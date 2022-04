Mají našlápnuto je slávě. 10 hráčů do 21 let, ze kterých (vy)rostou hvězdy NHL

Jedni odcházejí, jiní je nahrazují. Tak to v životě - i v tom hokejovém - chodí. V následujících kapitolách najdete deset mladých a talentovaných hokejistů, jímž není víc než 21 let, kteří mají velkou šanci, že jednou – možná velmi brzy - nastoupí na místa současných hvězd NHL a v budoucnosti vstoupí do hokejové Síně slávy.

10. Cole Caufield, 21 let (USA) – Montreal Canadiens Draftován: 15. v celkovém pořadí v roce 2019 (Montreal Canadiens)

Bilance v aktuální sezoně: 55 zápasů – 35 bodů (16+19) Na začátku ledna oslavil útočník Cole Caufield jednadvacáté narozeniny jako plnoprávný člen sestavy Montrealu Canadiens. Do kádru poprvé nakoukl už v minulém ročníku a v deseti zápasech nastřílel čtyři góly. V současné sezoně už řádí na ledě jako ostřílený mazák. Mladé pušky. 18 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Tento 170 centimetrů vysoký „prcek“ dokazuje, že ani v moderním hokeji nemusí fyzické parametry znamenat zásadní výhodu. Nedostatek centimetrů a kilogramů kompenzuje rychlostí, skvělým bruslením, chytrostí a výjimečnou schopností střílet góly. Foto: Profimedia.cz

9. Alexis Lafreniere, 20 let (Kanada) – New York Rangers Draftován: 1. v celkovém pořadí v roce 2020 (New York Rangers)

Bilance v aktuální sezoně: 69 zápasů – 25 bodů (15+10) O tom, že se jedničkou draftu v roce 2020 stane Kanaďan Alexis Lafreniere, téměř nikdo nepochyboval. Z osudí si ho vytáhli newyorští Jezdci. 20 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? Je to typ chytrého, moderního hokejisty, který nemá slabou stránku. Umí báječně a překvapivě vystřelit i nahrávat, a vytvářet šance pro spoluhráče. Nebojí se jít před branku, kde to bolí, a dovede se tam výborně orientovat a dávat góly z dorážek a skrumáží. Má nesmírně šikovné ruce. Odborníci nepochybují o tom, že z něho vyroste hvězda NHL, byť zřejmě očekávali, že jeho start v nejlepší lize světa bude poněkud dynamičtější. Foto: Profimedia.cz

8. Jamie Drysdale, 19 let (Kanada) – Anaheim Ducks Draftován: 6. v celkovém pořadí v roce 2020 (Anaheim Ducks)

Bilance v aktuální sezoně: 70 zápasů – 28 bodů (4+24) Dvojka draftu roku 2020 mezi obránci a šestka celkově, to je Jamie Drysdale – excelentní ofenzivní bek s výborným bruslením a citem pro hru. V ročníku 2020/21 se objevil v NHL ve 24 zápasech a posbíral v nich solidních osm bodů za tři góly a pět nahrávek. V tom současném už je nepostradatelným členem sestavy. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 14 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL Drysdale je elegantní bruslař s čichem na góly. Má nebezpečně šikovné ruce a perfektní periferní vidění. Je to rychlý a neúnavný pravoruký zadák, který může vyrůst ve hvězdu ligy. Na mistrovství světa juniorů v České republice v roce 2020 pomohl Kanadě ke zlatu třemi body (1+2) v sedmi zápasech. O rok později se podílel na zisku stříbrných medailí. Foto: Profimedia.cz

7. Anton Lundell, 20 let (Finsko) – Florida Panthers Draftován: 12. v celkovém pořadí v roce 2020 (Florida Panthers)

Bilance v aktuální sezoně: 55 zápasů – 40 bodů (15+25) Finský centr Anton Lundell se stal dvanáctou volbou předloňského draftu, v němž po něm sáhla Florida. Minulou sezonu ještě strávil na severu Evropy v dresu IFK Helsinki a v létě se vypravil za oceán. V přípravném kempu si vybojoval místo v sestavě Panterů a v premiérové sezoně v NHL je k nezastavení. Pracovitý forvard ohromuje rychlostí, perfektním čtením hry i pohotovou střelbou. V 55 zápasech posbíral do statistik 40 bodů za 15 branek a 25 nahrávek, a je osmým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Foto: Profimedia.cz

6. Lucas Raymond, 20 let (Švédsko) – Detroit Red Wings Draftován: 4. v celkovém pořadí v roce 2020 (Detroit Red Wings)

Bilance v aktuální sezoně: 70 zápasů – 53 bodů (22+31) Detroit udělal v minulosti se švédskými hokejisty jen ty nejlepší zkušenosti a v klubu možná věří, že na Alfredssona, Zetterberga či Lidströma mohou v budoucnosti navázat jejich mladí krajané. Snad proto v loňském draftu Red Wings sáhli nejdříve po třech Švédech. Tím prvním byl celkově čtvrtý Lucas Raymond. 5 mladých Švédů, kteří šli v předloňském draftu NHL na dračku. Jak si dnes vedou? Odchovanec Frölundy je mistrem světa ze šampionátu hráčů do 18 let a bronzovým medailistou z turnaje dvacítek. Dvakrát se už také podílel na vítězství v Lize mistrů. Tři roky naskakoval na led mezi dospělými v elitní švédské soutěži, v níž předváděl vynikající práci s holí, rychlé bruslení a tvrdou pracovní morálku. Je to příkladný bojovník, který dokáže získat spoustu, zdánlivě ztracených, puků. Má skvělou střelu zápěstím a vynikající přehled. Nečeká, jak se hra bude vyvíjet, ale je jejím aktivním strůjcem a tvůrcem. Od aktuální sezony to jasně ukazuje i v zámoří. Ve své premiérové sezoně je třetím nejproduktivnějším hráčem Detroitu. Foto: Profimedia.cz

5. Spencer Knight, 20 let (USA) – Florida Panthers Draftován: 13. v celkovém pořadí v roce 2019 (Florida Panthers)

Bilance v aktuální sezoně: 28 zápasů – 2,91 inkasovaných branek za zápas, 90,4 % úspěšných zákroků Americký gólman Spencer Knight už toho má ve dvaceti letech za sebou poměrně dost. Má stříbro a bronz z mistrovství světa hráčů do 18 let a zlato se stříbrem ze šampionátu juniorů. Že jde o mimořádný talent se ukázalo i během draftu v roce 2019. není příliš obvyklé, aby kluby sahaly po brankářích mezi první patnáctkou, ale v případě Knighta tak učinila Florida. Hbitý a dynamický strážce klece se dočkal premiéry v NHL už v minulém ročníku a v tom současném zdatně sekunduje jedničce mezi tyčemi – Sergeji Bobrovskému. Foto: Profimedia.cz

4. Tim Stützle, 20 let (Německo) – Ottawa Senators Draftován: 3. v celkovém pořadí v roce 2020 (Ottawa Senators)

Bilance v aktuální sezoně: 68 zápasů – 43 bodů (15+28) Německo má v NHL jednu superhvězdu v osobě Leona Draisailtla a jednu mladou hvězdičku v podobě Tima Stützleho. Dvacetiletý univerzální útočník prošel předloňským draftem, v němž po něm sáhla už jako po třetím hráči v celkovém pořadí Ottawa. Senátoři se nerozpakovali a talentovaného mladíka rychle zapracovali do sestavy. A on si vedl báječně. Mládí vpřed! 4 teenageři, kteří byli draftováni v roce 2020. Jak zvládli první sezonu v NHL? V premiérovém ročníku odehrál 53 zápasů, v nichž posbíral do statistik 29 bodů (12+17) a v únoru 2021 byl zvolen nejlepším nováčkem měsíce. Zářil také na světovém šampionátu juniorů, kde byl oceněn jako nejlepší útočník turnaje a dostal se také do All-Star týmu. Stützle je elegantním bruslařem s šikovnýma rukama, je silný ve hře jeden na jednoho a kdykoli má puk na hokejce, je hrozbou pro soupeřovu branku. Jednou by mohl zářit v NHL podobně jako Draisaitl. Foto: Profimedia.cz

3. Trevor Zegras, 21 let (USA) – Anaheim Ducks Draftován: 9. v celkovém pořadí v roce 2019 (Anaheim Ducks)

Bilance v aktuální sezoně: 64 zápasů – 50 bodů (17+33) Byl to především centr Trevor Zegras, který táhl americký výběr na mistrovství světa juniorů v roce 2021 ke zlatým medailím. Na cestě za titulem posbíral v sedmi zápasech 18 bodů za sedm gólů a 11 nahrávek. Kromě nejcennějšího kovu získal ocenění pro nejužitečnějšího a nejproduktivnějšího hráče turnaje, nejlepšího nahrávače a dostal se do All-Star týmu. Byla to jeho druhá účast na této akci - o rok dříve zaznamenal v pěti utkáních devět asistencí. Zegrase si vytáhli v draftu roku 2019 Kačeři z Anaheimu, poprvé do NHL ale nakoukl až v minulém ročníku. V tom současném už je oporou a jednou z hvězd mužstva. Experti na něm oceňují všestrannost, mobilitu, rychlost, kreativitu i skvělé zakončení. Navzdory skvělým ofenzivním instinktům se umí zapojit i do defenzívy a je nesmírně platný i v obranné činnosti. O tomhle klukovi toho ještě hodně uslyšíme. Foto: Profimedia.cz

2. Moritz Seider, 20 let (Německo) – Detroit Red Wings Draftován: 6. v celkovém pořadí v roce 2019 (New Jersey Devils)

Bilance v aktuální sezoně: 70 zápasů – 45 bodů (5+40) Dvacetiletý obránce Moritz Seider je zjevením v aktuální sezoně NHL. Šestka draftu z roku 2019 strávila minulý ročník ve švédské lize a před tím současným se přesunula do Detroitu, kde se okamžitě stal nejproduktivnějším zadákem týmu a je jedním z aspirantů na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Seider je typem urostlého a mobilního beka s chytrou přihrávkou. Díky předvídavosti je vždy dva kroky před soupeři. Je vynikající do přesilovek i oslabení. Jen zřídka vyprodukuje nějakou nevynucenou chybu. Tenhle kluk má před sebou pravděpodobně zářnou budoucnost. Foto: Profimedia.cz