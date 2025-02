Mají dohromady jen 117 let. Takto by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL

Část 1 / 7



Šest hokejistů, kteří nemají ještě ani 20 let, jsme zatím mohli vidět v aktuální sezoně NHL. A v průběhu dalších týdnů mezi ně možná přibydou další. Jak by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v elitní hokejové lize, na to odpovídají následující kapitoly. Prozradíme, že by měla dohromady pouze 117 let a průměrný věk hráče je devatenáct a půl roku. Vybrali jsme do ní jen borce, kteří odehráli v ročníku 2024/25 aspoň jedno utkání v NHL.

Pokračování 2 / 7 Brankář: Sebastian Cossa (Detroit Red Wings) – 22 let Poprvé nakoukl v aktuální sezoně do NHL kanadský brankář Sebastian Cossa. Urostlý – skoro dvoumetrový – muž v masce strávil na ledě 45 minut v prosincovém utkání proti Buffalu, inkasoval dvě branky, ale podepsal se pod divoké vítězství 6:5 po samostatných nájezdech. Na led nastoupil po první třetině za stavu 2:3 a pomohl Detroitu dostat střetnutí do prodloužení. V nájezdové loterii pak vychytal Thompsona a Peterku. Překonal jej pouze Alex Tuch. O tom, že je Cossa mimořádným gólmanským talentem, svědčí fakt, že prošel v roce 2021 prvním kolem draftu. Detroit si jej vybral jako 15. v celkovém pořadí, ale zatím jej nechává chytat ve farmářském celku Grand Rapids Griffins. Na přelomu let 2021 a 2022 byl členem kanadské reprezentace, která vybojovala zlato na mistrovství světa juniorů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Obránce: Kevin Korchinski (Chicago Blackhawks) – 20 let Draft NHL v roce 2022 nabídl několik výjimečně talentovaných mladých obránců. Jako druhý v celkovém pořadí šel na řadu Slovák Šimon Nemec, šestý byl Čech David Jiříček a hned za ním si pojistilo Chicago jako svou první volbu kanadského zadáka Kevina Korchinskiho. V minulém ročníku už pravidelně naskakoval na led v elitní soutěži – odehrál 76 střetnutí a zaznamenal 15 bodů za pět branek a deset asistencí. V současné sezoně působí převážně ve farmářském týmu Rockford IceHogs v AHL. V NHL naskočil v ročníku 2024/25 do devíti utkání, v nichž ale nebodoval. Mistr světa ze šampionátu juniorů z roku 2023 je skvělým týmovým hráčem, umí podržet puk a přesně a chytře nahrávat. Má šikovné ruce a kreativní myšlení. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Obránce: Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets) – 20 let Stejně jako Kevin Korchinski prošel prvním kolem draftu v roce 2022 i jeho krajan Denton Mateychuk. Jako dvanáctého hráče si jej „přivlastnil“ Columbus. Vstupní kontrakt s Blue Jackets podepsal ve stejný den jako David Jiříček, který byl v draftu jen o šest míst nad ním, ale zatímco český zadák už byl z klubu vyměněn, na Mareychuka by Modré kabáty v budoucnosti chtěly sázet. Energický bek, který má dobrou techniku hole, umí přesně vystřelit o překvapivě přihrát spoluhráči do dobré šance, je šampionem z mistrovství světa hráčů do 18 let. V současné sezoně se dočkal debutu v NHL a v elitní lize odehrál 19 utkání, v nichž zaznamenal gól a dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Pravé křídlo: Macklin Celebrini (San Jose Sharks) – 18 let Absolutně nikdo nepochyboval loni v létě o tom, že jako první půjde v draftu NHL na řadu kanadský centr Macklin Celebrini, který oslavil 18. narozeniny jen pár dní před výběrem v Las Vegas. Bronzový medailista z předloňského světového šampionátu osmnáctek posbíral v sezoně 2023/24 snad všechna ocenění v soutěži NCAA, která mohl. Útočník bostonské univerzity nasbíral v 38 zápasech 64 bodů (32+32) se stal nejlepším nováčkem i hráčem roku. Hvězdy i propadáky. 15 posledních „nekanadských“ jedniček draftů NHL. Jsou mezi nimi dva Češi i Slovák Celebrini je těžkým hokejovým kalibrem – nikoli fyzicky, ale svými schopnostmi a talentem. Excelentní střelec, který má kouzelně obratné a šikovné ruce, je vynikajícím a rychlým bruslařem, jenž ale kromě úžasných ofenzivních schopností významně pomáhá i v defenzivní činnosti. V draftu jej získalo San Jose a v dresu Sharks okamžitě naskočil do NHL. I když nastupuje převážně ve středu útoku, v naší pětce jsme jej posunuli na pravé křídlo, kde by si díky svým schopnostem určitě uměl také skvěle poradit. Dosud odehrál v prestižní zámořské lize 45 střetnutí a posbíral 40 bodů (17+23). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Centr: Jett Luchanko (Philadelphia Flyers) – 18 let Centr Jett Luchanko se stal třináctou volbou loňského draftu, když na něj ukázali zástupci Philadelphie. Rychlý a chytrý forvard s defenzivními instinkty je majitelem zlaté medaile z mistrovství světa hráčů do 18 let a nesmírně se mu povedla minulá sezona, během níž hrál v juniorské lize OHL a zaznamenal průměr více než jednoho bodu na utkání. Ve stejném tempu pokračuje i v současném ročníku, během něhož se už ale také dočkal premiérové pozvánky do NHL. V dresu Flyers naskočil do čtyř utkání. Na přelomu roku se objevil národním týmu Kanady na šampionátu juniorů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Levé křídlo: Connor Bedard (Chicago Blackhawks) – 19 let Kanadský útočník Connor Bedard oslavil 18. narozeniny nedlouho před předloňským draftem, ale nikdo dlouho dopředu nepochyboval o tom, že právě on se stane první volbou. A tak to také dopadlo. Bedard je podle expertů generačním talentem. Má za sebou tři sezony v juniorské lize WHL a pokaždé se v nich dostal v průměru na více než jeden bod na zápas. Ročník 2022/23 mu však vyšel úplně fantasticky – v 57 utkáních si zapsal do statistik 143 bodů za 71 branek a 72 nahrávek. Dalších 20 bodů posbíral v sedmi zápasech play-off. Byli blízko, ale neklaplo to. 4 Češi, kteří se (neúspěšně) ucházeli o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL Jeho schopnosti v práci s holí jsou excelentní, bezkonkurenční je také ve čtení hry, kreativním myšlení a přesnosti střelby. Výborně bruslí, je rychlý a není to individualista, nýbrž pracuje pro mužstvo, a to i v obranné činnosti. Všechny tyto atributy bohatě předvedl i na juniorském šampionátu dvacítek na přelomu let 2022 a 2023. Přivedl Kanadu ke zlatu a posbíral všechna individuální ocenění, která na turnaji získat mohl. V minulé sezoně se okamžitě zařadil do kádru Chicaga a v debutové sezoně získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. V podprůměrném a trápícím se týmu byl nejproduktivnějším hráčem, a tak je tomu i v současném ročníku, v němž nastupuje jako centr první formace, ale protože je to univerzál, zařazujeme jej v naší pětce na levé křídlo. Foto: Profimedia.cz