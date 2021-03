Mají na to? 5 hráčů Los Angeles, kteří by mohli přivést Kings (znovu) ke Stanley Cupu

I když hráčům Los Angeles minulých šest ročníků nevyšlo, mají Králové poměrně konsolidovaný a perspektivní tým, který může v blízké budoucnosti uspět. Klub má na soupisce několik hvězd, které jsou potenciální zárukou, že se za pár týdnů může objevit v bojích o nejcennější hokejovou relikvii na světě. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pětici borců, kteří mohou LA dotáhnout v dohledné době znovu k titulu šampionů, i důvody, proč by tomu tak mohlo být.

Kdo by před lety řekl, že slovinský hokejista bude patřit k nejoslnivějším hvězdám NHL? Ale je to tak. Anže Kopitar je „balkánským zjevením“ v nejslavnější hokejové soutěži světa.

Do NHL naskočil už v roce 2008 jako osmnáctiletý mladíček a stal se z něho železný muž soutěže. Od té doby totiž vynechal jen 16 zápasů. Poté, co ve své druhé sezoně nasbíral 59 kanadských bodů, začali o něm experti mluvit jako o novém Ray Bourqueovi.

Dustin Brown, 36 let – útočník (USA)

Šestatřicetileté americké křídlo si zahrálo čtyřikrát na mistrovství světa i na olympiádách ve Vancouveru a v Soči. Osm sezon byl kapitánem Los Angeles Kings. Není to žádný hromotluk, měří 184 centimetrů, ale s váhou 98 kilogramů se nemusí bát do někoho pořádně vrazit. A že to dělá hodně rád a často, asi není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat.

VIDEO: Dustin Brown a dalších 25 největších tvrďáků v NHL

Dustin Brown se ve statistikách nemůže měřit s nejlepšími, ale jeho hodnota nespočívá v tom, že by soupeřům sázel góly jako na běžícím páse. Je to rozený vůdce a má nemalou zásluhu na tom, že se Kings v letech 2012 a 2014 radovali z vítězství ve Stanley Cupu.

Je to houževnatý bojovník a klíčový hráč Los Angeles, proti kterému se nikomu nehraje dobře. Jestli někdo může přivést tým znovu k nejcennější trofeji, je to právě on.

Foto: Profimedia.cz