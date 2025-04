Mají zkušenosti z NHL. 11 hokejistů Pardubic, kteří si zahráli v elitní zámořské lize

Část 1 / 12



Pardubice skončily po základní části „až“ na třetím místě tabulky, což bylo pro mnohé východočeské fanoušky mírným zklamáním, ale nyní je všechno zapomenuto, protože Dynamo bojuje v play-off s Hradcem Králové o postup do finále. V kádru mužstva je téměř tucet borců, kteří mají větší či menší zkušenosti z NHL. O které hráče se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 12 Roman Will – 1 utkání v NHL Gólman Roman Will sice nebyl nikdy draftován, přesto mu dveře do NHL nezůstaly uzavřeny. Odchovanec Mladé Boleslavi se v 19 letech vydal v roce 2011 do zámoří a odchytal povedenou sezonu v juniorské soutěži QMJHL. Na jejím konci byl zvolen díky výborným výkonům do All-Star týmu ligy. V roce 2014 dostal laso z Colorada a podepsal s Avalanche dvouletou smlouvu. Drtivou většinu času však strávil ve farmářském celku nebo v soutěži ECHL. V NHL se dostal do branky v lednu roku 2016 v utkání proti San Jose. Mezi tyče se postavil až ve třetí třetině, odchytal necelých 19 minut a inkasoval jeden gól ze tří střel. Další šanci už nedostal. Od Břízy po Hrubce. 17 českých gólmanů, kteří byli dosud nominováni na olympijské hry Po skončení smlouvy se vrátil domů a zakotvil na tři roky v Liberci. S Bílými Tygry vybojoval dvakrát stříbrné medaile a podával vynikající výkony. V roce 2019 zamířil na rok do švédské ligy a pak působil dva roky v KHL v dresu Čeljabinsku. Nyní je třetím rokem oporou Pardubic, kde má podepsanou smlouvu až do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 David Musil – 4 zápasy v NHL Obránce David Musil, který je synem někdejšího mistra světa Františka Musila, má ve sbírce tři mistrovské tituly s Třincem. V roce 2022 však kabinu Ocelářů opustil a zamířil do Pardubic, kde se stal rychle jedním z defenzivních pilířů týmu. Před příchodem do extraligy působil aktuálně jednatřicetiletý zadák několik ročníků v zámoří. Do NHL byl v roce 2011 draftován ve druhém kole Edmontonem, za který v sezoně 2014/15 odehrál čtyři zápasy. Do statistik si v nich připsal dva body. Víc šancí už pak ale nedostal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Jiří Smejkal – 20 zápasů v NHL Českobudějovický odchovanec Jiří Smejkal se ještě před osmnáctými narozeninami přesunul za Atlantik a dva roky hrál v juniorské lize WHL. Skauty klubů z NHL ale o svých kvalitách zřejmě nepřesvědčil, protože v draftu po něm nesáhl žádný vybírající. V roce 2016 se vrátil do Evropy, rok hrál v KHL v barvách Záhřebu, načež se přesunul do Sparty, kde vyjma krátké anabáze v Chomutově vydržel do konce ročníku 2019/20. Úspěšnost přes 50 %. Připomeňte si 11 zápasů na mistrovství světa, v nichž čeští hokejisté bojovali o bronz V roce 2020 odešel do Finska a tamní hokej mu dokonale sedl. Nejdříve hrál rok v Tappaře Tampere a od sezony 2021/22 řádil v Lahti. Byl tak výrazný, že přece jen přišla nabídka z NHL a on předloni v létě podepsal roční smlouvu s Ottawou. Většinu ročníku strávil ve farmářském týmu Belleville Senators, ale dvacet střetnutí odehrál i v nejprestižnější zámořské lize. Zaznamenal v nich dva body za gól a nahrávku. I když v zámoří mohl pokračovat v kariéře, rozhodl se pro návrat do vlasti a upsal se až do roku 2029 Pardubicím. V osobě bronzového medailisty z mistrovství světa v roce 2022 získalo Dynamo silového