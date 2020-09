Mají smůlu. 4 ligoví brankáři, kteří by jinde patřili k oporám, ale ve svých týmech nechytají

Nejlepším ligovým gólmanem je Ondřej Kolář ze Slavie. Dokud bude chytat v Edenu, tak před sebe nikoho nepustí. A podobná je situace i v dalších klubech. Jména čtyř ligových brankářů, kteří by jinde chytali, ale ve svých týmech musí vysedávat jen mezi náhradníky, najdete v následujících kapitolách.

Viktor Budinský

V některém z „menších“ ligových týmů by byl nejspíš jedničkou, jeho nevýhodou ale je, že působí v Baníku, kde mezi třemi tyčemi vládne Jan Laštůvka. Sedmadvacetiletý slovenský brankář Viktor Budinský loni sice naskočil do třinácti zápasů a ukázal se v nich ve velmi dobrém světle, letos se ale do brány ještě nedostal.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia