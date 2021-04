Mají dohromady jen 116 let. Takhle by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL

Patnáct hokejistů, kteří nemají ještě ani 20 let, jsme zatím mohli vidět v aktuální sezoně NHL. A v průběhu dalších týdnů mezi ně možná přibudou další. Jak by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v elitní hokejové lize, na to odpovídají následující kapitoly a fotogalerie. Prozradíme, že by měla dohromady pouze 116 let a průměrný věk hráče je 19,3 roku. Vybrali jsme do ní pouze borce, kteří odehráli v ročníku 2020/21 aspoň jedno utkání.