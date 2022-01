Mají zkušenosti na rozdávání. 12 Čechů z olympijského týmu, kteří si zahráli v NHL

David Pastrňák, Ondřej Palát nebo Tomáš Hertl musí na účast v Pekingu zapomenout. Všichni totiž působí v NHL a ta své hráče pod pět kruhů nepustí. Na olympiádě se však představí řada hráčů, kteří si NHL vyzkoušeli už dříve. A dvanáct jich je i v české nominaci. O kom je řeč? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Roman Will Blízko NHL byl Patrik Bartošák, zato Šimon Hrubec v zámoří nikdy nepůsobil. V nejlepší lize světa se však představil Roman Will, který si v sezoně 2015/16 připsal jeden start za Colorado. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Jakub Jeřábek Reprezentační stálice posledních let. Jakub Jeřábek byl v NHL dva roky, během nichž zasáhl do 37 zápasů. Postupně prošel Montrealem, Washingtonem, Edmontonem (za ten ale nehrál) a St. Louis. Za Blues však odehrál jediný duel a před sezonou 2019/20 se vrátil do Ruska. Dva roky byl v Podolsku a nyní třicetiletý bek nastupuje za Spartak Moskva. Foto: Profimedia.cz

Libor Šulák Na hokejovou mapu vlétl jako uragán, zazářil na mistrovství světa v roce 2017 a následně odešel do zámoří. V NHL ale odehrál jen šest zápasů v sezoně 2018/19 za Detroit a poté se vrátil do Evropy. Nyní sedmadvacetiletý bek patří Vladivostoku. Foto: Profimedia.cz

Vojtěch Mozík Ve Vladivostoku nyní působí taky Vojtěch Mozík. Rovněž on nakoukl do NHL, v té toho ale moc neodehrál. Devětadvacetiletý bek si připsal v nejlepší lize světa sedm startů za New Jersey – konkrétně v sezoně 2015/16. Ani jednou v nich nebodoval. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kundrátek V reprezentaci nějakou dobu nebyl, místo v olympijském týmu si ale zaslouží. Třinecký Tomáš Kundrátek patří k nejlepším bekům extraligy a pod pěti kruhy se představí už podruhé. V NHL nastupoval dvě sezony za Washington, za který odehrál 30 zápasů a posbíral v nich 7 (1+6) bodů. Foto: Profimedia.cz

Roman Červenka Dlouhodobě byl považován za jednoho z nejlepších útočníků v Evropě. Byl hvězdou v Rusku a i v 36 letech se řadí mezi nejlepší hráče švýcarské ligy. V NHL se ale příliš neprosadil. Roman Červenka odehrál v sezoně 2012/13 devětatřicet zápasů za Calgary, ve kterých dal devět branek a přidal osm asistencí, v zámoří ale nezaujal a další šanci už nedostal. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Sobotka V Pekingu bude patřit k nejzkušenějším českým hráčům. Vladimír Sobotka má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru v zámoří, během které odehrál téměř 600 zápasů v NHL. V té postupně prošel Bostonem, St. Louis a Buffalem, na olympiádě se ale čtyřiatřicetiletý útočník ukáže poprvé. Foto: Profimedia.cz

Michal Řepík Sobotka je hráčem Sparty - stejně jako Michal Řepík, jenž je v pražském týmu dokonce kapitánem. Na olympiádě hrál už v roce 2018 a třiatřicetiletý útočník míří i do Pekingu. Řepík si zahrál i v NHL, kde během čtyř let odehrál 72 zápasů za Floridu. Do statistik zapsal 20 (9+11) bodů. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Sedlák Zatímco Řepík je už v reprezentaci stálicí, osmadvacetiletý Lukáš Sedlák se chystá na svůj první velký turnaj. Bývalý útočník Columbusu, za který odehrál více než 160 zápasů, je nyní hráčem Čeljabinsku a patří k nejlepším Čechům v KHL. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hyka Společně se Sedlákem patří k oporám Čeljabinsku. A oba se dostali i do olympijského týmu. Osmadvacetiletý forvrard se o místo v NHL rval dva roky, během nichž odehrál 27 zápasů za Las Vegas. Dal v nich dva góly a přidal pět nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Michael Frolík Ještě před pár měsíci se rval o místo v NHL, smlouvu ale nedostal, a tak se po letech vrátil do Evropy. Michael Frolík zamířil do Švýcarska a své služby nabídl i reprezentaci, ve které odehrál parádní světový šampionát v roce 2019 v Bratislavě. V NHL hrával za Montreal, Buffalo, Calgary, Winnipeg, Chicago, se kterým získal Stanley Cup, a také za Floridu. Foto: Profimedia.cz