenal zoufale sháněl středního záložníka, a protože Kanonýrům nevyšlo angažování Moisése Caiceda z Brightonu, koupili za necelých 12 milionů eur právě Jorginha. Zatím odehrál v dresu Gunners 78 zápasů a vstřelil jen dva góly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Červenec 2023: Kai Havertz (Německo) – 75 milionů eur Kai Havertz je silovým typem hráče. S výškou přes 190 centimetrů je skvělý v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl před pár lety na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smlouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala v září roku 2020 do Leverkusenu rovných 80 milionů eur, a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. 5 nejlépe placených hráčů Arsenalu v aktuální sezoně. Berou (v přepočtu) aspoň 6 milionů korun týdně Výkony německého fotbalisty však zůstaly za očekáváním. Občas ukázal záblesky velkého talentu, někdy ale na hřišti připomínal spíše ztracené štěně. To se změnilo po předloňském přesunu na Emirates Stadium. Arsenal zaplatil Cheslea za Havertze 75 milionů eur a získal v jeho osobě důležitý pilíř týmu. Pětadvacetiletý borec patří k nejkreativnějším fotbalistům v anglické Premier League, momentálně je však na marodce a do konce sezony už se na hřišti nejspíš neobjeví. I tak ale bude jeho konto každý týden bohatší o 280 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz