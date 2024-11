Magnet na úspěchy. 5 cenných trofejí, které už během kariéry získal Martin Nečas. Přidá i Stanley Cup?

Pokračování 6 / 6

Mistr světa (2024)

Martin Nečas se premiérově objevil na mistrovství světa dospělých v roce 2018 v Dánsku. To mu bylo pouhých 19 let, přesto patřil extraligový šampion z Brna k pilířům týmu. V sedmi zápasech posbíral pět bodů za tři góly a dvě asistence. Na další účast si musel počkat pět let, ale stálo to za to. Dorazil na domácí šampionát do Prahy poté, co jeho Carolina vypadla ve druhém kole play-off s New Yorkem Rangers, a okamžitě se stal jednou z osobností mužstva. Na turnaji odehrál pět střetnutí, dal jeden gól a na dalších šest nahrál.

Foto: Profimedia.cz