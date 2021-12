Malík odmítl dvacítky. 3 čeští brankáři, kteří pojedou na šampionát do Kanady

Malík si vybojoval skvělou pozici ve finském KooKoo, o níž nechce přijít, a tak se třetí účasti na mistrovství světa juniorů vzdal. Jak s touto situací naložili reprezentační trenéři? Kteří gólmani na šampionát do Kanady poletí? Podívejte se.

Psala se sezona 2018/19, když debutoval v extralize. Jen Bednář sbíral cenné zkušenosti v Karlových Varech, před letošním ročníkem se ale posunul dál. V roce 2020 na něj v draftu NHL ukázal Detroit a letos devatenáctiletý gólman chytá v QMJHL za tým Acadie-Bathurst Titan. Na šampionátu by měl být českou jedničkou.

Jakub Málek (Vsetín)

Devatenáctiletý gólman se v tomto ročníku zapsal do dějin Chance ligy, když se mu povedlo skórovat přes celé hřiště v duelu s Havířovem. Jakub Málek je oporou v ambiciózním Vsetíně a i přes svůj nízký věk je jasnou jedničkou Valachů. Gólman, jehož letos draftovalo New Jersey, se řadí mezi nejlepší brankáře celé soutěže a šanci by mohl dostat i na mistrovství světa dvacítek.

Foto: Profimedia.cz