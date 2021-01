Magnet na úspěchy. 5 titulů, které už ve své kariéře získal Martin Nečas

Je mu teprve jednadvacet let, na kontě má však už tolik úspěchů, co se jiným nepodaří získat ani během celé kariéry. Nyní vstupuje Martin Nečas do nové sezony NHL, na jejímž konci by (třeba) mohla být další trofej.