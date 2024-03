Mají našlápnuto ke slávě? 15 hráčů do 21 let z NHL, ze kterých (vy)rostou hvězdy elitní zámořské ligy

Část 1 / 16



Jedni odcházejí, jiní je nahrazují. Tak to v životě - i v tom hokejovém - chodí. V následujících kapitolách najdete 15 mladých a talentovaných hokejistů, jímž není víc než 21 let, kteří mají velkou šanci, že jednou – možná velmi brzy - nastoupí na místa současných hvězd NHL a v budoucnosti vstoupí do hokejové Síně slávy.

Brandt Clarke, 21 let (Kanada) – Los Angeles Kings Draftován: 8. v celkovém pořadí v roce 2021 (Los Angeles Kings)

Bilance v aktuální sezoně: 14 zápasů – 6 bodů (2+4) Kdo sledoval v sezoně 2020/21 slovenskou nejvyšší soutěž, mohl v ní vidět jednu z pravděpodobných budoucích hvězd NHL. Obránce Brandt Clarke odehrál na hostování za Nové Zámky 26 utkání a posbíral mezi dospělými 15 bodů (5+10). Mládí vpřed! 7 hráčů, jimž není víc než 22 let, kteří by jednou mohli táhnout Los Angeles Kings Zlatý medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let i z šampionátu juniorů je ideálním hráčem pro přesilovky a Los Angeles Kings po něm sáhli jako po osmém borci v celkovém pořadí v draftu roku 2021. V minulém ročníku působil převážně v juniorské lize OHL v celku Barrie Colts a držel si průměr více než dvou bodů na zápas. V NHL dosud naskočil během posledních dvou sezon do 23 utkání a zaznamenal v nich celkem osm bodů. Zatím hraje víc ve farmářském celku, ale na NHL už je zralý a jeho výkony mohou rychle růst nahoru. Foto: Profimedia.cz

David Jiříček, 20 let (Česká republika) – Columbus Blue Jackets Draftován: 6. v celkovém pořadí v roce 2022 (Columbus Blue Jackets)

Bilance v aktuální sezoně: 36 zápasů – 9 bodů (1+8) Po čtyřech letech měla předloni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Největší naděje. 5 českých hokejistů, kteří by měli jít v letošním draftu NHL na řadu nejdříve Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa. Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V minulém ročníku hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. V tom současném dostává už podstatně více příležitostí v NHL. Foto: Profimedia.cz

Dylan Guenther, 20 let (Kanada) – Arizona Coyotes Draftován: 9. v celkovém pořadí v roce 2021 (Arizona Coyotes)

Bilance v aktuální sezoně: 24 zápasů – 17 bodů (8+9) Dylan Guenther patří k velkým nadějím kanadského hokeje. Chytré a kreativní křídlo s excelentní střelou bylo draftováno v roce 2021 Arizonou, kde už v minulém ročníku patři do sestavy týmu. Na přelomu let 2022 a 2023 ho klub uvolnil na mistrovství světa juniorů, kde pomohl výběru javorového listu ke zlatým medailím, když v sedmi zápasech zaznamenal deset bodů za sedm branek a tři asistence. Pracháči. Toto jsou nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2023/24 Vítězné pocity si zopakoval po dvou letech, jelikož v roce 2021 se radoval z prvenství na světovém šampionátu hráčů do 18 let. V Arizoně mu běží vstupní kontrakt, který je platný do roku 2025, a v klubu jsou s jeho výkony naprosto spokojeni. Foto: Profimedia.cz

Šimon Nemec, 20 let (Slovensko) – New Jersey Devils Draftován: 2. v celkovém pořadí v roce 2022 (New Jersey Devils)

Bilance v aktuální sezoně: 40 zápasů – 16 bodů (2+14) Nejlepším obráncem předloňského draftu NHL se stal Slovák Šimon Nemec. Obousměrný bek velmi dobře hraje přesilovky, má na výborné úrovni bruslení a hodně vysoké hokejové IQ. Talentovaný zadák v sezoně 2020/21 v dresu Nitry nasbíral 26 (1+25) bodů ve 39 zápasech základní části. V play-off měl na kontě 17 (5+12) bodů v 19 střetnutích. Už jich není ani tucet. Toto je 9 slovenských hokejistů, kteří zasáhli do aktuální sezony NHL V ročníku 2022/23 už hrál za Atlantikem v soutěži AHL vedl si velmi dobře – v 65 duelech zaznamenal 34 bodů (12+22) a 13 kladných bodů v +/- bodování. Pozvánku do NHL dostal v aktuální sezoně a získal si stálé místo v kádru Devils. Nemec předloni reprezentoval Slovensko na olympijských hrách, dvakrát hrál na světových šampionátech juniorů a loni si zapsal už třetí účast na mistrovství světa dospělých. Foto: Profimedia.cz

Zach Benson, 18 let (Kanada) – Buffalo Sabres Draftován: 13. v celkovém pořadí v roce 2023 (Buffalo Sabres)

Bilance v aktuální sezoně: 51 zápasů – 18 bodů (6+12) Tři roky válel útočník Zach Benson v juniorské lize WHL v dresu celku Winnipeg Ice a s každou sezonou byl lepší. V té předminulé posbíral 63 bodů (25+38) v 58 zápasech, v minulém ročníku byl ale k nezastavení – po 60 střetnutích základní části měl na kontě 98 bodů za 36 branek a 62 asistencí. Mládí vpřed! 4 teenageři, kteří byli loni v létě draftováni a už hrají v NHL Jeho obrovskou předností je čtení hry. Dokáže perfektně předvídat, kam se bude situace na hřišti ubírat a vždycky je o krůček před protivníkem. Je rychlý, umí to na vhazování a tvrdě pracuje pro mužstvo. I když měří „jen“ 175 centimetrů, chtěl by ho mít v týmu zřejmě každý trenér v NHL. Momentálně si toto potěšení užívá kouč Buffala, které po nadaném hokejistovi sáhlo jako po třináctém hráči v loňském draftu. Okamžitě dostal šanci předvést, co umí, a on toho ukazuje opravdu hodně. Na led naskakuje ve třetí pětce, ale chodí i na oslabení a ve statistikách má po 51 odehraných zápasech 18 bodů. Foto: Profimedia.cz

Cole Sillinger, 20 let (Kanada) – Columbus Blue Jackets Draftován: 12. v celkovém pořadí v roce 2021 (Columbus Blue Jackets)

Bilance v aktuální sezoně: 56 zápasů – 24 bodů (11+13) Z draftu rovnou do týmu Columbusu. Takhle rychlé to bylo v případě kanadského forvarda Colea Sillingera. Na řadu šel jako dvanáctý, když po něm sáhli skauti Blue Jackets jako po své druhé volbě v roce 2021. Sillinger je velmi dobrý střelec, především jeho střela zápěstím je mimořádná zbraň, a dobře to vědí už i gólmani v NHL. V aktuálním ročníku naskočil do 55 zápasů, v nichž posbíral do statistik 23 bodů za 11 gólů a 12 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pavel Mintjukov, 20 let (Rusko) – Anaheim Ducks Draftován: 10. v celkovém pořadí v roce 2022 (Anaheim Ducks)

Bilance v aktuální sezoně: 50 zápasů – 24 bodů (3+21) První desítku draftu NHL v roce 2022 uzavíral ruský obránce Pavel Mintjukov. Aktuálně dvacetiletý borec, který se narodil v Moskvě, působil už od roku 2020 v kanadské juniorské lize OHL v dresu klubu Saginaw Spirit, kde doslova zářil. Odborníci oceňují jeho kreativní myšlení, dobrou techniku i bruslení. V draftu po něm sáhl Anaheim a vypadá to, že šlo o dobrou volbu. Na led naskakuje ve druhé obranné dvojici s Radko Gudasem a má místo také v přesilovkové formaci. Foto: Profimedia.cz

Leo Carlsson, 19 let (Švédsko) – Anaheim Ducks Draftován: 2. v celkovém pořadí v roce 2023 (Anaheim Ducks)

Bilance v aktuální sezoně: 40 zápasů – 23 bodů (9+14) Útočník Leo Carlsson je odchovancem Färjestadu, odkud se v roce 2018 přesunul do klubu Örebro, v jehož dresu pak odehrál dvě sezony v nejvyšší soutěži dospělých. Na to, že mu na konci prosince bylo teprve 19 let, už stačil na hokejové scéně předvést slušnou kvalitu a moře talentu. 3 mladí Švédové, kteří šli v loňském draftu NHL nejdříve na řadu. Jak si dnes vedou? Urostlý forvard získal loni ocenění pro nejlepšího švédského juniora a zároveň byl nejproduktivnějším hráčem do 20 v tamní elitní lize, když ve 44 zápasech posbíral 25 bodů (10+15). Jeho silnou zbraní je rychlost a kreativní myšlení. Díky fyzickým dispozicím je silný a jen tak někdo ho neodstaví od puku. V loňském draftu šel na řadu už jako druhý v celkovém pořadí a z osudí si jej vytáhl Anaheim, který mu okamžitě našel místo v kádru. Dosud odehrál v NHL 40 utkání a posbíral 23 bodů. Vypadá to, že na jeho výkonech by zanedlouho mohli Ducks stavět. Foto: Profimedia.cz

Logan Cooley, 19 let (USA) – Arizona Coyotes Draftován: 3. v celkovém pořadí v roce 2022 (Arizona Coyotes)

Bilance v aktuální sezoně: 61 zápasů – 29 bodů (10+19) Hned po draftu v roce 2021 se začalo mluvit o tom následujícím a v souvislosti s nejvýše postavenými mladíky padalo jméno Logana Cooleyho. Rodák z Pittsburghu je produktem amerického národního hokejového programu a je to jeden z generačních talentů. Bruslař s raketovým zrychlením a brilantním myšlením je hnacím motorem i mozkem každého týmu, v němž hraje. Cooleyho by chtěl mít kádru nejeden manažer. Radost však nyní dělá koučům Arizony, kde má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Adam Fantilli, 19 let (Kanada) – Columbus Blue Jackets Draftován: 3. v celkovém pořadí v roce 2023 (Columbus Blue Jackets)

Bilance v aktuální sezoně: 49 zápasů – 27 bodů (10+19) Devatenáctiletý Adam Fantilli hrál loni na mistrovství světa hráčů do 20 let a pěti body v sedmi zápasech pomohl výběru javorového listu ke zlatým medailím. O pár měsíců později se radoval i z prvenství na šampionátu dospělých, kde odehrál deset střetnutí a zaznamenal tři body (1+2). Rodák z Toronta hrál v minulé sezoně v juniorské lize NCAA, v níž hájil barvy univerzitního klubu Michiganu a ročník 2022/23 se mu nesmírně povedl. V 36 zápasech dal 30 branek a k nim přidal 35 asistencí. Získal ocenění pro nejlepšího nováčka roku a zároveň pro nejlepšího hráče soutěže. 10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhl v loňském draftu NHL největší boj Fantilli má hodně šikovné ruce a vynikající střelu. Je rychlý, má výborné hokejové myšlení a nebojí se hry do těla. Očekávalo se, že bude v draftu vybrán mezi prvními v celkovém pořadí, a to se také stalo. Skočili po něm skauti Columbusu a on jim důvěru od začátku aktuálního ročníku splácí skvělou prací v NHL. Dosud odehrál 49 utkání, posbíral 27 bodů. Byl jedním z aspirantů na Clader Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže, ale nenavěstí se zranil a momentálně je na marodce. Na led by se mohl vrátit na konci března. Foto: Profimedia.cz

Wyatt Johnston, 20 let (Kanada) – Dallas Stars Draftován: 23. v celkovém pořadí v roce 2021 (Dallas Stars)

Bilance v aktuální sezoně: 63 zápasů – 43 bodů (19+24) Rodáka z kanadského Toronta draftoval Dallas v prvním kole v roce 2021 a vypadá to, že skauti měli šťastnou ruku. Wyatt Johnston si v ročníku 2022/23 odbyl premiéru v NHL a nezmeškal v něm jediné utkání v základní části ani v play-off. Mladé naděje. 13 talentovaných hokejistů, kteří jednou mohou dovést Dallas Stars ke Stanley Cupu Kreativní centr, jenž je mistrem světa do 18 let, se blýskl v debutové sezoně 24 góly a 17 asistencemi v 82 zápasech a stal se nejlepším střelcem mezi nováčky v lize. Ve vyřazovací části posbíral šest bodů (4+2). Skvěle si vede také v aktuálním ročníku. Vstupní kontrakt má platný do roku 2025 a v klubu si mohou mnout spokojeně ruce, jelikož za málo peněz odvádí hodně skvělé muziky. Foto: Profimedia.cz

Mason McTavish, 21 let (Kanada) – Anaheim Ducks Draftován: 3. v celkovém pořadí v roce 2021 (Anaheim Ducks)

Bilance v aktuální sezoně: 52 zápasů – 40 bodů (17+23) Kanadský centr Mason McTavish, který se narodil ve Švýcarsku, šel v draftu roku 2021 na řadu hodně brzy – jako třetí. V rodišti pod Alpami strávil na hostování sezonu 2020/21, v níž hrál za celek EHC Olten. Byl také členem reprezentace javorového listu, která vybojovala na světovém šampionátu hráčů do 18 let zlaté medaile. 22 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? O rok později byl největší hvězdou na turnaji dvacítek - stal se nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem i nahrávačem, a získal ocenění pro nejužitečnějšího borce. Od ročníku 2022/23 patří ke stabilním oporám sestavy Anaheimu. V tom současném je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Juraj Slafkovský, 19 let (Slovensko) – Montreal Canadiens Draftován: 1. v celkovém pořadí v roce 2022 (Montreal Canadiens)

Bilance v aktuální sezoně: 61 zápasů – 31 bodů (13+18) Když to trochu přeženeme, byl to předloni „slovenský draft NHL“. Na prvních dvou místech se totiž objevili dva borci ze země pod Tatrami. Vedle zadáka Šimona Nemce byl největší zájem o Juraje Slafkovského. Rodáka z Košic některé prognózy řadily na první místo výběru už před jeho začátkem, ale spíše se čekalo, že se jedničkou stane Kanaďan Shane Wright či Američan Logan Cooley. Velké historické srovnání: Češi versus Slováci v NHL. A co kdyby neexistoval Jaromír Jágr? Slafkovský se velmi záhy přesunul z východního Slovenska a jako čtrnáctiletý odešel do Rakouska, načež zamířil do Hradce Králové. V roce 2019 se vydal na sever Evropy a zakotvil v TPS Turku. V ročníku 2021/22 stačil odehrát 31 utkání v nejvyšší soutěži dospělých a zaznamenal deset bodů (5+5), dalších 18 zápasů a sedm bodů (2+5) si připsal v play-off a podepsal se pod zisk stříbrných medailí. Stihl také odehrát mistrovství světa dvacítek, olympijský turnaj v Číně, kde byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem, a ve skvělém světle se prezentoval na světovém šampionátu dospělých. V minulém ročníku zbrzdilo jeho rozjezd v NHL zranění, v tom současném už ale dokazuje, že opravdu velkým hokejovým talentem. Foto: Profimedia.cz

Luke Hughes (USA), 20 let – New Jersey Devils Draftován: 4. v celkovém pořadí v roce 2021 (New Jersey Devils)

Bilance v aktuální sezoně: 61 zápasů – 31 bodů (8+23) Jeho bratr Jack Hughes se stal jedničkou draftu v roce 2019 a další sourozenec Quinn byl sedmičkou o rok dříve. Luke se stal v roce 2021 úlovkem New Jersey jako čtvrtý v celkovém pořadí. Já na bráchu, brácha na mě. 26 sourozeneckých dvojic, jež se mohou v nové sezoně potkat na ledě v NHL Sebevědomý obránce je špičkovým a rychlým bruslařem, který si báječně rozumí s pukem, skvěle se orientuje ve hře a umí bleskově reagovat na aktuální situaci na hřišti. Ve 20 letech je to naprosto komplexní hráč, který má předpoklady pro rychlý výkonnostní růst v NHL. V minulém ročníku dostal šanci nakouknout do elitní ligy ve dvou zápasech základní části, ve kterých si zapsal na konto dva body (1+1), další tři utkání a dva body (0+2) nasbíral v play-off. V současné sezoně už je defenzivním pilířem mužstva a nejproduktivnějším zadákem v sestavě Devils. Foto: Profimedia.cz

Connor Bedard, 18 let (Kanada) – Chicago Blackhawks Draftován: 1. v celkovém pořadí v roce 2023 (Chicago Blackhawks)

Bilance v aktuální sezoně: 48 zápasů – 41 bodů (17+24) Kanadský útočník Connor Bedard oslavil 18. narozeniny nedlouho před loňským draftem, ale nikdo dlouho dopředu nepochyboval o tom, že právě on se stane první volbou. A tak to také dopadlo. Bedard je podle expertů generačním talentem. Má za sebou tři sezony v juniorské lize WHL a pokaždé se v nich dostal v průměru na více než jeden bod na zápas. Ročník 2022/23 mu však vyšel úplně fantasticky – v 57 utkáních si zapsal do statistik 143 bodů za 71 branek a 72 nahrávek. Dalších 20 bodů posbíral v sedmi zápasech play-off. Mladé pušky. 20 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Jeho schopnosti v práci s holí jsou excelentní, bezkonkurenční je také ve čtení hry, kreativním myšlení a přesnosti střelby. Výborně bruslí, je rychlý a není to individualista, nýbrž pracuje pro mužstvo, a to i v obranné činnosti. Všechny tyto atributy bohatě předvedl i na juniorském šampionátu dvacítek na přelomu let 2022 a 2023. Přivedl Kanadu ke zlatu a získal všechna individuální ocenění, která na turnaji získat mohl. V aktuální sezoně se okamžitě zařadil do kádru Chicaga. V podprůměrném a trápícím se týmu je nejproduktivnějším hráčem a velkým příslibem na lepší časy v blízké budoucnosti. Naneštěstí pro klub se však zranil a byl asi měsíc se zlomenou čelistí na marodce. Foto: Profimedia.cz