Mají rádi míč u nohy. 5 gólmanů z české ligy, kteří v aktuální sezoně rozdali spoluhráčům nejvíc přihrávek

Fortuna liga má za sebou po víkendu osmnáct kompletních kol. Kteří brankáři v nich rozdali spoluhráčům nejvíc pasů? Na to odpovídají následující kapitoly.

Když se mluví o německém gólmanovi Manuelovi Neuerovi, každý fotbalový fanoušek hned ví, že jde o borce, který se navzdory své roli hodně rád aktivně zapojuje do hry mužstva a rozhodně jen nestojí mezi tyčemi branky v šestnáctce. I na českých pažitech najdeme muže v rukavicích, kteří to s balonem u nohy umí a dokážou podpořit tým přesnou přihrávkou.

Rumunský reprezentant Florin Nita přišel na Letnou v polovině sezony 2017/18 a od té doby patří k důležitým článkům rudého týmu. Dosud v české nejvyšší soutěži nastoupil do 92 utkání a třináctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. V aktuálním ročníku čtyřiatřicetiletý gólman odchytal všech patnáct utkání, inkasoval 19 branek a šestkrát vychytal čisté konto. Svým spoluhráčům poslal 577 přihrávek, z toho bylo téměř 87 % kvalifikováno jako „přesných“.

Devětadvacetiletý Milan Knobloch působí třetí sezonu v Liberci, ale až v té současné se natrvalo a neochvějně protlačil na post jedničky mezi tyčemi. V aktuálním ročníku nechyběl na hřišti ani minutu a ve třech zápasech vychytal nulu. Kromě toho, že na něj šlo 63 střel, což z něho momentálně dělá druhého nejzaměstnanějšího gólmana v lize, patří také k brankářům, kteří se nejaktivněji zapojují do hry. Rozdal 578 přihrávek, což ho řadí na čtvrté místo. Úspěšnost pasů má 84,3 %.

2. Matúš Macík (Sigma Olomouc) – 620 přihrávek

Osmadvacetiletý Matúš Macík je působí v české nejvyšší soutěži druhou sezonu. Letos v lednu přišel téměř dvoumetrový obr do Olomouce ze slovenského Ružomberoku a do konce ročníku odchytal tři zápasy. V tom aktuálním už je jedničnou mezi tyčemi hanácké branky – odchytal 17 utkání, čtyřikrát aniž by inkasoval gól, pochytal šedesát střel soupeřů, což z něho dělá třetího nejzaměstnanějšího gólmana v lize, a k tomu také rozdal spoluhráčům 620 přihrávek.

Foto: Profimedia.cz