forvarda, který patří k oporám mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Miloš Kelemen – 24 zápasů v NHL Parádní sezona 2021/22 v dresu Mladé Boleslavi otevřela slovenskému útočníkovi Miloši Kelemenovi cestu do NHL. Momentálně pětadvacetiletý hráč nikdy neprošel draftem, ale poté, co získal ocenění pro nejlepšího nováčka české extraligy, podepsal vstupní kontrakt s Arizonou. Urostlý borec pak v barvách Coyotes odehrál během dvou ročníků pouze 24 utkání a zaznamenal jen dva body za gól a asistenci. Většinu času v zámoří trávil na farmě v Tusconu a hrál v AHL. Po sezoně 2023/24 mu vypršela smlouva a vrátil se zpátky do Evropy. Pardubicím se upsal do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Roman Červenka – 39 zápasů v NHL Zářil ve Slavii, pak se stal jedním z nejlepších hráčů v KHL. Roman Červenka vycítil v roce 2012, že nastal ten správný čas, a poprvé se vydal zkusit štěstí do NHL. Zakotvil v Calgary, jenže jeho zámořská mise nedopadla tak, jak si představoval. V 39 zápasech posbíral jen 17 (9+8) kanadských bodů. Šikovný útočník býval zvyklý na vyšší čísla, zároveň ale chtěl více hrát, proto to po sezoně v NHL zabalil a posílil Petrohrad, s nímž v ročníku 2014/15 vybojoval titul v KHL. V další sezoně už válel opět v české extralize, konkrétně v Chomutově. Stal se nejproduktivnějším a zároveň také nejlepším hráčem soutěže. V roce 2016 zamířil do Švýcarska, odkud také dorazil na zatím poslední olympijský turnaj do Pekingu, kde dostal na dres kapitánské céčko. 10 českých hokejistů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii švýcarské ligy Ve Švýcarsku prožil osm skvělých sezon a na loňském mistrovství světa v 38 letech přivedl jako kapitán český národní tým k titulu mistrů světa. Od ročníku 2024/25 jej opět vidíme v extralize, kde hraje za Pardubice a navzdory pokročilému věku je stále jedním z nejlepších hráčů v nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Jasper Weatherby – 50 zápasů v NHL Rovných padesát utkání odehrál v NHL americký forvard Jasper Weatherby. V roce 2018 byl draftován ve čtvrtém kole San Jose Sharks a o tři roky později už oblékal dres Žraloků v nejprestižnější zámořské soutěži. Vydržel v ní ale jen jedinou sezonu. Když se s ní loučil, měl na kontě 11 bodů za pět branek a šest asistencí. Pak se ještě dva roky pral o další šanci ve farmářských týmech v AHL, ale před ročníkem 2024/25 to v Americe zabalil a vypravil se do Evropy. Šampioni. 10 cizinců (kromě Slováků) s titulem mistrů světa, kteří si zahráli v české extralize V říjnu se upsal Pardubicím, ale kvůli přetlaku v kádru byl uvolněn na hostování do Liberce. Nyní už je opět v sestavě Dynama a čtvrtfinálová série play-off se mu hodně podařila. Stávající smlouva mu vyprší po skončení sezony, klub ale může uplatnit opci na další rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Lukáš Radil – 50 zápasů v NHL Pevné místo v NHL si Lukáš Radil nikdy nezajistil. V elitní zámořské lize ale strávil dvě sezony a odehrál v ní 50 zápasů, ve kterých posbíral 11 bodů (7+4). Šest startů si připsal v play-off. Aktuálně čtyřiatřicetiletý útočník se v létě 2020 vrátil ze San Jose do Spartaku Moskva, kde působil tři roky před odchodem do zámoří. Sezonu 2021/22 strávil v Dinamu Riga a od té následující je hráčem Pardubic, kde hokejově vyzrával. S Dynamem má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Martin Kaut – 56 zápasů v NHL V prvním kole draftu v roce 2018 šli na řadu dva čeští hráči. Jedním z nich byl Martin Kaut, jehož si ze šestnácté pozice vybralo Colorado. Talentovaný forvard opustil Pardubice a zamířil do Ameriky, kde podepsal nováčkovský kontrakt. Celou úvodní zámořskou sezonu strávil ve farmářském celku a za Colorado Eagles odehrál v základní části AHL 63 zápasů, ve kterých posbíral 26 (12+14) bodů. 3 čeští hokejisté, kteří byli draftováni už v prvním kole, ale místo NHL hrají v extralize První šanci naskočit na led v NHL dostal v ročníku 2019/20. Zvládl devět utkání a zaznamenal tři body za dva góly a nahrávku. Do hvězdami nabitého kádru Lavin se ale nedokázal nastálo prosadit. V lednu 2023 byl vytrejdován do San Jose, což byla (zatím) jeho poslední stanice v elitní zámořské lize. Před ročníkem 2023/24 se vrátil do vlasti a upsal se až do roku 2034 Pardubicím. NHL opouštěl s bilancí 56 odehraných střetnutí a 11 bodů (6+5). Momentálně je na marodce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Jakub Zbořil – 76 zápasů v NHL Hovořilo se o něm jako o jednom z nejtalentovanějších českých obránců. V roce 2015 se stal třináctkou draftu, v němž ho získal Boston. To už Jakub Zbořil působil v zámoří a oblékal dres Saint John Sea Dogs v soutěži QMJHL. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Tři sezony pak odehrál ve farmářském týmu Providence Bruins a v ročníku 2020/21 se konečně prosadil do prvního týmu. Stálé místo v sestavě si ale nevybojoval. Loni v březnu jej Boston vyměnil do Columbusu, ale během minulé sezony se na ledě v elitní lize ani jednou neobjevil a hrál pouze ve farmářských týmech v AHL. V říjnu 2024 se rozhodl vrátit do vlasti a na pět let se upsal Pardubicím. V NHL má na kontě 76 startů a 16 bodů (1+15). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Libor Hájek – 110 zápasů v NHL Libor Hájek prošel mládežnickými týmy brněnského klubu, v sezoně 2014/15 odehrál 17 zápasů v extralize, sedm startů přidal v play-off, a poté ho ve druhém kole a z 37. pozice v draftu NHL získala Tampa Bay. V dresu Lightning však šanci nedostal. Byl vytrejdován do New Yorku Rangers. V ročníku 2018/19 si odbyl premiéru v NHL a po pěti sezonách měl na kontě 110 utkání a 12 bodů. Stálé místo v sestavě si ale nikdy nevybojoval, takže v prosinci 2023 zamířil zpět do vlasti a upsal se Pardubicím. Loňský mistr světa ze šampionátu v Praze má na východě Čech podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Lukáš Sedlák – 192 zápasů v NHL V roce 2016 se stal českobudějovický rodák Lukáš Sedlák vítězem Calder Cupu. Odchovanec Motoru, který prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry, působil v zámoří už od sezony 2011/12. Po dvou povedených letech v juniorské soutěži QMJHL, v níž hájil barvy klubu Chicoutimi Saguenéens, se od ročníku 2013 pral o svou šanci na NHL v nižší soutěži AHL. Dva roky hrál za tým Springfield Falcons, ale před sezonou 2015/16 změnil dres, což mu pomohlo k zisku prestižní trofeje. Skvělé výkony mu pomohly do kádru Columbusu. Šampioni z AHL. Toto je 15 posledních českých vítězů Calder Cupu V dresu Blue Jackets odehrál tři sezony, jeho vytížení ale postupně klesalo, takže v roce 2019 zamířil do KHL, kde se stal hvězdou v dresu Čeljabinsku. Následovala nová nabídka z NHL, ale v ročníku 2022/23 už naskočil jen do 30 utkání za Colorado a Philadelphii a vrátil se domů, konkrétně do Pardubic. Mistr světa z loňského šampionátu v Praze je už druhým rokem kapitánem východočeské družiny a v klubu má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz