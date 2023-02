Mají dohromady jen 113 let. Takto by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL

Devět hokejistů, kteří nemají ještě ani 20 let, jsme zatím mohli vidět v aktuální sezoně NHL. A v průběhu dalších týdnů mezi ně možná přibudou další. Jak by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v elitní hokejové lize, na to odpovídají následující kapitoly. Prozradíme, že by měla dohromady pouze 113 let a průměrný věk hráče je necelých 19 let. Vybrali jsme do ní pouze borce, kteří na daném postu odehráli v ročníku 2022/23 aspoň jedno utkání.

Brankář: Jaroslav Askarov (Nashville Predators) – 20 let Nejmladším gólmanem, který se objevil v aktuálním ročníku NHL, se stal v polovině ledna Rus Jaroslav Askarov. Půl roku po 20. narozeninách debutoval v nejslavnější hokejové lize světa v dresu Nashvillu v utkání proti Montrealu. Predátoři na domácím ledě podlehli Canadiens 3:4 a mladičký brankář odchytal téměř 58 minut a čelil 35 střelám, z nich čtyři skončily za jeho zády. Askarov byl draftován v roce 2020 už v prvním kole jako jedenáctý hráč v celkovém pořadí a patří k mimořádně talentovaným brankářům. Je to typ urostlého, moderního gólmana a jeho největší devizou jsou bleskurychlé reakce. Převážnou část aktuální sezony však strávil ve farmářském celku Milwaukee Admirals v soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Brandt Clarke (Los Angeles Kings) – 19 let Kdo sledoval v minulé sezoně slovenskou nejvyšší soutěž, mohl v ní vidět jednu z pravděpodobných budoucích velkých hvězd NHL. Obránce Brandt Clarke odehrál na hostování za Nové Zámky 26 utkání a posbíral mezi dospělými 15 bodů (5+10). Mládí vpřed! 17 mladých a talentovaných hráčů, kteří by jednou mohli táhnout Los Angeles Kings Zlatý medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let i z letošního šampionátu juniorů je ideálním hráčem pro přesilovky a Los Angeles Kings po něm sáhli jako po osmém borci v celkovém pořadí loňského draftu. Momentálně působí v juniorské lize OHL v celku Barrie Colts a drží si průměr více než dvou bodů na zápas. V NHL dosud naskočil do devíti utkání a zaznamenal v nich dva asistence. Foto: Profimedia.cz

Obránce: David Jiříček (Columbus Blue Jackets) – 19 let Po čtyřech letech měla loni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. 9 českých obránců v NHL. Kolik si v aktuální sezoně vydělají Hronek, Gudas a spol? V minulém ročníku dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál 29 utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Na konci roku 2021 odjel na mistrovství světa juniorů, kde si však hned v prvním utkání vážně poranil kolenní vazy a musel na operaci. Do konce sezony se už na ledě neobjevil. Přesto skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, který mu v případě hraní v NHL může vynést 950 tisíc dolarů za sezonu. Ve skutečnosti si však vydělá o dost méně, protože zatím působí převážně ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets zatím naskočil pouze do dvou utkání. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Dylan Guenther (Arizona Coyotes) – 19 let Dylan Guenther patří k velkým nadějím kanadského hokeje. Chytré a kreativní křídlo s excelentní střelou bylo draftováno v roce 2021 Arizonou, kde už v aktuálním ročníku patří neodmyslitelně do sestavy týmu. Na přelomu roku ho klub uvolnil na mistrovství světa juniorů, kde pomohl výběru javorového listu ke zlatým medailím, když v sedmi zápasech zaznamenal deset bodů za sedm branek a tři asistence. Vítězné pocity si zopakoval po dvou letech, jelikož v roce 2021 se radoval z prvenství na světovém šampionátu hráčů do 18 let. Foto: Profimedia.cz

Centr: Owen Beck (Montreal Canadiens) – 18 let Zítra oslaví kanadský centr Owen Beck devatenácté narozeniny, ale už se může pyšnit tím, že si zahrál v NHL. Mistr světa z letošního šampionátu juniorů naskočil v dresu Montrealu do jednoho utkání, jinak působí v juniorských soutěžích. V loňském draftu po něm sáhli Habs ve druhém kole a nejspíš je zaujaly jeho bruslařské schopnosti, rychlost a obratnost. Je to dokonalý článek propojující ofenzívu s obranou, který je před brankou soupeře smrtelně nebezpečný. Foto: Profimedia.cz