Mají dohromady 193 let. Jak by vypadala nejstarší česká pětka s brankářem v aktuální sezoně NHL?

Část 1 / 7



Do aktuální sezony NHL by mohly opět zasáhnout přibližně tři desítky českých hokejistů. Jak by vypadala formace z nejzkušenějších tuzemských borců, kteří mají v nejprestižnější hokejové soutěži světa smlouvu? Nejstarší pětku s brankářem najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 Brankář: Petr Mrázek (Chicago Blackhawks) – 32 let Premiéru v nejslavnější hokejové soutěži světa si odbyl vítkovický odchovanec Petr Mrázek v sezoně 2012/13 v pouhých dvaceti letech. Kouč Detroitu Mike Babcock se jej rozhodl povolat z farmy, dal pauzu Jimmymu Howardovi a poslal českého gólmana do zápasu na ledě St. Louis. 3 nejlépe placení čeští gólmani v aktuální sezoně NHL. Kolik si vydělají? Český mladík si vedl skvěle. Odchytal celé střetnutí, chytil 26 střel, pustil jediný gól a pomohl k výhře Rudých křídel 5:1. Za svůj výkon získal ocenění druhá hvězda zápasu. Postupem času se vypracoval v týmovou jedničku, ale pak o tento post zase přišel. Na konci sezony 2017/18 byl vytrejdován do Philadelphie, od roku 2018 hájil barvy Caroliny, pak Toronta a od ledna má v kapse dvouletou smlouvu v Chicagu, která mu zajišťuje v této sezoně příjem ve výši 4,85 milionu dolarů. Momentálně má na kontě 393 utkání v NHL, což jej mezi českými gólmany v historii elitní zámořské ligy řadí na čtvrté místo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Obránce: Jan Rutta (San Jose Sharks) – 34 let V extralize dlouho patřil Jan Rutta mezi elitní beky. V Chomutově působil od roku 2008 a po světovém šampionátu v roce 2017, kde si odbyl premiéru a kde patřil k nejlepším českým hráčům, zamířil do NHL. 4 zámořské smlouvy Jana Rutty. Podívejte se, jak se vyvíjel plat českého obránce v NHL V premiérovém ročníku v Chicagu posbíral dvacet bodů, jenže v další sezoně přišel o místo v sestavě, putoval na farmu a následně byl vytrejdován do Tampy Bay, kde se dvakrát napil ze Stanley Cupu. V současnosti je hráčem San Jose Sharks, kam byl vyměněn v roce 2023 z Pittsburghu. V kalifornském klubu mu nyní poběží třetí (a poslední) rok smlouvy, kterou podepsal ještě na Floridě v roce 2022. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Obránce: Radko Gudas (Anaheim Ducks) – 34 let Český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a Washingtonu, od ročníku 2020/21 válcoval soupeře v dresu Floridy. VIDEO: Tvrďák Radko Gudas. Podívejte se na 4 zákroky, za které vyfasoval dodatečný distanc V dresu Panthers odehrál 240 střetnutí a nasbíral 268 trestných minut, což z něho dělá nejvylučovanějšího českého hráče v historii klubu. Zároveň je ale se 43 asistencemi také nejlepším tuzemských nahrávačem mezi zadáky. Loni v létě se ale vydal na další štaci a zakotvil v Anaheimu, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026 a od aktuální sezony je kapitánem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Pravé křídlo: Ondřej Palát (New Jersey Devils) – 33 let Ondřej Palát nejčastěji pendluje na levém křídle útoku New Jersey Devils, je to ale univerzál, který může bez problémů hrát i na pravé straně ofenzívy, jak ostatně dokázal na mistrovství světa v Praze, kde pomohl českému týmu ke zlatým medailím. Šikovný forvard, který debutoval v elitní zámořské soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada. 10 českých hokejistů, kteří alespoň dvakrát vyhráli Stanley Cup. Připojí se k nim někdy další? Palát však už tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Než v létě roku 2022 poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům dvakrát ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Centr: Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights) – 30 let Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL už odkroutil jedenáct sezon, během té minulé se poprvé stěhoval do jiného týmu. Zamířil do Las Vegas, ale San Jose opouštěl jako klubová legenda. 3 nejlépe placení čeští hokejisté v NHL. Kdo si v aktuální sezoně vydělá nejvíc peněz? Dosud odehrál v NHL 722 utkání, nastřílel 221 branek a nasbíral do statistik 491 kanadských bodů. Šestkrát si zahrál v play-off a velmi blízko byl k zisku Stanley Cupu v roce 2016, ale Sharks tehdy prohráli finálovou sérii s Pittsburghem 2:4. Současnou osmiletou smlouvu podepsal v roce 2022 a udělala z něj jednoho z nejlépe placených hokejistů v elitní zámořské lize. V nadcházející sezoně mu zajistí příjem ve výši 10,25 milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Levé křídlo: Radek Faksa (St. Louis Blues) – 30 let Radek Faksa je jednou z českých stálic v NHL. V elitní zámořské lize debutoval v sezoně 2015/16 a od té doby si vybudoval slušnou pozici v Dallasu, odkud se v létě poprvé během zámořské kariéry stěhoval. Zamířil do St. Louis Blues, kde mu po sezoně vyprší pětiletý kontrakt. 9 Čechů, kterým po aktuální sezoně skončí víceletá smlouva v NHL. Čeká je boj o budoucnost Třicetiletý rodák z Opavy je univerzálem, který může bez problémů naskakovat na led jako střední útočník nebo na levém křídle. Do zámoří odešel v roce 2011, dosud v NHL odehrál 642 zápasů, ve kterých posbíral 201 (90+111) bodů. Dalších 79 startů a 20 bodů přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz