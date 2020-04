Mají po sezoně. 4 Češi, kteří zasáhli do letošního ročníku nizozemské Eredivisie

Zatímco české fotbalové kluby věří, že letošní ročník Fortuna ligy stihnou dohrát, v Nizozemsku už to zabalili. Tato sezona Eredivisie se nedokončí. V akci přitom byli i čtyři čeští fotbalisté. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Václav Černý (FC Utrecht)

Měl skvěle našlápnuto, ještě coby teenager se začal prosazovat do prvního týmu Ajaxu, nikdy si ale nevybojoval takovou pozici, jakou by si přál. Před rokem proto přestoupil do Utrechtu a věřil v restart své kariéry. Jenže ten se zatím nekoná, dvaadvacetiletý Václav Černý v sezoně odehrál jen 13 zápasů a na hřiště chodil převážně z lavičky náhradníků.

Foto: Profimedia.cz