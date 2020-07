Mají novou šanci. Toto jsou 4 hráči Slavie, kteří se vrací z hostování do Edenu

Slavii opustil Josef Hušbauer a v kádru trenéra Jindřicha Trpišovského určitě proběhnou i další změny. Do sešívané sestavy se pokusí prosadit i čtyři navrátilci z hostování. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Sedmadvacetiletý útočník odešel na jaře na hostování do Haagu, jenže nizozemská soutěž skončila kvůli koronaviru předčasně a Mick van Buren toho moc neodehrál. Na podzim zasáhl do 14 zápasů, ve kterých dal gól a přidal nahrávku. Vybojuje si teď místo v kádru?

Slovenský záložník přišel do Slavie v roce 2017 z Plzně, v Edenu toho ale vinou zdravotních problémů moc neodehrál. V letošním ročníku čtyřiadvacetiletý Jakub Hromada hostoval v Liberci, za který si připsal 13 startů. Trenérům sešívaných se zřejmě líbil, a tak Hromada ještě dostane šanci v Edenu.

Jan Sýkora

Do Slavie se vrací také Jan Sýkora, který má za sebou velmi povedený ročník v Jablonci. Šestadvacetiletý univerzál v 29 zápasech vstřelil osm branek, ke kterým přidal šest nahrávek a patřil ke klíčovým hráčům severočeského týmu. Spekulovalo se o jeho odchodu do Liberce, odkud Jan Sýkora do Slavie přišel, někdejší reprezentant ale dostane šanci ve Slavii.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia