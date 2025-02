Mají na to? 14 hokejistů, kteří by mohli přivést Los Angeles Kings (konečně znovu) ke Stanley Cupu

Část 1 / 15



I když hráči Los Angeles v minulých třech letech pokaždé skončili ve vyřazovacích bojích už v úvodní sérii, mají Králové poměrně konsolidovaný a perspektivní tým, který může v blízké budoucnosti (a třeba už letos) uspět. Klub má na soupisce několik osobností, které jsou potenciální zárukou toho, že se za pár měsíců může objevit v bojích o nejcennější hokejovou relikvii na světě. V následujících kapitolách najdete 14 kvalitních borců, kteří mohou LA dotáhnout v dohledné době znovu k titulu šampionů, i důvody, proč by tomu tak mohlo být.

Pokračování 2 / 15 Darcy Kuemper, 34 let – brankář (Kanada) Čtyřiatřicetiletý veterán Darcy Kuemper patří stále k nejkvalitnějším brankářům v NHL. Jeho téměř dvoumetrová postava vykrývá prakticky celou klec a pro každého střelce je velice těžké najít skulinku, kam poslat puk. Je soustředěný, má rychlé reakce a výbornou lapačku. V roce 2022 pomohl k zisku Stanley Cupu Coloradu a pak odešel na dvě sezony do Washingtonu. Nyní chytá prvním rokem v Los Angeles a v Kalifornii se mu daří. Je čtvrtým nejlepším gólmanem v lize podle průměru inkasovaných gólů na zápas (2,16) a stejná příčka mu patří podle úspěšnosti zákroků (92,1 %). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 15 Tanner Jeannot, 27 let – útočník (Kanada) Sedmadvacetiletý kanadský útočník Tanner Jeannot je jedním z nejfyzičtějších hráčů v NHL. Do jeho herního rejstříku patří kromě bitek i nesmírně agresivní forčeking a v lize neexistuje protivník, kterému by svým stylem nedělal na ledě velké problémy. Do NHL nebyl nikdy draftován, ale obléká už dres třetího klubu v elitní soutěži. Po angažmá v Nashvillu a Tampě Bay hájí 188 centimetrů vysoký a sto kilogramů vážící borec barvy Los Angeles Kings, kde má podepsaný kontrakt do konce aktuálního ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 15 Mikey Anderson, 25 let – obránce (USA) Mikey Anderson je stříbrným a bronzovým medailistou z mistrovství světa juniorů (přičemž jednou vedl tým jako kapitán) a býval považován za velký americký hokejový talent. A nenechte se splést tím, že v roce 2017 šel v draftu NHL na řadu až jako 103. hráč v celkovém pořadí. Šikovný obránce se poprvé objevil mezi dospělými ve farmářském celku Reign v Ontariu v sezoně 2019/20 a kvalitními výkony si vysloužil pozvánku do NHL. V prestižní zámořské lize má na kontě už 317 utkání a 72 bodů (16+56). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 15 Vladislav Gavrikov, 29 let – obránce (Rusko) Obránce Vladislav Gavrikov na sebe připoutal pozornost skautů na juniorském šampionátu na přelomu let 2014/15, na kterém pomohl ruské sborné ke stříbrným medailím a navíc byl vyhlášen nejlepším zadákem turnaje. O tom, že byl už velmi záhy považován za velký talent, svědčí i fakt, že byl v sezoně 2011/12 členem zlatého týmu z World Hockey Challenge U-17, což je neoficiální mistrovství světa hráčů do 17 let. Když shoří papírové prognózy. 7 největších překvapení v bojích o Stanley Cup z posledních 30 let Gavrikov je odchovancem Lokomotivu Jaroslavl, dvě sezony před odchodem do NHL odehrál v Petrohradu od sezony 2019/20 už patří k inventáři NHL. Tři a půl roku strávil v dresu Columbusu, načež byl v ročníku 2022/23 vyměněn do Los Angeles, kde patří ke stavebním kamenům týmu. Je skvělým hráčem pro oslabení, je silný, neuhne v žádném osobním souboji. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 15 Jordan Spence, 23 let – obránce (Kanada) Narodil se v Austrálii a kromě kanadského má také japonské občanství. Jordana Spenceho draftovalo Los Angeles v roce 2019 až ve čtvrtém kole, ale jak se zdá, mohla by to být trefa do černého. Nevysoký zadák (měří jen 179 centimetrů) strávil tři sezony v juniorské lize QMJHL, kde se hned v premiérovém ročníku stal nejlepším nováčkem a v dalších dvou nejlepším obráncem. Jak se (hloupě) „zbavit“ superhvězdy. Toto je 5 „nejhorších obchodů“ v historii NHL Na přelomu let 2020 a 2021 si zahrál na šampionátu dvacítek, kde pomohl reprezentaci javorového listu ke stříbrným medailím, a nyní už válí v NHL. Největší předností talentovaného beka je rychlost a kreativita. Umí perfektně podporovat útok. V elitní zámořské lize dosud odehrál 150 utkání a posbíral 50 bodů (7+43). Smlouvu s klubem má podepsanou do konce sezony 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 15 Alex Turcotte, 23 let – útočník (USA) Z páté pozice si poprvé vybírali skauti Los Angeles v draftu roku 2019 a sáhli po americkém centrovi Alexi Turcottovi. Podle mínění řady expertů jde o výjimečného a komplexního hráče. Je rychlý, má perfektní práci s hokejkou a tvůrčí schopnosti. Kromě ofenzivních dovedností se umí také efektivně zapojit do defenzívy. Démoničtí střelci. Tihle Češi nasázeli v historii NHL nejvíc gólů proti jednotlivým týmům Zatímco v minulých sezonách pendloval mezi farmářským týmem v AHL a elitní zámořskou ligou, v tomto ročníku už má pevné místo v sestavě Kings. V 45 zápasech současné sezony posbíral do statistik 19 bodů (7+12). Zlatý medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2021 má v Los Angeles podepsanou smlouvu do konce ročníku 2026/27. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 15 Phillip Danault, 31 let – útočník (Kanada) Kanaďan Phillip Danault býval považován za velký hokejový talent a v juniorské soutěži QMJHL patři svého času mezi největší hvězdy. To se projevilo i v draftu roku 2011, kdy po něm sáhlo Chicago už v prvním kole. Trefy do černého. 16 nejpovedenějších trejdů od roku 2011, jež se v play-off NHL náramně vyplatily V dresu Blackhawks ale mnoho příležitostí nedostal, a tak pro něho bylo vysvobozením, když jej klub vytrejdoval v sezoně 2015/16 do Montrealu. V barvách Habs se vypracoval v klíčovou personu mužstva. S přibývajícím věkem zraje jako dobré víno a je stále lepší. Skvěle bránící útočník hraje nyní už čtvrtým rokem v dresu Kings a pravděpodobně patří mezi nejvíce nedoceněné hokejisty v NHL. V Los Angeles má podepsaný kontrakt do konce ročníku 2026/27. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 15 Quinton Byfield, 22 let – útočník (Kanada) Kanaďan Quinton Byfield se stal dvojkou draftu v roce 2020 poté, co se mu nesmírně povedla sezona v juniorské lize OHL, v níž v dresu celku Sudbury Wolves zaznamenal průměr téměř dvou bodů na utkání. Na přelomu let 2019 a 2020 se podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě a o rok později výrazně přispěl k zisku stříbra. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 18 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL V prestižní zámořské lize dosud naskočil do 229 střetnutí a zaznamenal 113 bodů. Téměř dvoumetrový, ale překvapivě velmi obratný a rychlý hromotluk, má nesmírně šikovné ruce a chytrou hlavu. Loni v létě podepsal v kalifornském klubu novou smlouvu, platnou do roku 2029, která mu zajišťuje průměrný roční plat ve výši 6,25 milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 15 Brandt Clarke, 21 let – obránce (Kanada) Kdo sledoval v sezoně 2020/21 slovenskou nejvyšší soutěž, mohl v ní vidět jednu z pravděpodobných budoucích hvězd NHL. Obránce Brandt Clarke odehrál na hostování za Nové Zámky 26 utkání a posbíral mezi dospělými 15 bodů (5+10). Mají našlápnuto ke slávě? 15 hráčů do 21 let z NHL, ze kterých (vy)rostou hvězdy elitní zámořské ligy Zlatý medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let i z šampionátu juniorů je ideálním hráčem pro přesilovky a Los Angeles Kings po něm sáhli jako po osmém borci v celkovém pořadí v draftu roku 2021. V NHL dosud naskočil do 73 utkání a zaznamenal v nich 32 bodů (5+27). Je to klidný, trpělivý bek s šikovnýma rukama, který má ohromné kreativní schopnosti, ale když do to šlápne, je na bruslích rychlý jako raketa. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 15 Alex Laferriere, 23 let – útočník (USA) Američan Alex Laferriere je jedním z velkých příslibů Los Angeles do budoucnosti. Kings po něm sáhli v roce 2020 ve třetím kole draftu. Třiadvacetileté pravé křídlo je skvělým kanonýrem a ideálním hráčem pro přesilové hry. V NHL hraje druhým rokem a vede si skvěle. V této sezoně je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. V kalifornském klubu má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 Adrian Kempe, 28 let – útočník (Švédsko) Ne náhodou už v sedmnácti letech nastupoval Adrian Kempe v nejvyšší švédské soutěži za tým MoDo a v sezoně 2014/15 nasbíral v 50 zápasech 17 bodů za pět branek a 12 asistencí. Ještě pak stihl odehrát play-off v zámoří - konkrétně v týmu Manchester Monarchs - a podílel se na zisku Calder Trophy. V dalším ročníku hrál v AHL v celku Ontario Regin. Kempe oslňuje neuvěřitelnou rychlostí, ale není jen ofenzivním bleskem. Ve švédské soutěži se naučil hrát slušně i dozadu. Má pohotovou střelu zápěstím, parádní forčeking a spoustu energie, která jako by chtěla na ledě explodovat. DRAFT NHL 2003: 14 podceněných hokejistů, kteří předčili očekávání Kings si vybrali tohoto hráče už v prvním kole draftu v roce 2014 a je jasné, že to nebyl krok vedle. O svých kvalitách přesvědčil také na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2015 a 2016, kde nasbíral v sedmi zápasech osm bodů za tři góly a pět nahrávek. Od sezony 2017/18 hraje pravidelně v NHL. Dosud odehrál v NHL šest stovek utkání a do statistik si připsal 372 bodů (183+189). Na mistrovství světa v Dánsku v roce 2018 pomohl švédské reprezentaci osmi body v deseti zápasech k obhajobě zlatých medailí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 Kevin Fiala, 28 let – útočník (Švýcarsko) Švýcarsko už dávno není hokejovým trpaslíkem a patří mezi světovou hokejovou elitu. Je to výsledek skvělé práce s mládeží. Jedním z produktů tohoto programu je i útočník Kevin Fiala. Osmadvacetiletý hráč s českými kořeny je jedním z největších hokejových talentů ze země helvétského kříže z posledních let. David Pastrňák a spol. 12 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 Fiala je kreativním a inteligentním křidelníkem, který umí tvrdě vystřelit, k tomu je rychlým a chytrým bruslařem. Houževnatý hokejista přesně ví, co chce a kam míří. V aktuální sezoně odehrál v dresu Kings 49 zápasů, v nichž nastřílel 18 gólů a na dalších třináct nahrával. Králové s Fialou v létě roku 2022 podepsali sedmiletý kontrakt, který mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši téměř osmi milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 15 Anže Kopitar, 37 let – útočník (Slovinsko) Kdo by před lety řekl, že slovinský hokejista bude patřit k nejoslnivějším hvězdám NHL? Ale je to tak. Anže Kopitar je „balkánským zjevením“ v nejslavnější hokejové soutěži světa. V roce 2005 se stal jedenáctým draftovaným hráčem. Dnes je jedním z nejuznávanějších centrů soutěže a zároveň jedním z nejlépe bránících středních útočníků v NHL, což bylo dvakrát oceněno udělením J. Selke Trophy. V letech 2012 a 2014 se významně přičinil o zisk Stanley Cupu. Superhvězdy s jedničkami. 16 nejlepších hráčů, kteří v NHL nosili na dresu číslo 11 Od sezony 2007/08 dokázal desetkrát během ročníku nastřílet 25 a víc gólů a nikdy neměl ve statistikách méně než 50 bodů (vyjma zkráceného ročníku 2012/13). V současné sezoně je opět k nezastavení a drží si průměr téměř jednoho bodu na utkání. Nejlepší hokejová léta má sice za sebou, ale pořád má vysokou výkonnost a navíc moře zkušeností. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Drew Doughty, 35 let – obránce (Kanada) Na pětatřicetiletém Kanaďanovi oceňují odborníci skvělé bruslení, agilitu, zdravou agresivitu a chladnou hlavu i v těch nejsvízelnějších situacích. Je snadné zůstat vzadu a hrát pozičně, ale nejsložitější rozhodnutí, jaké může obránce učinit, dělá v momentě, kdy se má rozhodnout, zda bude riskovat a podpoří útok. V předvídání toho správného okamžiku je Drew Doughty jedním nejlepších hráčů na světě. Právě on byl jedním z důvodů, proč Los Angeles Kings vyhráli v letech 2012 a 2014 Stanley Cup. Ve stínu jedničky. 8 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří byli v draftech vybráni jako druzí Do NHL naskočil už v roce 2008 jako osmnáctiletý mladíček. Poté, co ve své druhé sezoně nasbíral 59 kanadských bodů, začali o něm experti mluvit jako o novém Ray Bourqueovi. V roce 2015 mu Norris Trophy pro nejlepšího obránce utekla jen o fous – v hlasování totiž skončil na druhém místě za Erikem Karlssonem. O rok později už byl ale na absolutním vrcholu. Podle statistických čísel je s průměrným časem kolem 26 minut na ledě za zápas nejvytíženějším hráčem posledních deseti sezon NHL. V této sezoně ale naskočil na led až na konci ledna, protože jej vyřadilo ze hry zranění kotníku. Až se opět rozehraje, budou jeho zkušenosti pro tým nesmírně cenné. Foto: Profimedia.cz